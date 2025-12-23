Morte de Jim Lovell reacendeu memória das missões Apollo para a Lua

As Apollos 14, 15, 16 e 17 também seriam bem sucedidas. O susto ficou por conta da Apollo 13, lançada em 11/04/1970. É famosa a frase: "Houston, we have a problem". Jim Lovell avisava ao centro de controle sobre uma falha (no tanque de oxigênio). Havia risco de morte para o trio (na foto, Lovell entre John Swigert, à esq, e Fred Haise). Foto: Domínio público