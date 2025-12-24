Grinch: a história do popular personagem natalino no cinema

Em 1982, “The Grinch Grinches the Cat in the Hat” promoveu um encontro entre o Grinch e outro personagem clássico de Dr. Seuss, o Gato de Cartola, em uma narrativa musical que expandia o universo do autor e reforçava o caráter irreverente do anti-herói, desta vez com voz de Bob Holt. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons