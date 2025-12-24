Muito além das unhas: os diferentes usos do esmaltes

Na arte ou na técnica, o esmalte, chamado também de esmalte vidrado, é o resultado da fusão de vidro em pó com um suporte de metal, vidro ou cerâmica por meio do aquecimento em forno. Na fusão, o pó escorre e endurece no formato de uma camada vítrea com grande durabilidade - na foto, um mostrador de relógio Louis George com esmalte vidrado. Foto: Babbela/wikimédia Commons