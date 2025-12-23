O desabafo de Ronnie Von após três cirurgias: “Chorei de dor”

Não é a primeira vez que Ronnie enfrenta problemas de saúde. Na década de 1970, ele foi diagnosticado com a "Síndrome de Guillain-Barré", doença rara que o deixou paralisado por cerca de um ano. O quadro surgiu em um período delicado, logo após o estresse emocional provocado pelo fim de seu casamento. Foto: Reprodução Instagram /@ronnievonoficial