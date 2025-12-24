Assine
Conheça a história ‘surreal’ do casal que viveu ‘escondido’ dentro do parque da Disney por 16 anos

Redação Flipar
  • Em 1951, quatro anos antes da abertura do parque, Walt Disney e seu irmão Roy perceberam que precisavam de alguém para aconselhar a equipe do parque sobre quais animais poderiam ser mantidos lá e como cuidar deles.
  • Na época, o casal Owen e Dolly Pope fazia exibições de cavalos pela Califórnia e morava em uma van de apenas 9 metros.
  • Em 1950, Harper Goff viu uma dessas apresentações e sugeriu a Walt Disney que também assistisse. O executivo então decidiu contratar o casal para ajudar nas tarefas do parque.
  • Os Pope ajudariam a entender quais animais seriam adequados para os shows e cenários, e o que seria necessário para mantê-los.
  • Quando Walt Disney decidiu usar cavalos nas atrações, como as antigas carroças do Velho Oeste, ele ficou sem saber quem cuidaria dos animais após o horário de funcionamento do parque.
  • Foi aí que ele decidiu convidar Owen e Dolly Pope para morar no parque, a apenas três dias da inauguração.
  • Eles se mudaram para uma casa de fazenda que foi colocada nos fundos da área chamada
  • O que os visitantes do parque nÃ£o sabiam era que os Popes viviam ali
  • Durante esse período, o próprio Walt Disney os visitava diariamente para conversar sobre os cavalos e seus planos para o futuro do parque.
  • O irmão, Roy Disney, também passava por lá para discutir as atividades das feiras e os tipos de shows que eram populares.
  • Depois de passarem 16 anos vivendo dentro da Disney, os Popes se mudaram para a Flórida para ajudar na abertura do Walt Disney World Resort.
  • O casal permaneceu trabalhando lá por mais alguns anos até se aposentarem.
  • Atualmente, a casa onde eles moravam ainda está no parque, mas foi movida para outra área para dar espaço à expansão do Star Wars:
  • Existe até mesmo uma placa comemorativa na porta da casa que celebra
  • A ideia de construir a Disneylândia surgiu da mente de Walt Disney enquanto observava suas filhas brincando no Griffith Park em Los Angeles.
  • Ele imaginava um lugar onde as crianças e seus pais pudessem se divertir juntos, livres de preocupações. Em 1952, este sonho começou a se tornar realidade com a compra de um terreno em Anaheim.
  • A construção da Disneylândia uniu engenharia inovadora à criatividade. Walt Disney queria criar um mundo imersivo, onde cada detalhe contasse uma história.
  • Atrações como a Montanha-Russa Matterhorn e o Barco a Vapor Jungle Cruise foram pioneiras em seus gêneros, utilizando tecnologias avançadas para a época.
  • Em 17 de julho de 1955, o parque abriu as portas para o público pela primeira vez.
  • O sucesso foi instantâneo, com mais de 50.000 visitantes no dia da inauguração!
  • Depois disso, o parque rapidamente se tornou um destino turístico popular, atraindo pessoas de todo o mundo que queriam vivenciar a magia Disney.
  • A Disneylândia influenciou profundamente a indústria do entretenimento, inspirando a criação de outros parques temáticos ao redor do mundo.
  • Hoje, o Disneyland Resort abriga dois parques temáticos, Downtown Disney e vários hotéis.
