Galeria
Geoglifos do Acre: os misteriosos desenhos gigantes no solo amazônico
Chamados de geoglifos, eles representam figuras em grandes dimensões e de diversas formas geométricas esculpidas na terra. Foto: Divulgação
Os formatos podem ser retangulares, triangulares, circulares ou de outros aspectos. Foto: Divulgação
No estado do Acre já foram encontrados mais de mil geoglifos. De acordo com o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 426 deles foram registrados. Foto: Divulgação
Muitos dos geoglifos do estado do Norte do país estão localizados entre os rios Acre e Iquiri. Cerca de 300 sítios arqueológicos se espalham pela região. Foto: Divulgação
O geoglifo do Sítio Arqueológico Jacó Sá foi tombado pelo Iphan como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
Nas proximidades de Rio Branco, capital do Acre, há geoglifos que atraem visitantes, o que incrementa o turismo nessas áreas. Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
Os sítios de geoglifos abertos à visitação estão justamente nas cercanias de Rio Branco. São eles: Geoglifo Baixa Verde II, Geoglifo Severino Calazans, Geoglifo Jacó Sá e Geoglifo Tequinho. Foto: Divulgação
Escavados no solo, esses desenhos só podem ser vistos em sua dimensão real do alto. Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
À Agência de Notícias do Acre, Antônia Barbosa, arqueóloga do Iphan, declarou que dos 426 geoglifos registrados menos de 20 foram objeto de pesquisas até o momento. Foto: Divulgação
Povos indígenas que vivem nessas áreas declararam a pesquisadores que não passam por esses desenhos por os considerarem ambientes sagrados. Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
Pela localização dos geoglifos, os estudiosos presumem que eles não foram instalados para defesa, tampouco para habitação. Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
A hipótese mais provável é de que essas “tatuagens de terra” foram construídas para cerimônias, rituais e celebrações, conforme explicou Antônia Barbosa. Foto: - Divulgação Sete
Os estudos atuais tentam elucidar como as escavações, feitas há mais de 2.500 anos. puderam gerar desenhos com geometria perfeita. Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
A importância dos geoglifos na história dos povos amazônicos foi tema da série “Ancient Apocalypse”, da plataforma de streaming Netflix. Foto: - Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
As pesquisas arqueológicas do Iphan para investigar os geoglifos são feitas desde os anos 1970. Os cientistas estimam que a produção dos desenhos tenha ocorrido entre 200 a.C. e 1300 d.C. Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
“As formas, técnicas e dimensões dos geoglifos representam motivos de interesse para divulgação de um patrimônio arqueológico singular do ponto de vista da ocupação pré-colonial da Amazônia”, diz o Iphan. Foto: - Divulgação Sete
Em 2018, o Iphan não só anunciou o tombamento de algumas dessas estruturas a fim de preservá-las como as indicou para integrar a lista do Patrimônio Mundial da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura). Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
De acordo com o Iphan, os geoglifos do Acre são elementos importantes para o entendimento de como ocorreu o processo de ocupação e povoamento da Amazônia. Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo