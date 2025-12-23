Assine
Galeria

Cidades que ficam na fronteira entre Brasil e Colômbia

RF
Redação Flipar
  • Diferente das fronteiras com Paraguai e Uruguai, a maioria das cidades dessa região tem difícil acesso, sendo conectadas principalmente por vias fluviais e aéreas. Aqui estão as principais cidades fronteiriças:
    Diferente das fronteiras com Paraguai e Uruguai, a maioria das cidades dessa região tem difícil acesso, sendo conectadas principalmente por vias fluviais e aéreas. Aqui estão as principais cidades fronteiriças: Foto: Foto de Sindre Fs / Pexels
  • Tabatinga (Brasil) / Letícia (Colômbia) Formam a fronteira mais movimentada entre os dois países, localizada no extremo oeste do Amazonas.
    Tabatinga (Brasil) / Letícia (Colômbia) Formam a fronteira mais movimentada entre os dois países, localizada no extremo oeste do Amazonas. Foto: FOTO: Ridiculopathy / Wikimedia Commons
  • Letícia é a única cidade colombiana com saída para o Rio Amazonas, sendo um centro comercial e turístico. A fronteira é aberta, permitindo a livre circulação de pessoas e integração entre as duas cidades.
    Letícia é a única cidade colombiana com saída para o Rio Amazonas, sendo um centro comercial e turístico. A fronteira é aberta, permitindo a livre circulação de pessoas e integração entre as duas cidades. Foto: FOTO: By Valter Campanato / Wikimedia Commons
  • Vila Bittencourt (Brasil) / La Pedrera (Colômbia) Vila Bittencourt é um pequeno posto militar brasileiro às margens do Rio Japurá, essencial para a segurança da fronteira.
    Vila Bittencourt (Brasil) / La Pedrera (Colômbia) Vila Bittencourt é um pequeno posto militar brasileiro às margens do Rio Japurá, essencial para a segurança da fronteira. Foto: FOTO: Divulgação / Ministério da Defesa
  • La Pedrera é um povoado colombiano com economia baseada na pesca, agricultura e comércio fluvial. A comunicação e os transportes entre as duas localidades dependem quase totalmente de barcos e pequenas embarcações.
    La Pedrera é um povoado colombiano com economia baseada na pesca, agricultura e comércio fluvial. A comunicação e os transportes entre as duas localidades dependem quase totalmente de barcos e pequenas embarcações. Foto: FOTO: De Ingeyucuna / Wikimedia Commons
  • Ipiranga (Brasil) / Tarapacá (Colômbia) Ipiranga é uma comunidade ribeirinha com população indígena predominante, mantendo forte ligação com a natureza.
    Ipiranga (Brasil) / Tarapacá (Colômbia) Ipiranga é uma comunidade ribeirinha com população indígena predominante, mantendo forte ligação com a natureza. Foto: FOTO: Reprodução / Facebook.com/Ipiranga.amazonas.brazil
  • Tarapacá foi um antigo posto militar colombiano e hoje é uma vila com comércio voltado para produtos da floresta. Ambas as localidades são acessíveis apenas por rio ou avião, sem estradas conectando-as a grandes centros urbanos.
    Tarapacá foi um antigo posto militar colombiano e hoje é uma vila com comércio voltado para produtos da floresta. Ambas as localidades são acessíveis apenas por rio ou avião, sem estradas conectando-as a grandes centros urbanos. Foto: FOTO: By MinDefensa Colombia
  • Cucui (Brasil) / San Felipe (Colômbia) Cucui é um pequeno destacamento militar brasileiro localizado no Alto Rio Negro, próximo à fronteira com a Venezuela.
    Cucui (Brasil) / San Felipe (Colômbia) Cucui é um pequeno destacamento militar brasileiro localizado no Alto Rio Negro, próximo à fronteira com a Venezuela. Foto: FOTO: By diogobzg / Wikimedia Commons
  San Felipe é um povoado colombiano isolado, onde vivem populações indígenas e ribeirinhas. A região é coberta por floresta densa e tem pouca presença de infraestrutura urbana.
    San Felipe Ã© um povoado colombiano isolado, onde vivem populaÃ§Ãµes indÃ­genas e ribeirinhas. A regiÃ£o Ã© coberta por floresta densa e tem pouca presenÃ§a de infraestrutura urbana. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/BYD
  • São Joaquim (Brasil) / Puerto Nariño (Colômbia) São Joaquim é uma pequena comunidade ribeirinha amazônica, próxima ao encontro do Rio Solimões com o Rio Amazonas.
    São Joaquim (Brasil) / Puerto Nariño (Colômbia) São Joaquim é uma pequena comunidade ribeirinha amazônica, próxima ao encontro do Rio Solimões com o Rio Amazonas. Foto: FOTO: Reprodução / Google Maps
  • Puerto Nariño é conhecida como a cidade sustentável da Amazônia colombiana, sem carros e com grande preservação ambiental. A economia local é baseada no turismo ecológico, pesca e artesanato indígena.
    Puerto Nariño é conhecida como a cidade sustentável da Amazônia colombiana, sem carros e com grande preservação ambiental. A economia local é baseada no turismo ecológico, pesca e artesanato indígena. Foto: FOTO: By Gatocalvo / Wikimedia Commons
  • Palmares (Brasil) / La Chorrera (Colômbia) Palmares é uma localidade isolada no estado do Amazonas, acessível somente por via fluvial ou aérea.
    Palmares (Brasil) / La Chorrera (Colômbia) Palmares é uma localidade isolada no estado do Amazonas, acessível somente por via fluvial ou aérea. Foto: FOTO: By Andre Deak / Wikimedia Commons
  • La Chorrera é um centro de comunidades indígenas, sendo um dos principais assentamentos do povo Uitoto. A região tem pouca infraestrutura moderna, mantendo tradições ancestrais indígenas.
    La Chorrera é um centro de comunidades indígenas, sendo um dos principais assentamentos do povo Uitoto. A região tem pouca infraestrutura moderna, mantendo tradições ancestrais indígenas. Foto: FOTO: Por Miguel Porras Giraldo / Domínio Público
  • Santa Isabel do Rio Negro (Brasil) / Mitu (Colômbia) – Região próxima à fronteira Santa Isabel do Rio Negro é uma cidade brasileira no Alto Rio Negro, com população majoritariamente indígena.
    Santa Isabel do Rio Negro (Brasil) / Mitu (Colômbia) – Região próxima à fronteira Santa Isabel do Rio Negro é uma cidade brasileira no Alto Rio Negro, com população majoritariamente indígena. Foto:
  • Mitu é a capital do departamento colombiano de Vaupés, sendo um importante centro administrativo da região. O acesso é difícil, sendo feito apenas por barco ou avião, já que não há estradas ligando essas localidades a outras cidades maiores.
    Mitu é a capital do departamento colombiano de Vaupés, sendo um importante centro administrativo da região. O acesso é difícil, sendo feito apenas por barco ou avião, já que não há estradas ligando essas localidades a outras cidades maiores. Foto: FOTO: Por Hdhdhdyboot / Wikimedia Commons
  • A fronteira entre Brasil e Colômbia é menos urbanizada e mais natural, com grande presença indígena e forte influência dos rios na mobilidade e economia local.
    A fronteira entre Brasil e Colômbia é menos urbanizada e mais natural, com grande presença indígena e forte influência dos rios na mobilidade e economia local. Foto: wikimedia commons Neil Palmer/CIAT
