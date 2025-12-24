Galeria
Canal com 21 metros de largura é desafio para navios e virou ponto turístico
-
Construído em 1893, o Canal de Corinto é uma via navegável de 6,3 km de extensão que corta o Istmo da Grécia. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
O mais impressionante é que o canal tem apenas 21,3 metros de largura no fundo, o que o torna obsoleto para o comércio global. Foto: Wikimedia Commons/Berthold Werner
-
Idealizado para eliminar a arriscada navegação de 700 km ao redor do Peloponeso, ele acabou se tornando uma das rotas mais estreitas e tecnicamente desafiadoras do mundo. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Suas paredes abruptas, que chegam a 90 metros de altura, fazem do canal um problema geológico permanente, já que precisa de manutenção contínua. Foto: Wikimedia Commons/Berthold Werner
-
-
O desejo de perfurar o istmo remonta ao século 7 a.C., quando o Tirano de Corinto, Periandro, criou o Diolkos, uma estrada pela qual navios eram arrastados em terra. Foto: Wikimedia Commons/George E. Koronaios
-
A tentativa mais ambiciosa na Antiguidade veio de Nero, que começou a escavação com milhares de trabalhadores, mas sua morte interrompeu o projeto por quase dois milênios. Foto: Wikimedia Commons/Heinz Schmitz
-
Apenas no final do século 19, após o sucesso do Canal de Suez, a construção moderna avançou, iniciada em 1882 e concluída em 1893. Foto: Wikimedia Commons
-
-
PorÃ©m, para reduzir custos, o canal foi feito estreito demais, tornando-se obsoleto jÃ¡ no momento de sua inauguraÃ§Ã£o, incapaz de atender Ã crescente frota de navios de aÃ§o. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
A navegação pelo Canal de Corinto é considerada uma proeza de "precisão cirúrgica". Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Isso porque a folga mÃnima amplifica o perigoso "efeito de margem" ("bank effect", em inglÃªs), que puxa a popa do navio para a parede. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
-
Por conta disso, as autoridades do canal impõem regras rígidas, como reboque obrigatório para navios grandes ou com cargas perigosas e pilotos especializados. Foto: Wikimedia Commons/Inkey
-
Em 2019, o cruzeiro MS Braemar bateu o recorde de maior embarcação a atravessar o canal com apenas 1 metro de folga de cada lado! Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
A maior fragilidade do canal é a instabilidade das encostas, compostas de rochas suscetíveis a erosão e situadas em uma região sísmica. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
-
As obras, conduzidas pela Corinth Canal S.A. (A.E.DI.K), incluem estabilização moderna das paredes e reaberturas sazonais voltadas principalmente ao turismo. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
A previsão é que a conclusão geral das intervenções seja no começo de 2026. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Hoje, apesar de ter deixado de ser essencial para o comércio internacional, o Canal de Corinto se consolidou como um ícone turístico e uma façanha de engenharia. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-