Geoglifos do Acre: os misteriosos desenhos gigantes no solo amazônico

  • Chamados de geoglifos, eles representam figuras em grandes dimensões e de diversas formas geométricas esculpidas na terra.
    Chamados de geoglifos, eles representam figuras em grandes dimensões e de diversas formas geométricas esculpidas na terra. Foto: Divulgação
  • Os formatos podem ser retangulares, triangulares, circulares ou de outros aspectos.
    Os formatos podem ser retangulares, triangulares, circulares ou de outros aspectos. Foto: Divulgação
  • No estado do Acre já foram encontrados mais de mil geoglifos. De acordo com o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 426 deles foram registrados.
    No estado do Acre já foram encontrados mais de mil geoglifos. De acordo com o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 426 deles foram registrados. Foto: Divulgação
  • Muitos dos geoglifos do estado do Norte do país estão localizados entre os rios Acre e Iquiri. Cerca de 300 sítios arqueológicos se espalham pela região.
    Muitos dos geoglifos do estado do Norte do país estão localizados entre os rios Acre e Iquiri. Cerca de 300 sítios arqueológicos se espalham pela região. Foto: Divulgação
  • O geoglifo do Sítio Arqueológico Jacó Sá foi tombado pelo Iphan como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
    O geoglifo do Sítio Arqueológico Jacó Sá foi tombado pelo Iphan como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
  • Nas proximidades de Rio Branco, capital do Acre, há geoglifos que atraem visitantes, o que incrementa o turismo nessas áreas.
    Nas proximidades de Rio Branco, capital do Acre, há geoglifos que atraem visitantes, o que incrementa o turismo nessas áreas. Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
  • Os sítios de geoglifos abertos à visitação estão justamente nas cercanias de Rio Branco. São eles: Geoglifo Baixa Verde II, Geoglifo Severino Calazans, Geoglifo Jacó Sá e Geoglifo Tequinho.
    Os sítios de geoglifos abertos à visitação estão justamente nas cercanias de Rio Branco. São eles: Geoglifo Baixa Verde II, Geoglifo Severino Calazans, Geoglifo Jacó Sá e Geoglifo Tequinho. Foto: Divulgação
  • Escavados no solo, esses desenhos só podem ser vistos em sua dimensão real do alto.
    Escavados no solo, esses desenhos só podem ser vistos em sua dimensão real do alto. Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
  • À Agência de Notícias do Acre, Antônia Barbosa, arqueóloga do Iphan, declarou que dos 426 geoglifos registrados menos de 20 foram objeto de pesquisas até o momento.
    À Agência de Notícias do Acre, Antônia Barbosa, arqueóloga do Iphan, declarou que dos 426 geoglifos registrados menos de 20 foram objeto de pesquisas até o momento. Foto: Divulgação
  • Povos indígenas que vivem nessas áreas declararam a pesquisadores que não passam por esses desenhos por os considerarem ambientes sagrados.
    Povos indígenas que vivem nessas áreas declararam a pesquisadores que não passam por esses desenhos por os considerarem ambientes sagrados. Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
  • Pela localização dos geoglifos, os estudiosos presumem que eles não foram instalados para defesa, tampouco para habitação.
    Pela localização dos geoglifos, os estudiosos presumem que eles não foram instalados para defesa, tampouco para habitação. Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
  • A hipótese mais provável é de que essas “tatuagens de terra” foram construídas para cerimônias, rituais e celebrações, conforme explicou Antônia Barbosa.
    A hipótese mais provável é de que essas “tatuagens de terra” foram construídas para cerimônias, rituais e celebrações, conforme explicou Antônia Barbosa. Foto: - Divulgação Sete
  • Os estudos atuais tentam elucidar como as escavações, feitas há mais de 2.500 anos. puderam gerar desenhos com geometria perfeita.
    Os estudos atuais tentam elucidar como as escavações, feitas há mais de 2.500 anos. puderam gerar desenhos com geometria perfeita. Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
  • A importância dos geoglifos na história dos povos amazônicos foi tema da série “Ancient Apocalypse”, da plataforma de streaming Netflix.
    A importância dos geoglifos na história dos povos amazônicos foi tema da série “Ancient Apocalypse”, da plataforma de streaming Netflix. Foto: - Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
  • As pesquisas arqueológicas do Iphan para investigar os geoglifos são feitas desde os anos 1970. Os cientistas estimam que a produção dos desenhos tenha ocorrido entre 200 a.C. e 1300 d.C.
    As pesquisas arqueológicas do Iphan para investigar os geoglifos são feitas desde os anos 1970. Os cientistas estimam que a produção dos desenhos tenha ocorrido entre 200 a.C. e 1300 d.C. Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
  • “As formas, técnicas e dimensões dos geoglifos representam motivos de interesse para divulgação de um patrimônio arqueológico singular do ponto de vista da ocupação pré-colonial da Amazônia”, diz o Iphan.
    “As formas, técnicas e dimensões dos geoglifos representam motivos de interesse para divulgação de um patrimônio arqueológico singular do ponto de vista da ocupação pré-colonial da Amazônia”, diz o Iphan. Foto: - Divulgação Sete
  • Em 2018, o Iphan não só anunciou o tombamento de algumas dessas estruturas a fim de preservá-las como as indicou para integrar a lista do Patrimônio Mundial da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura).
    Em 2018, o Iphan não só anunciou o tombamento de algumas dessas estruturas a fim de preservá-las como as indicou para integrar a lista do Patrimônio Mundial da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura). Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
  • De acordo com o Iphan, os geoglifos do Acre são elementos importantes para o entendimento de como ocorreu o processo de ocupação e povoamento da Amazônia.
    De acordo com o Iphan, os geoglifos do Acre são elementos importantes para o entendimento de como ocorreu o processo de ocupação e povoamento da Amazônia. Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo
