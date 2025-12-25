Assine
Lenda local diz que o Jardim do Éden, da Bíblia, ficava nas Seychelles; conheça o lugar

Redação Flipar
    Composto por 115 ilhas, o país situado no oeste do Oceano Índico é um dos destinos paradisíacos da região. Foto: Simisa/Wikimédia Commons
    A cidade mais populosa de Seychelles é Victória. Capital do país, ela fica na Ilha de Mahé, a maior do arquipélago. Foto: Imagem de pascal OHLMANN por Pixabay
    Com uma população que não chega a 100 mil habitantes, a nação africana está ao nordeste da vizinha Madagascar. Foto: Fabio Achilli/Wikimédia Commons
    Entre os idiomas oficiais de Seychelles estão o francês e o inglês, consequência da disputa territorial que os países europeus travaram no passado pela posse das ilhas. Foto: Seicheles - Ilhas do Oceano Índico - Imagem de Devadasu Gorrela por Pixabay
    Com lindas praias de água cristalina e biodiversidade muito rica, o país africano é um destino turístico bastante procurado para quem gosta de belezas naturais. Foto: Imagem de Devadasu Gorrela por Pixabay
    Uma das belezas de Seychelles é o Vallée de Mai, reserva natural na ilha de Praslin composta por árvores endêmicas - surgidas e encontradas apenas na região. Entre eles está o coco-de-mer (“coco do mar”). Foto: Dreizung/Wikimedia Commons
    Lenda local sustenta que o bíblico Jardim do Éden estava situado no Vallée de Mai, tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade. Foto: Marc Patry/Wikimedia Commons
    Na ilha de La Digue, a menor das três principais que compõem o arquipélago, está a praia Anse Source D’Argent. Foto: Tobias Alt/Wikimedia Commons
    A praia, cercada de Palmeiras e com mar azul turquesa, é uma das mais fotografadas e belas do mundo todo. Foto: Daria/Wikimedia Commons
    Outro país africano dotado de beleza naturais no Oceano Índico são as Ilhas Maurício, localizadas a 800 km de Madagascar. Foto: Divulgação
    Maurício tem população estimada em mais de 1,3 milhão de habitantes e a capital é Port Louis Foto: Thierry/Wikimédia Commons
    As Ilhas Maurício foram colônia francesa e, posteriormente, britânica, conquistando a independência em 1968. A República foi proclamada em 1992. Foto: Imagem de Stefan por Pixabay
    O país se notabiliza pela grande diversidade étnica, com população de origem indiana, chinesa, africana e europeia. A religião predominante é o hinduísmo. Foto: Divulgação
    Entre as atrações turísticas de Maurício estão a Montanha de Le Morne, o templo hinduísta Grand Bassin e o Jardim Botânico de Pamplemousses. Foto: Divulgação
    A bandeira das Ilhas Maurício possui uma originalidade: é a única com quatro faixas horizontais, representando a liberdade (vermelho), o Oceano Índico (azul), luz da independência (amarelo) e agricultura (verde). Foto: Domínio público
    O Oceano Índico também é cenário das Ilhas Maldivas, famosa por suas águas de um azul cristalino. Foto: Imagem de Stefanie Laubscher por Pixabay
    Ao sul da Ásia e sudoeste da Índia, as Maldivas são um arquipélago de quase mil ilhas - com cerca de 200 delas habitadas. Foto: Shahee Ilyas/Wikimédia Commons
    Muitos turistas de alto poder aquisitivo têm como destino ilhas privadas nas Maldivas, onde ficam em resorts luxuosos. Foto: Divulgação/Emerald Maldives Resort & Spa
    Uma das atrações mais famosas das Maldivas é a possibilidade de nadar próximo a tubarões baleia, na ilha Dhigurah. A espécie é inofensiva para humanos. Foto: Reprodução TV Globo
  A cidade de Malé, no extremo sul do Atol Kaafu, é a capital das Maldivas. Na localidade os pontos turísticos vão de mesquitas suntuosas ao Sultan Park e o Museu Nacional.
    A cidade de Malé, no extremo sul do Atol Kaafu, é a capital das Maldivas. Na localidade os pontos turísticos vão de mesquitas suntuosas ao Sultan Park e o Museu Nacional. Foto: David Stanley/Wikimedia Commons
    Ao norte de Moçambique estão as Quirimbas, um arquipélago de ilhas coralinas, formado por cerca de 50 ilhotas. Foto: Reprodução Facebook RedesIbo
    O cenário da localidade na costa africana se destaca pela bela coloração das águas e, especialmente, os extensos recifes de corais. Foto: Flickr TravelMarketingWorldwid
    Moçambique oferece ainda o arquipélago de Bazaruto, com extensas praias de mar azul turquesa. Foto: Flickr Tiago Ribeiro de Carvalho
    Área marinha mais antiga com proteção do patrimônio de Moçambique, Bazaruto conta com a ilha homônima e outras cinco ilhas: Benguerra, Magaruque, Banque, Shell e Santa Carolina. Foto: Reprodução Facebook Bazaruto Archipelago National Park - Mozambique
