Aeroporto está afundando no Japão e deve desaparecer em 30 anos
Na época, o objetivo era desafogar o aeroporto de Osaka (foto), muito congestionado. Foto: Sekicho wikimedia commons
O terminal principal - projetado pelo renomado arquiteto italiano Renzo Pianotem - tem forma de asa e parece flutuar sobre a água. O telhado é suportado por uma estrutura de aço que parece um caranguejo gigante. Foto: Imagem de hiroshi mack por Pixabay
Mas, agora, engenheiros japoneses afirmam que o aeroorto já afundou 11,5 metros. E a tendência é de que desapareça em três décadas . Esforços já começaram a ser feitos , na casa de R$ 730 milhões, para tentar salvar o empreendimento. Foto: Tdk - wikimedia commons
Outros aeroportos pelo mundo também têm peculiaridades que chamam atenção: pista curta, localização em centro urbano, gelo na pista, etc. Foto: Michael F. Mehnert wikimedia commons
Esses aeroportos são verdadeiros desafios para os comandantes das aeronaves. Veja alguns dos principais e os motivos: Foto: Imagem de Gerhard por Pixabay
AEROPORTO DE GIBRALTAR (Gibraltar) - Gibraltar é um território ultramarino que pertence ao Reino Unido, mas fica no sul da Península Ibérica, na Espanha. Foto: Dickelbers - Wikimédia Commons
A pista do aeroporto corta uma das principais estradas de uma área urbana densamente povoada. Carros e pedestres precisam esperar enquanto os aviões decolam ou aterrissam. Foto: Flickr Mustang Joe
AEROPORTO INTERNACIONAL DE WELLINGTON (Nova Zelândia) - Fica em Rongotai, numa área cercada por mar e montanhas. Foto: Flickr Isaias Malta
Tem uma pista de pouso e decolagem extremamente curta (uma das mais difíceis para os pilotos no mundo). Os aviões precisam fazer uma curva fechada logo após a decolagem, evitando as montanhas próximas. Foto: Flickr 111 Emergency
AERÓDROMO DE PHOENIX (Antártida) - Fica no continente gelado, perto da estação de pesquisa americana McMurdo. Foto: Michael Lucibella - Wikimédia Commons
-
A pista está permanentemente com gelo, o que exige o uso de equipamentos especiais para evitar acúmulo de neve e para deixar a pista sempre perfeitamente plana. Para os pilotos, atenção redobrada e muita cautela nas manobras. Foto: Michael Lucibella National Science Foundation Reprodução
AEROPORTO JUANCHO E. YRAUSQUIN (Ilha de Saba) - A Ilha de Saba fica nas Pequenas Antilhas, no Mar do Caribe, e pertence à Holanda. Foto: Serge Melki - Wikimédia Commons
O aeroporto tem pista extremamente curta (400m), cercada por penhascos e pelo mar. Super desafio para qualquer piloto. Foto: Youtube Canal SwissScenes
AEROPORTO SANTOS DUMONT (Brasil) - Localizado na região central do Rio de Janeiro, ao lado do Aterro do Flamengo. Foto: TM bux wikimedia commons
À beira da Baía de Guanabara, o aeroporto tem pista curta e que dá direto nas águas. Por causa desse perigo, a Gol chegou a desenvolver com a Boeing um sistema de freios mais eficientes para aumentar a segurança nos pousos. Foto: Arne Museler - wikimedia commons
AEROPORTO DE CONGONHAS (Brasil) - O aeroporto em São Paulo fica em área urbana densamente povoada. Foto: Valter Campanato - Agência Brasil
O aeroporto é cercado por ruas, prédios, casas, comércio. Por isso costuma entrar na lista. A Av. Washington Luís, movimentada via expressa da cidade, passa abaixo da pista de pouso e decolagem. Foto: Divulgação Infraero
Em outubro de 2022, um avião de pequeno porte derrapou na pista, causando uma interdição que durou horas e provocou cancelamento de dezenas de voos. Foto: Reprodução de vídeo
Mas o acidente grave que marcou a história do aeroporto de Congonhas ocorreu em 17/7/2007. Um Airbus A320 da TAM partiu de Porto Alegre para São Paulo. Na hora da aterrissagem, o avião saiu da pista, atravessou a avenida e bateu no prédio da TAM Express. A tragédia deixou 199 mortos (187 no avião e 12 em solo). Foto: Aeroprints.com wikimedia commons
