Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Tempestades de gelo: veja quais foram as maiores nevascas da história

RF
Redação Flipar
  • Vale ressaltar que trata-se de um fenômeno que tem casos bem recentes, embora com a tecnologia seja possível prever com mais precisão as ocorrências climáticas. Em dezembro de 2022, por exemplo, mais de 60 pessoas morreram numa tempestade de neve, que tornou o fim de ano dramático em 9 estados nos EUA.
    Vale ressaltar que trata-se de um fenômeno que tem casos bem recentes, embora com a tecnologia seja possível prever com mais precisão as ocorrências climáticas. Em dezembro de 2022, por exemplo, mais de 60 pessoas morreram numa tempestade de neve, que tornou o fim de ano dramático em 9 estados nos EUA. Foto: Kanenori/Pixabay
  • O mês de março, historicamente, marcou a ocorrência de duas grandes nevascas que estão entre as maiores de todos os tempos.
    O mês de março, historicamente, marcou a ocorrência de duas grandes nevascas que estão entre as maiores de todos os tempos. Foto: uknowgayle pixabay
  • No dia 11/3/1888, uma forte tempestade de neve atingiu Nova York, Nova Jersey, Massachusetts e Connecticut. O fenômeno foi tão intenso que marcou um recorde histórico. A camada de neve chegou a 1,27 metro.
    No dia 11/3/1888, uma forte tempestade de neve atingiu Nova York, Nova Jersey, Massachusetts e Connecticut. O fenômeno foi tão intenso que marcou um recorde histórico. A camada de neve chegou a 1,27 metro. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
  • O sistema ferroviário teve que ser encerrado. Moradores ficaram confinados dentro de suas casas por uma semana. Além da queda de neve, os ventos gelados chegaram a 72 km/h.
    O sistema ferroviário teve que ser encerrado. Moradores ficaram confinados dentro de suas casas por uma semana. Além da queda de neve, os ventos gelados chegaram a 72 km/h. Foto: Domínio Público
  • Em 1993, entre 12 e 14 de março, ocorreu o que se chama
    Em 1993, entre 12 e 14 de março, ocorreu o que se chama "Tempestade do Século" nos EUA. Foi uma catástrofe que atingiu também Cuba e Canadá, atravessando os Estados Unidos e deixando 310 mortos. Mais de 100 milhões de pessoas foram afetadas e o prejuízo chegou a US$ 6 bilhões. Foto: Reprodução do site greelane.com/pt/ciência-tecnologia-matemática/ciência
  • Moradores de áreas frias já são treinados para casos de emergência envolvendo nevascas, que costumam juntar a queda de neve com vendavais fortes e gelados.
    Moradores de áreas frias já são treinados para casos de emergência envolvendo nevascas, que costumam juntar a queda de neve com vendavais fortes e gelados. Foto: reprodução CNN Brasil
  • Em 1959, uma tempestade despejou enorme volume de neve no Monte Shasta, na Califórnia. Por sorte, a maior quantidade caiu em trechos despovoados. Moradores de áreas próximas, acostumados ao clima gelado com ventos frequentes, souberam se proteger e não houve vítimas. Mas a neve atingiu 4,8 metro em certos pontos.
    Em 1959, uma tempestade despejou enorme volume de neve no Monte Shasta, na Califórnia. Por sorte, a maior quantidade caiu em trechos despovoados. Moradores de áreas próximas, acostumados ao clima gelado com ventos frequentes, souberam se proteger e não houve vítimas. Mas a neve atingiu 4,8 metro em certos pontos. Foto: Reprodução do site gazetanews.com/noticias/eua
  • Em 1977, uma nevasca com ventos de 72 km/h - e rajadas de 120 km/h - atingiu a cidade de Buffalo (EUA). O lago Erie, que já estava congelado, ficou coberto por uma grossa camada de neve. Houve 29 mortes. A espessura da neve superava a altura das pessoas em vários locais.
    Em 1977, uma nevasca com ventos de 72 km/h - e rajadas de 120 km/h - atingiu a cidade de Buffalo (EUA). O lago Erie, que já estava congelado, ficou coberto por uma grossa camada de neve. Houve 29 mortes. A espessura da neve superava a altura das pessoas em vários locais. Foto: Reprodução do site kamnedelmiass.ru/pt
  • Em janeiro de 2022, uma forte tempestade de neve nos EUA provocou o fechamento de estradas, cancelamento de milhares de voos e interrupção de aulas e serviços.
    Em janeiro de 2022, uma forte tempestade de neve nos EUA provocou o fechamento de estradas, cancelamento de milhares de voos e interrupção de aulas e serviços. Foto: reprodução CNN Brasil
  • O Central Park, um dos mais famosos pontos turísticos de Nova York, ficou tomado pela neve.
    O Central Park, um dos mais famosos pontos turísticos de Nova York, ficou tomado pela neve. Foto: publicodmainpictures pixabay
  • Em fevereiro (2022), uma forte tempestade de inverno provocou o engavetamento de mais de 100 carros na rodovia interestadual 39 - que liga Illinois a Wisconsin - nos Estados Unidos.
    Em fevereiro (2022), uma forte tempestade de inverno provocou o engavetamento de mais de 100 carros na rodovia interestadual 39 - que liga Illinois a Wisconsin - nos Estados Unidos. Foto: reprodução redes sociais The Sun
  • Outros países pelo mundo também enfrentam nevascas com alguma frequência.
    Outros países pelo mundo também enfrentam nevascas com alguma frequência. Foto: wal pixabay
  • Em fevereiro (2022), 16 pessoas morreram congeladas dentro de carros que ficaram presos numa nevasca no Paquistão.
    Em fevereiro (2022), 16 pessoas morreram congeladas dentro de carros que ficaram presos numa nevasca no Paquistão. Foto: reprodução RecordNews
  • Em 2008, uma nevasca no condado de Lhunzefoi, no Tibete, durou 36 horas, afetando pessoas e animais. O volume de neve foi tão grande que alguns prédios desmoronaram. Sete pessoas morreram. As estradas foram fechadas e equipes de resgate levaram mantimentos para as vítimas da tempestade.
    Em 2008, uma nevasca no condado de Lhunzefoi, no Tibete, durou 36 horas, afetando pessoas e animais. O volume de neve foi tão grande que alguns prédios desmoronaram. Sete pessoas morreram. As estradas foram fechadas e equipes de resgate levaram mantimentos para as vítimas da tempestade. Foto: Reprodução do site kamnedelmiass.ru/pt
  • Em Portugal, quando neva com muita intensidade, a estrada da Torre, na Serra da Estrela, fica inacessível aos turistas. Em janeiro de 2007, houve uma nevasca bem forte e a situação demorou a se normalizar.
    Em Portugal, quando neva com muita intensidade, a estrada da Torre, na Serra da Estrela, fica inacessível aos turistas. Em janeiro de 2007, houve uma nevasca bem forte e a situação demorou a se normalizar. Foto: Roger Amaral Moraes wikimedia commons
  • Grandes nevascas também inspiram o cinema. A atriz Naomi Watts estrela o filme
    Grandes nevascas também inspiram o cinema. A atriz Naomi Watts estrela o filme "Infinite Storm" (Tempestade Infinita", 2022). Foto: Divulgação
  • Baseada em uma história real, a trama mostra Pam Bales (Naomi Watts), enfermeira e guia de montanha que foi surpreendida por uma tempestade no Monte Washington e teve que lutar pela sobrevivência, ao lado de um homem (Billy Howle) que ela encontrou pelo caminho..
    Baseada em uma história real, a trama mostra Pam Bales (Naomi Watts), enfermeira e guia de montanha que foi surpreendida por uma tempestade no Monte Washington e teve que lutar pela sobrevivência, ao lado de um homem (Billy Howle) que ela encontrou pelo caminho.. Foto: Reprodução redes sociais Arquivo Pessoal
  • O Brasil, por ser um país de clima tropical, não costuma ter neve. Mas a Região Sul, mais fria, já foi atingida por tempestades de neve. E o estado de Santa Catarina é referência nesse assunto.
    O Brasil, por ser um país de clima tropical, não costuma ter neve. Mas a Região Sul, mais fria, já foi atingida por tempestades de neve. E o estado de Santa Catarina é referência nesse assunto. Foto: Divulgação Bampi
  • A maior nevasca ocorreu em 20/7/1957, quando nevou por sete horas ininterruptas em São Joaquim, na Serra. A neve cobriu a cidade e foi necessário enviar socorro com mantimentos jogados por aviões para ajudar a população isolada.
    A maior nevasca ocorreu em 20/7/1957, quando nevou por sete horas ininterruptas em São Joaquim, na Serra. A neve cobriu a cidade e foi necessário enviar socorro com mantimentos jogados por aviões para ajudar a população isolada. Foto: Reprodução do site nsctotal.com.br/noticias/nevasca-historica-santa-catarina
  • Naquele mês, com os termômetros chegando a marcar nove graus negativos, as estradas ficaram bloqueadas e os telhados das casas acumularam 20 cm de neve.
    Naquele mês, com os termômetros chegando a marcar nove graus negativos, as estradas ficaram bloqueadas e os telhados das casas acumularam 20 cm de neve. Foto: Divulgação Bampi
  • As pessoas ficavam perto dos fogÃµes, e as ruas ficaram desertas. A temporada de geadas - embora depois com menos impacto - se prolongou por trÃªs meses na regiÃ£o.
    As pessoas ficavam perto dos fogÃµes, e as ruas ficaram desertas. A temporada de geadas - embora depois com menos impacto - se prolongou por trÃªs meses na regiÃ£o. Foto: ReproduÃ§Ã£o do site saojoaquimonline.com.br/climaterra
  • Em 5/6/1988 outra nevasca atingiu SÃ£o Joaquim. A neve ultrapassou mais de 1,50 metro em alguns locais. Moradores enfrentaram ventos fortes e a neve chegou a 30 cm em pleno centro da cidade,
    Em 5/6/1988 outra nevasca atingiu SÃ£o Joaquim. A neve ultrapassou mais de 1,50 metro em alguns locais. Moradores enfrentaram ventos fortes e a neve chegou a 30 cm em pleno centro da cidade, Foto: Caio Cesar wikimedia commons
  • Em 2013, 100 municípios de Santa Catarina tiveram queda de neve. O morro do Cambirela (foto) e montanhas próximas, na área continental da Grande Florianópolis, ficaram pintados de branco.
    Em 2013, 100 municípios de Santa Catarina tiveram queda de neve. O morro do Cambirela (foto) e montanhas próximas, na área continental da Grande Florianópolis, ficaram pintados de branco. Foto: Daniel Queiroz wikimedia commons
  • Municípios do Rio Grande do Sul também têm neve de vez em quando. Em Caxias do Sul, nevou em 27/8/2013 e o Parque de exposições da Festa da Uva ficou tomado pelo gelo.
    Municípios do Rio Grande do Sul também têm neve de vez em quando. Em Caxias do Sul, nevou em 27/8/2013 e o Parque de exposições da Festa da Uva ficou tomado pelo gelo. Foto: Tetraktys wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay