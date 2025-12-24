Assine
A história do skate, modalidade que superou preconceitos e entrou na programação olímpica

Redação Flipar
    A popularização da prática aconteceu na década de 50, na Califórnia. Surfistas passaram a reproduzir no asfalto manobras que faziam no mar usando pranchas de madeira adaptadas com eixo e rodas. Foto: [ Reprodução do X @FujifilmX_US
    Com o nome de “sidewalk surfing” (surf de calçada), a atividade começou a ganhar adeptos em outras localidades americanas e foi rebatizada de “skateboard”. Foto: Reprodução do Instagram @kelvinhoefler
    Nas décadas seguintes, surgiram as primeiras competições e o skate começou a passar por melhorias que permitiram manobras mais arrojadas. Foto: Imagem de fancycrave1 por Pixabay
    Com o passar do tempo, o skate adquiriu características específicas não só como prática esportiva, mas também por agregar estilo de vida e cultura próprias. Foto: Imagem de Stefan Schweihofer por Pixabay
    As rodas de poliuretano, criadas por Frank Nashworthy em 1973, revolucionaram o skate ao oferecer mais equilíbrio e velocidade para os praticantes executarem as manobras. Foto: Reprodução de vídeo Tokyo 2020
    Foi também nesse período que surgiram novos estilos da prática de skate, como o freestyle, o vertical e o slalom, o que fez saltar o número de praticantes. Foto: Divulgação
    Ainda na década de 70, surgiram os primeiros skate parks. Nesses espaços, a ocorrência de muitos acidentes e a associação da prática a posturas rebeldes produziu uma visão negativa e preconceituosa. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    Nos anos 80, skatistas passaram a construir suas próprias pistas e a modalidade se associou à cultura hiphop. Foto: Reprodução do Instagram @kelvinhoefler
    Após um período de crise e marginalização, o skate se popularizou nos anos 90 como cultura urbana. Foto: Imagem de Petr por Pixabay
    Nos anos 90, o skate começou a se profissionalizar, com equipamentos cada vez mais sofisticados e a criação de entidades organizadoras do esporte. Foto: Divulgação
    De acordo com o site do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), O skate chegou ao Brasil na década de 1960 pelas mãos de filhos de norte-americanos e surfistas brasileiros que viajavam aos Estados Unidos. Foto: [Reprodução do X @gordonsarchive
    Na época, a modalidade era apelidada de “surfinho”e o equipamento era feito com parte de patins anexados a uma tábua de madeira. Foto: Creative Commons
    No fim da década, a prática do skate chegou a ser proibida pela prefeitura de São Paulo, durante a gestão de Jânio Quadros. O decreto previa até mesmo detenção para quem circulasse com o equipamento pela cidade. Foto: [ Creative Commons
    Em 1997, o brasileiro Bob Burnquist foi eleito o melhor skatista do mundo pela conceituada revista especializada “Thrasher”. Foto: Fernando Mafra/Wikimedia Commons
    A Confederação Brasileira de Skate (CBSk) foi criada em 1999, época em que o país recebeu pela primeira vez etapas do circuito mundial da modalidade. Foto: Reprodução do Instagram @rayssalealsk8
    O skate tornou-se modalidade olímpica apenas nos Jogos de Tóquio-2020, ocorridos em 2021 em função da pandemia de Covid-19. Foto: Reprodução do Instagram @rayssalealsk8
    Em junho de 2021, Rayssa Leal, a Fadinha, conquistou a prata no skate street nos Jogos de Tóquio e tornou-se, aos 13 anos, a medalhista olímpica mais jovem da história do Brasil Foto: [Reprodução do X @choquei
    Em Tóquio, o skate brasileiro conquistou outras duas medalhas de prata: Kelvin Hoefler (street masculino) e Pedro Barros (park masculino). Foto: Reprodução de Instagram
    Paris-2024 foi a segunda edição olímpica com o skate na programação. E Rayssa Leal voltou ao pódio, desta vez com o bronze no street. Além disso, Augusto Akio ficou com o bronze no park masculino, dando ao Brasil a quinta medalha do skate na história olímpica. Foto: Luiza Moraes/COB
    A estimativa é de que o Brasil tenha 8,5 milhões de praticantes de skate atualmente. De acordo com o Atlas do Esporte no Brasil, é a sétima modalidade mais praticada no país. Foto: [Reprodução do X @CalltoActivism
