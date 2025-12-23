Assine
Navio de guerra do século 16 bate recorde de recuperação de armas em escala global

Redação Flipar
  • Mais de 19 mil artefatos foram recuperados após décadas de trabalho arqueológico.
    Mais de 19 mil artefatos foram recuperados após décadas de trabalho arqueológico. Foto: Flickr Ursula Wall
  • A embarcação afundou em 1545, durante a Batalha de Solent, próxima ao porto de Portsmouth, no Reino Unido.
    A embarcação afundou em 1545, durante a Batalha de Solent, próxima ao porto de Portsmouth, no Reino Unido. Foto: Portsmouth Harbour from the Spinnaker Tower, Portsmouth, Hampshire by Christine Matthews
  • Entre os itens destacam-se: 172 arcos longos, quase 3.900 flechas, 19 canhões (de bronze e ferro), espadas, lanças, armaduras, punhais e equipamentos de guerra.
    Entre os itens destacam-se: 172 arcos longos, quase 3.900 flechas, 19 canhões (de bronze e ferro), espadas, lanças, armaduras, punhais e equipamentos de guerra. Foto: Flickr Graham Defries
  • Também foram encontrados objetos pessoais, como vestimentas, moedas e até o esqueleto de um cão whippet (provavelmente um caçador de ratos).
    Também foram encontrados objetos pessoais, como vestimentas, moedas e até o esqueleto de um cão whippet (provavelmente um caçador de ratos). Foto: Flickr G. Knowles
  • O ambiente escuro e livre de oxigênio do fundo do mar permitiu a preservação excepcional dos materiais.
    O ambiente escuro e livre de oxigênio do fundo do mar permitiu a preservação excepcional dos materiais. Foto: Jeremy Bishop Unsplash
  • O navio foi redescoberto em 1971 e, após mais de uma década de escavações subaquáticas e cerca de 28 mil mergulhos, foi cuidadosamente içado à superfície em 11 de outubro de 1982.
    O navio foi redescoberto em 1971 e, após mais de uma década de escavações subaquáticas e cerca de 28 mil mergulhos, foi cuidadosamente içado à superfície em 11 de outubro de 1982. Foto: the Mary Rose Trust/Wikimédia Commons
  • A operação histórica foi acompanhada por mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo.
    A operação histórica foi acompanhada por mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo. Foto: the Mary Rose Trust/Wikimédia Commons
  • Desde então, arqueólogos marinhos vêm estudando os restos da embarcação, transformando o Mary Rose em um dos mais importantes sítios arqueológicos marítimos do mundo.
    Desde então, arqueólogos marinhos vêm estudando os restos da embarcação, transformando o Mary Rose em um dos mais importantes sítios arqueológicos marítimos do mundo. Foto: Reprodução Museu Mary Rose
  • Esses achados ajudam os pesquisadores a entender a estrutura do navio, a organização social da tripulação e até as práticas de lazer e profissões dos homens a bordo.
    Esses achados ajudam os pesquisadores a entender a estrutura do navio, a organização social da tripulação e até as práticas de lazer e profissões dos homens a bordo. Foto: Flickr G. Knowles
  • Armas de haste, dardos incendiários, escudos de canhão, cotas de malha e outros itens oferecem detalhes valiosos sobre as estratégias militares da época. Conheça mais sobre este navio histórico!
    Armas de haste, dardos incendiários, escudos de canhão, cotas de malha e outros itens oferecem detalhes valiosos sobre as estratégias militares da época. Conheça mais sobre este navio histórico! Foto: Reprodução Museu Mary Rose
  • Construído entre 1509 e 1511 durante o reinado de Henrique VIII, o Mary Rose foi um dos primeiros grandes navios de guerra da marinha inglesa, simbolizando a ascensão do poder naval da Inglaterra.
    Construído entre 1509 e 1511 durante o reinado de Henrique VIII, o Mary Rose foi um dos primeiros grandes navios de guerra da marinha inglesa, simbolizando a ascensão do poder naval da Inglaterra. Foto: Domínio Público
  • Na época, Henrique VIII investiu pesadamente na marinha, vendo o domínio dos mares como crucial para a segurança e expansão do reino.
    Na época, Henrique VIII investiu pesadamente na marinha, vendo o domínio dos mares como crucial para a segurança e expansão do reino. Foto: Domínio Publico - Wikimédia Commons
  • Projetado para combater ameaças como França e Escócia, o navio era capaz de transportar mais de 400 homens — entre marinheiros, soldados e arqueiros.
    Projetado para combater ameaças como França e Escócia, o navio era capaz de transportar mais de 400 homens — entre marinheiros, soldados e arqueiros. Foto: Flickr Beardy Vulcan
  • O navio tinha um design revolucionário, com canhões nas laterais, antecipando as táticas navais modernas.
    O navio tinha um design revolucionário, com canhões nas laterais, antecipando as táticas navais modernas. Foto: Flickr Andrew Stawarz
  • Após mais de 30 anos de serviço, o Mary Rose afundou em 19 de julho de 1545 durante a Batalha de Solent, diante do próprio rei Henrique.
    Após mais de 30 anos de serviço, o Mary Rose afundou em 19 de julho de 1545 durante a Batalha de Solent, diante do próprio rei Henrique. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • As hipóteses para o naufrágio ainda são debatidas, mas incluem manobras erradas, excesso de carga e canhões mal fechados. Cerca de 500 tripulantes morreram.
    As hipóteses para o naufrágio ainda são debatidas, mas incluem manobras erradas, excesso de carga e canhões mal fechados. Cerca de 500 tripulantes morreram. Foto: Flickr bernie condon
  • Hoje, o Mary Rose e seu acervo estão expostos no Mary Rose Museum em Portsmouth, cidade portuária do condado de Hampshire, na Inglaterra.
    Hoje, o Mary Rose e seu acervo estão expostos no Mary Rose Museum em Portsmouth, cidade portuária do condado de Hampshire, na Inglaterra. Foto: Flickr Paul Jones
