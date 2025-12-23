Plantas perfeitas para o bem-estar e a leveza da sua casa

Pacová- Essa planta aprecia luz indireta e solo úmido e é originária da América do Sul. Ideal para interiores bem iluminados ou jardins com sombra parcial. Mantenha o solo úmido, mas evite o encharcamento e atenção aos pets, pois a espécie é tóxica para cães e gatos. Foto: Leroy Merlin/Divulgação