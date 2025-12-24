Assine
Premiada pela ONU, Rota do Enxaimel destaca-se por seu valor histórico e cultural

Redação Flipar
    Situada no bairro de Testo Alto, essa vila abriga a maior quantidade de casas construídas no estilo enxaimel fora da Europa. Foto: Andrevruas/Wikimédia Commons
    No local, há 50 dessas construções em um caminho protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que reconhece o valor cultural e paisagístico da região. Foto: Divulgação/Prefeitura de Pomerode
    O estilo enxaimel é uma técnica de construção trazida pelos imigrantes germânicos no século 19. Nele, as paredes são montadas usando vigas de madeira encaixadas e preenchidas com tijolos de argila. Foto: Instagram @rotaenxaimel
    A Rota do Enxaimel é o único lugar no Brasil que já foi eleito entre as melhores vilas turísticas do mundo pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2021. Foto: Instagram @rotaenxaimel
    Essa certificação é dada a locais que conseguem equilibrar a preservação da cultura e do ambiente com o desenvolvimento econômico. Foto: Instagram @rotaenxaimel
    A Rota do Enxaimel recebeu o selo "Best Tourism Villages" em cerimônia ocorrida em Madri, na Espanha. Na ocasião, a vila concorreu com outros 170 destinos de 75 países. Foto: Instagram @rotaenxaimel
    Em 2023, a Rota conquistou a medalha de prata no 3º Prêmio de Turismo Responsável América Latina, realizado pela WTM, uma das maiores organizadoras de feiras do setor em todo o mundo. Foto: Instagram @pousadacasawachholz
    A Rota do Enxaimel conta com 16 km, trajeto que pode ser percorrido pelos visitantes de carro, bicicleta ou a pé. Os turistas podem contratar guias para conhecer a região. Foto: Instagram @rotaenxaimel
    Durante a visita, é possível conhecer e se hospedar em casas típicas, experimentar comidas locais deliciosas e comprar artesanato. Foto: Instagram @rotaenxaimel
    A comunidade local mantém viva a história e a cultura dos imigrantes de várias maneiras, seja por meio da comida típica alemã, peças de artesanato em madeira ou atividades em clubes culturais. Foto: Leo Laps, Divulgação
    Também são comuns as práticas da igreja luterana, no antigo cemitério dos imigrantes, e até mesmo uma escola municipal que promove o ensino em dois idiomas, o português e o alemão. Foto: Instagram @rotaenxaimel
    Uma curiosidade é que todas essa estrutura se desenvolveu em meio a uma área de Mata Atlântica preservada, com inúmeras nascentes de água, riachos e cachoeiras. Foto: Instagram @rotaenxaimel
    A Fábrica de Chocolates Nugali é outro destaque e uma parada obrigatória para quem conhece a rota. Foto: Instagram @rotaenxaimel
    O Alles Park Pomerode também faz parte da rota e conta com várias atrações como a Vila da Neve, Roda Gigante e a pista de obstáculos Kinderzone. Foto: Luiz C. Kriewall Filho/Divulgação
    Em dezembro de 2023, a Rota do Enxaimel recebeu a medalha de prata na 3ª edição do Prêmio Nacional do Turismo, em Brasília. A insígnia é oferecida pelo Ministério do Turismo e é a maior do setor no país. Foto: Roberto Castro/Ministério do Turismo
    “O prêmio mostra que o turismo cultural pode e deve ser pensado com foco no resultado, para que seja possível preservar as tradições gerando desenvolvimento econômico”, declarou à época Ivan Blumenschein, vice-presidente da Associação Rota do Enxaimel. Foto: Roberto Castro/Ministério do Turismo
    Criada em julho de 2021, a Associação Rota do Enxaimel tem como objetivo preservar a história, manter viva a cultura e apoiar os agricultores locais, tudo isso associada com o impulso ao turismo. Foto: Leo Laps, Divulgação
    Em agosto de 2024 aconteceu um importante evento turístico da vila: a 12ª Caminhada Noturna da Rota do Enxaimel. Ela reuniu 1.600 participantes, batendo um novo recorde. Eles percorreram 12 quilômetros pelas belezas naturais do bairro Testo Alto. Foto: Divulgação Prefeitura do Rio
    Os caminhantes percorreram cerca de 12 km da rota, apreciando suas belezas e atrativos culturais tombados pelo Iphan. Partida e chegada ocorreram no Clube de Caça e Tiro Rio do Testo, conhecido também como Salão Belz. Os participantes tiveram acesso a atividades de lazer, cultura e esporte. Foto: Instagram @rotaenxaimel
