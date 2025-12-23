Estilo de Vida
Plantas perfeitas para o bem-estar e a leveza da sua casa
-
Vamos explorar as características e cuidados de algumas plantas populares para tornar seu espaço mais verde e harmonioso. Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
-
Árvore da Felicidade- Oriunda da China, prospera em ambientes internos com luz indireta. Mantenha o solo úmido e evite correntes de ar. Ideal para jardins internos ou espaços com boa iluminação. Foto: Onjacktallcuca wikimedia commons
-
Cacto- Possui mais de 2.000 espécies e 139 tipos. O cacto requer pouca água e luz solar direta. Perfeito para janelas ensolaradas ou áreas externas. Evite regar em excesso para garantir seu desenvolvimento saudável. Foto: Floricultura Jardim/Divulgação
-
Lança de Jorge- Resistente e de fácil manutenção, a Lança de Jorge é adequada para ambientes internos com pouca luz. Vinda do continente africano, requer regas moderadas e se adapta bem a diferentes climas, sendo versátil para janelas ou varandas. Foto: Relaxar e Meditar/Divulgação
-
-
Pacová- Essa planta aprecia luz indireta e solo úmido e é originária da América do Sul. Ideal para interiores bem iluminados ou jardins com sombra parcial. Mantenha o solo úmido, mas evite o encharcamento e atenção aos pets, pois a espécie é tóxica para cães e gatos. Foto: Leroy Merlin/Divulgação
-
Jiboia- Adaptável a condições de luz variadas, a Jiboia é uma planta de interior versátil. Prefere solo úmido e sombra parcial. Uma excelente escolha para janelas ou ambientes internos com iluminação moderada. Foto: NathanBeach Domínio Público
-
Cróton- Com suas folhas coloridas, o Cróton é originário da Ásia e aprecia luz solar direta. Mantenha o solo úmido e posicione-o próximo a janelas ensolaradas, varandas ou quintais para realçar suas cores vibrantes. Foto: Imagem de Paul Brennan por Pixabay
-
-
Bambu da Sorte- Símbolo de sorte, esse Bambu nativo da África Central se desenvolve bem em ambientes internos com luz indireta. Requer solo úmido e se adapta facilmente a espaços como salas de estar ou escritórios. Foto: Forest & Kim Starr wikimedia commons
-
Samambaia- Prefere sombra parcial e solo úmido. Originária de regiões tropicais, é ótima para áreas internas com boa umidade, como banheiros. Evite luz solar direta e mantenha o solo sempre úmido. Foto: Imagem de Julita por Pixabay
-
Zamioculca- Resistente e de baixa manutenção, a Zamioculca é originária da África tropical. Prospera em ambientes internos com pouca luz e requer regas moderadas. Perfeita para janelas ou cantos com sombra. Foto: Imagem de Jürgen Diermaier por Pixabay
-
-
Ficus Lyrata- Mais conhecida como Figueira Lira, esta planta tropical aprecia luz indireta e solo levemente úmido. Ideal para áreas bem iluminadas, como salas de estar. Evite exposição direta ao sol e regue quando o solo estiver seco. Foto: LuizCent wikimedia commons
-
Costela de Adão- Esta planta de origem brasileira prospera em ambientes internos com luz indireta. Requer solo levemente úmido e é uma adição elegante para espaços como salas de estar ou varandas cobertas. Foto: Adriana Cezar wikimedia commons
-
Maranta Tricolor- Com folhas decorativas, é originária das Américas. Prefere sombra parcial e solo úmido. Ótima escolha para janelas ou áreas internas com luminosidade moderada. Foto: David J. Stang wikimedia commons
-
-
Bromélia- Nativa das Américas, a Bromélia aprecia luz indireta e solo úmido. Ideal para ambientes internos bem iluminados, como salas. Cria um visual exótico e vibrante. Foto: Riviere rouge - Wikimedia Commons
-
Suculenta- Adaptáveis a diversos ambientes, as suculentas são ideais para janelas ensolaradas. Originárias de regiões áridas, essas plantas armazenam água nas folhas. Regue moderadamente e posicione-as onde recebam luz solar direta. Foto: Raul654 -wikimedia commons
-
Palmeira Ráfis- Originária do sudeste asiático, a Palmeira Ráfis prefere luz indireta e solo levemente úmido. É uma ótima opção para áreas internas com pouca luz natural, como corredores ou cantos. Foto: Beija-Flor Mudas/Divulgação
-
-
Palmeira Leque- Com folhas em forma de leque, esta palmeira asiática aprecia luz indireta e solo úmido. Ideal para áreas internas bem iluminadas, como salas de estar. Evite exposição direta ao sol. Foto: Mark Pellegrini - wikimedia commons
-
PeperÃŽmia- AdaptÃ¡vel a diferentes condiÃ§Ãµes de luz, a PeperÃŽmia Ã© uma planta de baixa manutenÃ§Ã£o. Prefere luz indireta e solo levemente Ãºmido. Pode ser colocada em janelas ou Ã¡reas internas com iluminaÃ§Ã£o moderada. Foto: Obsidian Soul - wikimedia commons
-
Avenca-Originária do hemisfério sul, prefere sombra parcial e solo úmido. Ideal para ambientes internos com boa umidade, como banheiros. Evite luz solar direta para manter suas folhas delicadas. Foto: Balles2601 wikimedia commons
-
-
Filodendro- Com suas folhas verde-escuras, é originário das Américas. Prefere luz indireta e solo úmido. Ótimo para áreas internas bem iluminadas, como salas de estar. Evite exposição direta ao sol. Foto: Domínio público wikimedia commons