Navio de guerra do século 16 bate recorde de recuperação de armas em escala global
Mais de 19 mil artefatos foram recuperados após décadas de trabalho arqueológico. Foto: Flickr Ursula Wall
A embarcação afundou em 1545, durante a Batalha de Solent, próxima ao porto de Portsmouth, no Reino Unido. Foto: Portsmouth Harbour from the Spinnaker Tower, Portsmouth, Hampshire by Christine Matthews
Entre os itens destacam-se: 172 arcos longos, quase 3.900 flechas, 19 canhões (de bronze e ferro), espadas, lanças, armaduras, punhais e equipamentos de guerra. Foto: Flickr Graham Defries
Também foram encontrados objetos pessoais, como vestimentas, moedas e até o esqueleto de um cão whippet (provavelmente um caçador de ratos). Foto: Flickr G. Knowles
O ambiente escuro e livre de oxigênio do fundo do mar permitiu a preservação excepcional dos materiais. Foto: Jeremy Bishop Unsplash
O navio foi redescoberto em 1971 e, após mais de uma década de escavações subaquáticas e cerca de 28 mil mergulhos, foi cuidadosamente içado à superfície em 11 de outubro de 1982. Foto: the Mary Rose Trust/Wikimédia Commons
A operação histórica foi acompanhada por mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo. Foto: the Mary Rose Trust/Wikimédia Commons
Desde então, arqueólogos marinhos vêm estudando os restos da embarcação, transformando o Mary Rose em um dos mais importantes sítios arqueológicos marítimos do mundo. Foto: Reprodução Museu Mary Rose
Esses achados ajudam os pesquisadores a entender a estrutura do navio, a organização social da tripulação e até as práticas de lazer e profissões dos homens a bordo. Foto: Flickr G. Knowles
Armas de haste, dardos incendiários, escudos de canhão, cotas de malha e outros itens oferecem detalhes valiosos sobre as estratégias militares da época. Conheça mais sobre este navio histórico! Foto: Reprodução Museu Mary Rose
Construído entre 1509 e 1511 durante o reinado de Henrique VIII, o Mary Rose foi um dos primeiros grandes navios de guerra da marinha inglesa, simbolizando a ascensão do poder naval da Inglaterra. Foto: Domínio Público
Na época, Henrique VIII investiu pesadamente na marinha, vendo o domínio dos mares como crucial para a segurança e expansão do reino. Foto: Domínio Publico - Wikimédia Commons
Projetado para combater ameaças como França e Escócia, o navio era capaz de transportar mais de 400 homens — entre marinheiros, soldados e arqueiros. Foto: Flickr Beardy Vulcan
O navio tinha um design revolucionário, com canhões nas laterais, antecipando as táticas navais modernas. Foto: Flickr Andrew Stawarz
Após mais de 30 anos de serviço, o Mary Rose afundou em 19 de julho de 1545 durante a Batalha de Solent, diante do próprio rei Henrique. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
As hipóteses para o naufrágio ainda são debatidas, mas incluem manobras erradas, excesso de carga e canhões mal fechados. Cerca de 500 tripulantes morreram. Foto: Flickr bernie condon
Hoje, o Mary Rose e seu acervo estão expostos no Mary Rose Museum em Portsmouth, cidade portuária do condado de Hampshire, na Inglaterra. Foto: Flickr Paul Jones