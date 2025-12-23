Assine
Suculentas ornamentam, embelezam e não dão trabalho no cultivo

Redação Flipar
  • Pertencem a famílias como Crassulaceae, Aizoaceae e Cactaceae, com formas e cores variadas, mas sempre com a capacidade de reter água.
  • Têm origem em regiões da África, América e Ásia, adaptadas a desertos, montanhas e áreas costeiras, aproveitando a pouca umidade.
  • Hoje, são cultivadas no mundo todo, em jardins, vasos e arranjos decorativos, valorizadas pela beleza e praticidade.
  • Podem ser mantidas em casa, adaptando-se bem a ambientes internos iluminados e compondo a decoração com formato escultural.
  • Entre os tipos comuns estão Echeveria, Haworthia e Sedum, cada uma com características próprias e grande apelo visual.
  • Algumas, como a Kalanchoe, dão flores coloridas; outras, como Lithops, imitam pedras para se camuflar.
  • As folhas podem ser lisas, aveludadas, espinhosas ou cerosas, protegendo contra a perda de água.
  • Possuem fotossíntese CAM, abrindo estômatos à noite e fechando-os de dia para evitar transpiração excessiva.
  • Precisam de luz abundante, preferencialmente indireta, para manter cor e forma, evitando crescimento esticado.
  • A rega segue o método “molhar e secar”, evitando excesso que pode apodrecer as raízes.
  • O solo deve drenar bem, com substrato próprio e vasos com furos no fundo.
  • A temperatura ideal é entre 15°C e 27°C, com regas reduzidas no inverno.
  • Fertilizar uma ou duas vezes ao ano, na primavera e no verão, ajuda no crescimento.
  • Algumas, como Aloe vera, têm usos medicinais, com propriedades cicatrizantes e hidratantes.
  • São facilmente propagadas por folhas, estacas ou divisão, multiplicando-se rapidamente.
  • No paisagismo, aparecem em jardins de pedras, terrários e composições minimalistas.
  • Com beleza, resistência e poucos cuidados, tornaram-se símbolo de praticidade no cultivo de plantas.
