Saiba quais são os maiores primatas do planeta

    Atualmente existem 521 espécies de primatas no planeta. Dentre elas, estão alguns dos maiores do mundo! Foto: wikimedia commons Iwon Blum
    Alguns macacos e babuínos, como o mandril e o papio ursinus, possuem grande estatura. Entretanto, os maiores primatas do mundo fazem parte de outro grupo de primatas, os Hominídeos. Foto: Imagem de Foto-RaBe por Pixabay
    Este grupo de grandes primatas, que inclui os seres humanos, evoluiu de um ancestral comum, que viveu entre 8 e 6 milhões de anos atrás e provavelmente era um primata de pequeno porte, similar aos atuais gibões. Foto: wikimedia commons MatthiasKabel
    De modo geral, os primatas apresentam os níveis mais altos de dimorfismo entre os mamíferos. Ou seja, as características físicas são bastante diferentes entre machos e fêmeas. Foto: Imagem de Alfred Derks por Pixabay
    Por isso, as dimensões corporais incluídas na lista a seguir se referem a espécies masculinas. Confira a seguir os cinco maiores! Foto: Imagem de Roman Grac por Pixabay
    O Orangotango-de-tapanuli (Pongo tapanuliensis) Ã© da ilha de Sumatra, na regiÃ£o chamada Batang Toru, na IndonÃ©sia. Infelizmente, menos de 800 espÃ©cimes restaram ali, restritos Ã s florestas tropicais fragmentadas dessa regiÃ£o. Foto: Tim Laman wikimedia commons
    Podendo pesar entre 40 e 90 quilos, o Pongo tapanuliensis alcança uma estatura de 1,1 e 1,37 metro quando em pé. Eles são identificados como tendo cabeças menores e faces mais achatadas em comparação com as outras duas espécies de orangotangos. Foto: Tim Laman wikimedia commons
    O Orangotango-de-bornéu (Pongo pygmaeus) é uma espécie nativa de Bornéu, como seu nome indica, habitando as províncias de Sabá e Sarawak, na Malásia, além do estado indonésio de Kalimantan. Ele pesa entre 30 e 100 quilos, e mede entre 1,0 e 1,4 metro. Foto: Imagem de Angela por Pixabay
    Assim como as outras duas espécies de orangotango, o Pongo pygmaeus costuma ver seus indivíduos solitários – a não ser pelas mães, acompanhadas de seus filhotes. Sua dieta consiste em 60% de frutas, com outros alimentos incluindo folhas, sementes, cascas de árvores, insetos e ovos. Foto: Imagem de Angela por Pixabay
    O Orangotango-de-sumatra (Pongo abelii) é quase exclusivamente arbóreo, vivendo entre as árvores das florestas tropicais. A espécie era distribuída por toda a ilha de Sumatra, além de Java e no Bornéu. Atualmente, está restrita ao norte da Sumatra, nas províncias Sumatra Setentrional e Achém. Foto: Andrew Regan wikimedia commons
    Quanto ao seu tamanho, o Orangotango-de-sumatra pode pesar entre 45 e 90 quilos, com uma estatura que varia entre 90 centímetros a 1,7 metro. Foto: Rufus 46 wikimedia commons
    O macaco Maurice, querido do público na franquia "O Planeta dos Macacos" - uma espécie de conselheiro do líder Cesar - é um orangotango. E no filme sobre a guerra protege a menina encontrada na selva. Foto: Divulgação
    Os Gorilas-da-montanha (Gorilla beringei beringei) vivem em florestas no alto das montanhas, em altitudes entre 2,4 mil e 4 mil metros. Eles têm pelagem mais grossa em comparação com outros grandes primatas. Isso ajuda a sobreviver em um habitat onde as temperaturas frequentemente caem abaixo de zero. Foto: https://www.flickr.com/photos/deepphoto/
    Em pé, o Gorilla beringei beringei pode medir entre 1,2 e 1,76 metro, pesando entre 130 a 200 quilos. Eles são encontrados na África Central, no sudoeste de Uganda, no noroeste de Ruanda, e no leste da República Democrática do Congo. Foto: Charles J. Sharp wikimedia commons
    Os gorilas da montanha são uma espécie que inspirou o filme "Nas montanhas dos gorilas", estrelado por Sigouney Weaver, em 1988. Foto: Divulgação
    O filme se baseia na vida real da pesquisadora Dian Fossey, que viveu durante anos na selva, convivendo e estudando os primatas. Ela foi assassinada por exploradores que matavam os animais para comércio. Foto: Foto de Robert I.M. Campbell, National Geographic Creative
    O maior primata do mundo, o Gorila-de-grauer (Gorilla beringei graueri), distingue-se dos outros gorilas por seu corpo robusto, mãos grandes e focinho curto. Foto: Imagem de Angela por Pixabay
    Ao contrário dos orangotangos, gorilas costumam ficar no solo, apesar de também conseguirem subir em árvores – e esta espécie não é exceção. Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
    Endêmico das florestas tropicais da República Democrática do Congo, o Gorila-de-grauer pode chegar a 1,95 metro de altura, pesando entre 150 a 210 quilos. Foto: Joe McKenna wikimedia commons
