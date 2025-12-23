Saiba quais são os maiores primatas do planeta

Os Gorilas-da-montanha (Gorilla beringei beringei) vivem em florestas no alto das montanhas, em altitudes entre 2,4 mil e 4 mil metros. Eles têm pelagem mais grossa em comparação com outros grandes primatas. Isso ajuda a sobreviver em um habitat onde as temperaturas frequentemente caem abaixo de zero. Foto: https://www.flickr.com/photos/deepphoto/