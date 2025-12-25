Entretenimento
Figurinista é a mulher com mais estatuetas do Oscar; conheça a sua trajetória
Completam o ranking com quatro estatuetas outras três figurinistas - Catherine Martin, Colleen Atwood e Milena Canonero -, além das atrizes Frances McDormand (foto), Ingrid Bergman (1915 - 1982) e Katherine Hepburn (1907 - 2003). Foto: Youtube/ Oscars
Edith Head nasceu nos estado da Califórnia (EUA), em 1897. Ao todo, ela foi indicada 35 vezes ao Oscar de Melhor Figurino. A sua fama deveu-se não apenas à quantidade de premiações. Apesar de ter apenas um metro e meio de altura, sua figura exercia fascínio por estilo e personalidade marcantes. O legado que deixou em Hollywood é inquestionável. Foto: reprodução do Instagram @modauem
O estilo personalíssimo, com franja, coque e óculos de tartaruga redondos, seria modelo para personagens como Edna Mota, da animação “Os Incríveis”, da Pixar, lançado em 2004. Foto: Reprodução / oscars.org
A figurinista, que trabalhou para os estúdios da Paramount e Universal, é considerada figura-chave na configuração do estilo que vigorou em Hollywood por longo tempo. Foto: reprodução do Instagram @modauem
Antes de ingressar na carreira artística, ela dedicou-se ao estudo de línguas. Em 1919, formou-se em francês pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. No ano seguinte, concluiu mestrado em línguas românicas em Stanford. Foto: reprodução do Instagram @modauem
Ela chegou a dar aulas de francês, mas logo desistiu da profissão para estudar desenho na Chouinard Art School, de Los Angeles. Foto: reprodução do Instagram @modauem
Em 1923, aos 26 anos, iniciou sua trajetória de figurinista na Paramount Pictures, onde mais tarde se tornaria o principal nome da área no estúdio e permaneceria por 44 anos. Foto: reprodução do Instagram @modauem
O seu primeiro prêmio na categoria Melhor Figurino foi em 1950, pelo filme “Tarde Demais”, de William Wyler, e que também teve Olivia de Haviland laureada com a estatueta de Melhor Atriz. Foto: Divulgação
O Oscar de Melhor Figurino só foi introduzido no Oscar em 1948 - 19 anos após a criação da premiação. Ou seja, Edith Head foi consagrada na terceira cerimônia que contou com essa categoria. Foto: - Marianna Diamos/Wikimédia Commons
A quarta honraria veio em 1952, por seu trabalho com os figurinos de “Um Lugar ao Sol”, em que vestiu os astros Montgomery Clift e Elizabeth Taylor. Foto: Divulgação
No ano seguinte, Edith Head faturou a premiação pelo clássico ‘A Princesa e o Plebeu”, mais um filme de William Wyler, diretor com quem havia obtido sua primeira estatueta. Foto: Divulgação
Em 1955, ela foi a responsável mais uma vez pelos figurinos de Audrey Hepburn e levou a estatueta por “Sabrina”, filme do celebrado diretor Billy Wilder que tinha também Humphrey Bogart. Foto: Divulgação
Em 1967, ela passou a atuar na Universal Pictures, onde conquistou seu último troféu por “Golpe de Mestre, em 1974, quando tinha 70 anos. Foto: Divulgação
Além dos astros e estrelas já mencionados, Head foi responsável pelo figurino de outros nomes consagrados da Era de Ouro de Hollywood, como Cary Grant, Marlene Dietrich, Paul Newman, Grace Kelly (foto) e John Wayne. Foto: Divulgação