Roteiros incríveis e experiência marcante sobre trilhos: conheça passeios de trem pelo Brasil

Trem do Pampa (Rio Grande do Sul) - Ideal para quem aprecia enoturismo, o Trem do Pampa parte de Sant’Ana do Livramento (RS) rumo à Vinícola Almadén, na fronteira com o Uruguai. O passeio dura cerca de três horas e inclui degustação de vinhos e visita ao Cerro de Palomas. A visita à vinícola leva aproximadamente uma hora e pode ocorrer no sentido inverso. Foto: Divulgação Trem do Pampa