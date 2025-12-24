Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Após perceber lapsos de memória, Guta Stresser, a Bebel da ‘Grande Família’, descobre esclerose múltipla

RF
Redação Flipar
  • A esclerose múltipla é uma condição autoimune em que o sistema de defesa do corpo passa a agredir a mielina, camada responsável por revestir e proteger as fibras nervosas do cérebro e da medula espinhal.
    A esclerose múltipla é uma condição autoimune em que o sistema de defesa do corpo passa a agredir a mielina, camada responsável por revestir e proteger as fibras nervosas do cérebro e da medula espinhal. Foto: Imagem gerada por I.A
  • O organismo acaba agredindo a camada que protege os nervos do cérebro e da medula espinhal, comprometendo a troca de sinais entre o cérebro e o corpo e gerando dificuldades nos movimentos e na percepção dos sentidos.
    O organismo acaba agredindo a camada que protege os nervos do cérebro e da medula espinhal, comprometendo a troca de sinais entre o cérebro e o corpo e gerando dificuldades nos movimentos e na percepção dos sentidos. Foto: Imagem gerada por I.A
  • Os sintomas mais comuns incluem fraqueza, dormência, formigamento, cansaço intenso, tontura, dificuldade para caminhar, problemas de visão e de fala, além de alterações na memória, na concentração e na cognição.
    Os sintomas mais comuns incluem fraqueza, dormência, formigamento, cansaço intenso, tontura, dificuldade para caminhar, problemas de visão e de fala, além de alterações na memória, na concentração e na cognição. Foto: Divulgação
  • O diagnóstico é realizado por meio de exames como ressonância magnética, avaliações neurológicas e exame do líquor. Embora a doença não tenha cura, existem medicamentos capazes de controlar sua progressão e reduzir a frequência e a intensidade das crises, chamadas surtos, que podem durar pelo menos 24 horas e, às vezes, deixar sequelas.
    O diagnóstico é realizado por meio de exames como ressonância magnética, avaliações neurológicas e exame do líquor. Embora a doença não tenha cura, existem medicamentos capazes de controlar sua progressão e reduzir a frequência e a intensidade das crises, chamadas surtos, que podem durar pelo menos 24 horas e, às vezes, deixar sequelas. Foto: Reprodução RBTV
  • O tratamento também inclui fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamento psicológico, atividades físicas supervisionadas e adaptações na rotina para preservar a autonomia e a qualidade de vida. O diagnóstico precoce permite iniciar o tratamento mais cedo, reduzir o risco de sequelas e preservar a qualidade de vida.
    O tratamento também inclui fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamento psicológico, atividades físicas supervisionadas e adaptações na rotina para preservar a autonomia e a qualidade de vida. O diagnóstico precoce permite iniciar o tratamento mais cedo, reduzir o risco de sequelas e preservar a qualidade de vida. Foto: Annie Spratt/Unsplash
  • Assim, o exemplo de Guta Stresser incentiva outras pessoas a buscar acompanhamento e estratégias de adaptação para lidar com a doença. Saiba mais, a seguir, sobre a atriz.
    Assim, o exemplo de Guta Stresser incentiva outras pessoas a buscar acompanhamento e estratégias de adaptação para lidar com a doença. Saiba mais, a seguir, sobre a atriz. Foto: Reprodução Instagram /@gutastresser
  • Maria Augusta Labatut Stresser, conhecida artisticamente como Guta Stresser, nasceu em 28 de setembro de 1972, em Curitiba, Paraná. Filha de Ronald Sanson Stresser, teve contato com o teatro desde a infância e iniciou a carreira profissional aos 13 anos, participando de montagens teatrais em sua cidade natal.
    Maria Augusta Labatut Stresser, conhecida artisticamente como Guta Stresser, nasceu em 28 de setembro de 1972, em Curitiba, Paraná. Filha de Ronald Sanson Stresser, teve contato com o teatro desde a infância e iniciou a carreira profissional aos 13 anos, participando de montagens teatrais em sua cidade natal. Foto: Reprodução Instagram /@gutastresser
  • Ficou famosa ao interpretar Maria Isabel Silva Carrara, conhecida como Bebel, na série
    Ficou famosa ao interpretar Maria Isabel Silva Carrara, conhecida como Bebel, na série "A Grande Família", exibida entre 2001 e 2014 pela TV Globo e disponível no Globoplay. A série retrata o cotidiano de uma família de classe média no subúrbio do Rio de Janeiro, com Bebel trabalhando como manicure e casada com Agostinho Carrara, interpretado por Pedro Cardoso. Foto: Reprodução Youtube
  • Em 2007, reprisou o papel de Bebel em
    Em 2007, reprisou o papel de Bebel em "A Grande Família: O Filme", em que Lineu acredita que vai morrer após um exame médico. Foto: Reprodução Youtube
  • Em 2015, integrou o elenco da minissérie
    Em 2015, integrou o elenco da minissérie "Amorteamo", como Cândida, ambientada no Recife da década de 1920 e com foco em temas sobrenaturais. Foto: Reprodução Globoplay
  • Também participou da série
    Também participou da série "Mister Brau", como Maria Augusta, que mostrava a vida de um casal interpretado por Taís Araújo e Lázaro Ramos que se muda da periferia para um condomínio de luxo. Foto: Reprodução Globoplay
  • Na temporada de
    Na temporada de "Malhação: Vidas Brasileiras", interpretou Rosália da Paz. Foto: Reprodução Globoplay
  • No cinema, destacou-se em
    No cinema, destacou-se em "A Partilha", interpretando Célia, e em "Nina", dirigido por Heitor Dhalia, papel pelo qual recebeu o Prêmio Guarani de Melhor Atriz. Foto: Reprodução Instagram /@gutastresser
  • Atuou também em longas como
    Atuou também em longas como "Antes que Eu Me Esqueça", "Tudo que Deus Criou", "Missão Cupidos" e "Júpiter", entre outros. Foto: Reprodução Instagram /@gutastresser
  • No teatro, integrou montagens como
    No teatro, integrou montagens como "O Vampiro e a Polaquinha", "Mais Perto" e "Rita Formiga", além de atuar como diretora em espetáculos como "Medea en Promenade". Desenvolveu trabalhos como roteirista e diretora em projetos cênicos e audiovisuais. Foto: Reprodução Instagram /@gutastresser
  • Em 2010, publicou o livro infantojuvenil
    Em 2010, publicou o livro infantojuvenil "Meu Pequeno Coxa-Branca", que conta a história de André, um garoto que explica aos amigos a origem de sua paixão pelo Coritiba, relembrando momentos com o avô, incluindo a viagem em família para assistir à final do Campeonato Brasileiro de 1985, no Maracanã. Foto: Divulgação
  • A atriz viveu um relacionamento de 16 anos com o roteirista André Paixão, de quem se separou em 2020. Em suas redes sociais, inclusive, a atriz costuma postar declarações ao amigo: “[..] Te amo, Dedé. André Paixão. Meu sócio e amigo e parceiro e … tão eu também. O eu que sou agora e que não existiria sem a gente. Obrigada por existir. Isso também me define. Que bom!”, escreveu a atriz.
    A atriz viveu um relacionamento de 16 anos com o roteirista André Paixão, de quem se separou em 2020. Em suas redes sociais, inclusive, a atriz costuma postar declarações ao amigo: “[..] Te amo, Dedé. André Paixão. Meu sócio e amigo e parceiro e … tão eu também. O eu que sou agora e que não existiria sem a gente. Obrigada por existir. Isso também me define. Que bom!”, escreveu a atriz. Foto: Reprodução Instagram /@gutastresser
  • Em 2023, afirmou em entrevista que, apesar da separação, os dois ainda moravam na mesma casa.
    Em 2023, afirmou em entrevista que, apesar da separação, os dois ainda moravam na mesma casa. Foto: Reprodução Instagram /@gutastresser
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay