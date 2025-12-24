Entretenimento
Alcatraz, a temida prisão que inspirou Azkaban em ‘Harry Potter’
J.K. Rowling se inspirou em Alcatraz para criar Azkaban. Ambas compartilham o mesmo ar sombrio e a fama de serem inescapáveis. Lá, os detentos perdiam não só a liberdade, mas também a sanidade. Foto: Reprodução
Alcatraz, rodeada por águas frias e correntes traiçoeiras, impunha um desafio natural a qualquer tentativa de fuga. Tal como Azkaban no universo mágico, sua posição isolada tornava a evasão uma missão quase impossível. Foto: Reprodução
A semelhança que envolve um clima de desespero e solidão dos detentos é tão fascinante quanto perturbadora. Alcatraz era composta por corredores apertados e celas minúsculas. Foto: Reprodução
Uma arquitetura que intensificava o sentimento de clausura. Azkaban reflete essa mesma essência: um espaço sombrio, sem cor e destituído de esperança. Foto: Reprodução
Enquanto Alcatraz contava com guardas rigorosos e disciplina implacável, Azkaban é patrulhada por Dementadores — criaturas sombrias que vão além da vigilância, mergulhando os prisioneiros em puro terror ao sugarem suas energias. Foto: Divulgação Warner Bros. Ent.
Azkaban aparece pela primeira vez em "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban", revelando desde o início sua natureza sombria. Isolada, gelada e opressiva, a prisão reflete a inspiração em locais reais de confinamento extremo. Foto: Divulgação Warner Bros. Ent.
Sirius Black, um dos personagens mais icônicos da saga, foi encarcerado injustamente e passou anos sob o tormento dos Dementadores. Foto: Divulgação Warner Bros. Ent.
Mesmo assim, tornou-se um dos poucos a conseguir escapar de Azkaban, virando notícia no jornal do universo dos bruxos. Foto: Divulgação Warner Bros. Ent.
Originalmente pertencente ao México, Alcatraz foi tomada pelos Estados Unidos durante um conflito no século XIX e convertida em base militar. A partir de 1868, iniciou sua transição para um complexo penitenciário. Foto: Kitchen / Wikimedia Commons
A transformação de Alcatraz em prisão federal de segurança máxima aconteceu em 1934. Tão árida e isolada, que para cultivar qualquer coisa ali, os guardas precisavam trazer terra do continente. Foto: Reprodução
Durante 29 anos, Alcatraz abrigou criminosos considerados incontroláveis pelo sistema — entre eles, o lendário Al Capone. Condenado por sonegação de impostos em 1931, ele foi transferido para a ilha em 1934, e ali ficou por cinco anos. Foto: Divulgação United States Department of Justice
O episódio mais impressionante de Alcatraz envolveu Frank Morris e os irmãos John e Clarence Anglin, condenados por assalto a banco. Eles cavaram uma passagem pelo concreto desgastado das celas, criaram máscaras realistas para enganar os guardas e escaparam em balsas improvisadas com capas de chuva. Foto: Divulgação US Penitentiary
A lendária fuga inspirou o filme "Alcatraz – Fuga Impossível", lançado em 1979 e estrelado por Clint Eastwood como Frank Morris. Foto: Reprodução de cena
Oficialmente, os prisioneiros foram dados como desaparecidos, já que seus corpos jamais apareceram. Ainda assim, diversas teorias sustentam que a ousada fuga pode ter sido bem-sucedida. Foto: Divulgação United States Department of Justice
Em 2015, o History Channel lançou o documentário "Alcatraz, em busca da verdade", investigando se os irmãos Anglin teriam sobrevivido. A produção sugere que eles podem ter vindo para o Brasil e mantido contato com a família nos Estados Unidos. Foto: Divulgação
Já o filme "O Homem de Alcatraz" (1962) retrata a vida de Robert "Birdman" Stroud, interpretado por Burt Lancaster. Preso por décadas, ele ganhou notoriedade ao estudar aves e se tornar um renomado ornitólogo. Foto: Divulgação
Stroud, um dos criminosos mais infames dos Estados Unidos, teve sua pena de morte convertida em prisão perpétua. Durante o isolamento, achou um ninho de pássaros, alguns feridos. Cuidou deles, criou centenas e ficou conhecido como o “Homem Pássaro de Alcatraz”. Foto: Domínio público
Na ficção, Sirius Black assumiu o papel de "Frank Morris" do mundo bruxo. Em vez de bonecos de papelão para ludibriar os guardas, ele usou sua habilidade de animago — transformando-se em um imenso cão — para driblar os Dementadores e escapar de Azkaban. Foto: Reprodução / Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban
O nome “Azkaban”, por sinal, foi escolhido por J.K.Rowling por ter uma simbologia sombria e poderosa. Segundo a escritora, ele surgiu da fusão entre “Alcatraz” e “Abaddon”, termo hebraico que remete ao abismo ou à destruição. Foto: Executive Office of the President / Wikimedia Commons