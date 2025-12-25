Celebridades e TV
Vítima de uma sequência de problemas de saúde, Kelly Key desabafa nas redes
Vivendo em Angola desde 2023, ela relatou que, após as férias, teve uma forte sinusite que exigiu 10 dias de antibiótico. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
Segundo ela, o quadro desencadeou e agravou sua psoríase, condição que ela revelou ter desenvolvido após ser infectada pelo vírus da Covid-19. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Na época, ela disse que acabou consumindo alimentos aos quais ela era intolerante, como o glúten. "Altamente inflamatório para mim, assim como a lactose", contou. Foto: Reproduc?a?o/Instagram @oficialkellykey
Recentemente, Kelly e seu filho caçula, Artur, tiveram gastroenterite, o que levou ambos ao hospital e exigiu novos exames e medicamentos. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
"O mesmo quadro, o mesmo ciclo: hospital, exames, antibiótico, noites mal dormidas. Voltamos pra casa, achando que tudo ia se estabilizar. Mas, ontem, voltamos pro hospital de novo”, desabafou. Foto: Reproduc?a?o/Instagram @oficialkellykey
Key ainda lamentou o esgotamento físico e mental diante das responsabilidades acumuladas em meio a tantos problemas de saúde: "Tem dias que a gente só quer respirar e que o mundo pare cinco minutos”. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Kelly Key, cujo nome verdadeiro é Kelly de Almeida Afonso Freitas, nasceu em 3 de março de 1983, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Foto: Flickr - Abu badali
Ela ficou conhecida por impulsionar o pop nacional no início dos anos 2000. Relembre sua carreira! Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Aos 7 anos, começou a fazer aulas de canto, teclado, dança e jazz. Apesar de se formar em artes cênicas, seu foco principal foi a música. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Aos 15 anos, Kelly Key estreou na televisão como apresentadora do programa "Samba, Pagode e Cia.", na TV Globo, em 1999. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Em 2001, assinou contrato com a gravadora Warner Music Brasil e lançou seu primeiro single “Escondido” em 18 de junho. Foto: Reproduc?a?o
O álbum de estreia homônimo foi lançado em 17 de agosto de 2001 e chegou a vender 500 mil cópias no Brasil. Foto: Divulgação
O grande estourou da cantora veio com o single “Baba”, lançado em novembro de 2001. A música se tornou um hit nacional, tocando exaustivamente em rádios e TVs. Foto: Reprodução
Kelly Key passou a se destacar entre o público jovem, especialmente por tratar temas como independência feminina e relacionamentos de forma mais aberta. Foto: Flickr - Pedro Henrique
No início dos anos 2000, Key continuou fazendo sucesso com outros hits, como “Adoleta”, “Chic, Chic”, "Anjo" e "Cachorrinho". Foto: Reprodução
De 1997 a 2002, Key viveu um relacionamento com o cantor Latino. Os dois tiveram uma filha, Suzanna, nascida em 2000. Foto: Reprodução/Instagram
O fim do relacionamento foi conturbado. Em entrevistas, ela afirmou ter descoberto diversas traições do cantor. Ele tentou conseguir a guarda da filha, mas teve o pedido negado pela justiça. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
Em 2002, em uma viagem pela Angola, Key conheceu o empresário Mico Freitas, com quem se casou em 2004. Eles tiveram dois filhos, Vitor e Artur. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Hoje em dia, Kelly Key continua ativa nas redes sociais, onde compartilha conteúdo sobre vida saudável e sua rotina familiar. Foto: Reproduc?a?o/Instagram @oficialkellykey
Em 2024, ela afirmou em entrevista que não pretende retornar aos palcos: "Não consigo me imaginar voltando para aquele estilo de vida agora." Foto: Reproduc?a?o/Instagram