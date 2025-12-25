Celebridades e TV
Morte da atriz Natalie Wood é mistério que já dura quatro décadas
Em junho de 2022, o ator americano Robert Wagner, que era casado com Natalie e tornou-se suspeito do crime, teve um alívio. A polícia de Los Angeles o liberou das acusações. A polícia disse que todas as pistas foram esgotadas. "O caso continua sem solução", admitiu o tenente Hugo Reynaga. Foto: reprodução instagram
A morte de Natalie é um dos maiores mistérios de Hollywood. A atriz tinha pavor de água, principalmente escura, porque tinha sido advertida por uma cigana de que isso representava um perigo para ela. Acabou morrendo afogada na Baía de Los Angeles. Foto: Allan warren - Wikimédia Commons
O caso ocorreu em 29/11/1981. Natalie tinha 43 anos. Ela havia embarcado para um passeio de iate com o marido, Robert Wagner, o ator Christopher Walken e o capitão da embarcação, Dennis Davern. Foto: Twitter @crisayonara
A morte descrita inicialmente como "afogamento acidental", passou a ser investigada porque o corpo da atriz tinha hematomas nos braços e no joelho, além de arranhões no pescoço e na testa. Foto: Twitter @crisayonara
Como Natalie tinha pavor de água, a hipótese de que ela tenha saído do barco por espontânea vontade foi considerada pouco plausível. Por outro lado, todos tinham bebido bastante a bordo. E Natalie costumava tomar tranquilizantes. Foto: Domínio público
O capitão Dennis Davern disse em depoimento que Natalie e Robert discutiram horas antes do desaparecimento da atriz (encontrada depois nas águas da baía de Los Angeles). Foto: Twitter @crisayonara
Também surgiu a informação de uma briga intensa entre Robert Wagner e Christopher Walken, com quem Natalie vinha gravando a ficção científica "Brainstorm". Foto: Twitter @augustoecesar
Robert Wagner sempre negou as acusações. Ele e Natalie se casaram em 1957 e viveram juntos até se divorciarem em 1962. Mas, em 1972, voltaram a morar juntos. O casal teve uma filha, Courney. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
No intervalo entre os dois períodos juntos, tanto Robert Wagner como Natalie Wood tiveram filhos com outros parceiros. Foto: Twitter @crisayonara
Nsacido em 10/2/1930, Detroit, no Michigan, Robert Wagner começou a carreira em 1951, no filme "The Frogmen". Foto: Domínio público
Ele tinha tipo físico de galã, que agradava ao público feminino na época, e atuou em vários filmes, geralmente como coadjuvante. Foto: domínio público
Seu maior sucesso não foi em cinema, mas na TV. No papel de Jonathan Hart, ele conquistou o público ao lado da atriz Stefanie Powers. Eles formavam o "Casal 20", da série de TV (1979-1984) Foto: Reprodução do Instagram @robertwagnerofficial
Robert Wagner voltou a se casar e vive desde 1990 com Jill St John, atriz de cinema e TV que teve êxito nos anos 1960 e 1970, incluindo a atuação como bond girl no filme "007 - Os Diamantes São Eternos", de 1971. Foto:
Robert está afastado de cinema e TV desde que fez uma ponta no sitcom "Hot in Cleveland", em 2014. Foto: notaspringchick3D - Wikimédia Commons
Seu último filme foi "O Natal de Dennis Pimentinha", em 2007. Ele interpretou o Sr. Wilson, que no filme original, em 1993 havia sido vivido pelo ator Walter Matthau (morto no ano 2000). Foto: divulgação
Natalie Wood era filha de imigrantes russos. Seu nome verdadeiro é Natalia Nikolaevna Zakharenko. Foto: arquivo pessoal
Criada em San Francisco, ela começou a carreira ainda criança, impulsionada pela mãe que sonhava com o sucesso da filha. Foto: arquivo pessoal
Os produtores de cinema mudaram o nome dela para Natalie Wood - que tinha boa sonoridade. Seu primeiro papel foi aos 4 anos de idade. Foto: divulgação
Ela estreou no filme "Tomorrow is forever"("O Amanhã é Eterno"), em 1946, no papel de uma órfã, ao lado de Orson Welles, e imediatamente conquistou o público. Foto: reprodução filme
Natalie cresceu com o reconhecimento pelo talento, mas sempre elogiada também pela beleza. Antes dos 25 anos, Natalie já havia concorrido 3 vezes ao Oscar. Foto: Warner Bros - Wikimédia Commons
A carreira de Natalie, certamente, ainda seria bastante prolífica. Mas ela tinha problemas emocionais e histórico de depressão e de tentativa de suicídio. Foto: Warner Bros - Wikimédia Commons
Com isso, o mistério da morte de Natalie Wood se mantém. O que será que aconteceu na embarcação? Há culpados nessa história? Foto: Instagram @robertwagnerofficial
