Labirintos verdes testam o senso de direção dos visitantes

O seu criador, Franco Maria Ricci, morreu recentemente no passado dia 10 de setembro de 2020, aos 82 anos. No mesmo local, há um museu, com uma coleção de obras de arte do designer. Além de uma biblioteca, com livros da sua coleção e da sua autoria, espaços de exposições temporárias e um arquivo. Foto: Instagram @labirintodellamasone