Conheça a história ‘surreal’ do casal que viveu ‘escondido’ dentro do parque da Disney por 16 anos
Em 1951, quatro anos antes da abertura do parque, Walt Disney e seu irmão Roy perceberam que precisavam de alguém para aconselhar a equipe do parque sobre quais animais poderiam ser mantidos lá e como cuidar deles. Foto: NASA/Wikimedia Commons
Na época, o casal Owen e Dolly Pope fazia exibições de cavalos pela Califórnia e morava em uma van de apenas 9 metros. Foto: divulgação
Em 1950, Harper Goff viu uma dessas apresentações e sugeriu a Walt Disney que também assistisse. O executivo então decidiu contratar o casal para ajudar nas tarefas do parque. Foto: w:RIA Novosti/Wikimedia Commons
Os Pope ajudariam a entender quais animais seriam adequados para os shows e cenários, e o que seria necessário para mantê-los. Foto: domínio público/Jonnyboyca
Quando Walt Disney decidiu usar cavalos nas atrações, como as antigas carroças do Velho Oeste, ele ficou sem saber quem cuidaria dos animais após o horário de funcionamento do parque. Foto: flickr ljpelletier
Foi aí que ele decidiu convidar Owen e Dolly Pope para morar no parque, a apenas três dias da inauguração. Foto: flickr Sam Howzit
Eles se mudaram para uma casa de fazenda que foi colocada nos fundos da área chamada "Frontierland". Foto: wikimedia commons Figaro
O que os visitantes do parque nÃ£o sabiam era que os Popes viviam ali "escondidos" todos os dias e essa situaÃ§Ã£o permaneceu assim atÃ© 1971, ou seja, por 16 anos! Foto: wikimedia commons Jackdude101
Durante esse período, o próprio Walt Disney os visitava diariamente para conversar sobre os cavalos e seus planos para o futuro do parque. Foto: Boy Scouts of America/Wikimedia Commons
O irmão, Roy Disney, também passava por lá para discutir as atividades das feiras e os tipos de shows que eram populares. Foto: wikimedia commons Florida Development Commission
Depois de passarem 16 anos vivendo dentro da Disney, os Popes se mudaram para a Flórida para ajudar na abertura do Walt Disney World Resort. Foto: wikimedia commons Jedi94
O casal permaneceu trabalhando lá por mais alguns anos até se aposentarem. Foto: divulgação
Atualmente, a casa onde eles moravam ainda está no parque, mas foi movida para outra área para dar espaço à expansão do Star Wars: "Galaxy's Edge". Foto: reprodução/reddit
Existe até mesmo uma placa comemorativa na porta da casa que celebra "o legado dos Pope". Conheça mais sobre a história da Disneylândia! Foto: reprodução/reddit
A ideia de construir a Disneylândia surgiu da mente de Walt Disney enquanto observava suas filhas brincando no Griffith Park em Los Angeles. Foto: wikimedia commons
Ele imaginava um lugar onde as crianças e seus pais pudessem se divertir juntos, livres de preocupações. Em 1952, este sonho começou a se tornar realidade com a compra de um terreno em Anaheim. Foto: wikimedia commons Robert J. Boser
A construção da Disneylândia uniu engenharia inovadora à criatividade. Walt Disney queria criar um mundo imersivo, onde cada detalhe contasse uma história. Foto: flickr Orange County Archives
Atrações como a Montanha-Russa Matterhorn e o Barco a Vapor Jungle Cruise foram pioneiras em seus gêneros, utilizando tecnologias avançadas para a época. Foto: domínio público/Jonnyboyca
Em 17 de julho de 1955, o parque abriu as portas para o público pela primeira vez. Foto: wikimedia commons David Jones
O sucesso foi instantâneo, com mais de 50.000 visitantes no dia da inauguração! Foto: wikimedia commons deror_avi
Depois disso, o parque rapidamente se tornou um destino turístico popular, atraindo pessoas de todo o mundo que queriam vivenciar a magia Disney. Foto: domínio público
A Disneylândia influenciou profundamente a indústria do entretenimento, inspirando a criação de outros parques temáticos ao redor do mundo. Foto: Carterhawk wikimedia commons
Hoje, o Disneyland Resort abriga dois parques temáticos, Downtown Disney e vários hotéis. Foto: Reprodução