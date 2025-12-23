Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Fáceis de cuidar: plantas que não precisam de poda frequente

RF
Redação Flipar
  • Esse tipo de jardinagem é ideal para pessoas com rotina agitada, que desejam beleza e praticidade sem comprometer a estética.
    Esse tipo de jardinagem é ideal para pessoas com rotina agitada, que desejam beleza e praticidade sem comprometer a estética. Foto: WeeJeeVee wikimedia commons
  • Além disso, cultivar plantas que se desenvolvem de forma organizada e resistente a pragas diminui a demanda por tratamentos e manutenção constante.
    Além disso, cultivar plantas que se desenvolvem de forma organizada e resistente a pragas diminui a demanda por tratamentos e manutenção constante. Foto: Chris Hunkeler wikimedia commons
  • Ao mesmo tempo isso valoriza a harmonia natural do ambiente. Com seleção adequada, o jardim se torna quase autossuficiente, perfeito para quem busca tempo e tranquilidade. Veja algumas plantas desse tipo.
    Ao mesmo tempo isso valoriza a harmonia natural do ambiente. Com seleção adequada, o jardim se torna quase autossuficiente, perfeito para quem busca tempo e tranquilidade. Veja algumas plantas desse tipo. Foto: ImagePerson - wikimedia commons
  • A Espireia é um gênero de arbustos floríferos da família Rosaceae, nativo da zona temperada do Hemisfério Norte, com maior diversidade no leste da Ásia .
    A Espireia é um gênero de arbustos floríferos da família Rosaceae, nativo da zona temperada do Hemisfério Norte, com maior diversidade no leste da Ásia . Foto: Pipi69e - wikimedia commons
  • Uma das espécies, Spiraea japonica, é originária do Japão e da China, crescendo bem em solo alcalino, sob sol pleno ou meia-sombra .
    Uma das espécies, Spiraea japonica, é originária do Japão e da China, crescendo bem em solo alcalino, sob sol pleno ou meia-sombra . Foto: Paul Hermans - wikimedia commons
  • Popularmente chamada de “buquê de noiva”, a Espireia exibe flores vibrantes em tons de rosa, roxo ou branco, atingindo entre 60?cm e 1,5?m de altura .
    Popularmente chamada de “buquê de noiva”, a Espireia exibe flores vibrantes em tons de rosa, roxo ou branco, atingindo entre 60?cm e 1,5?m de altura . Foto: Shizhao - wikimedia commons
  • Além da flora atraente, é resistente a pragas e adapta-se bem a diferentes climas, sendo uma opção prática e ornamental para jardins com baixa manutenção.
    Além da flora atraente, é resistente a pragas e adapta-se bem a diferentes climas, sendo uma opção prática e ornamental para jardins com baixa manutenção. Foto: Famartin - wikimedia commons
  • A Tuia americana, ou Thuja occidentalis, é uma conífera perene da família Cupressaceae, nativa do leste do Canadá e do norte dos Estados Unidos .
    A Tuia americana, ou Thuja occidentalis, é uma conífera perene da família Cupressaceae, nativa do leste do Canadá e do norte dos Estados Unidos . Foto: Daniel Dumais - wikimedia comons
  • Historicamente, seu nome deriva do latino
    Historicamente, seu nome deriva do latino "arborvitae" (árvore da vida), e foi utilizada como remédio pelos povos indígenas e pelos exploradores europeus como fonte de vitamina?C . Foto: askalotl wikimedia commons
  • A variedade anã “Anna’s Magic Ball” destaca-se por sua forma compacta e visual limpo, ideal para cercas-vivas discretas e com manutenção reduzida .
    A variedade anã “Anna’s Magic Ball” destaca-se por sua forma compacta e visual limpo, ideal para cercas-vivas discretas e com manutenção reduzida . Foto: Reprodução de vídeo Proven Winners ColorChoice Flowering Shrubs
  • Sua folhagem densa e perene confere elegância duradoura ao jardim sem necessidade de podas frequentes.
    Sua folhagem densa e perene confere elegância duradoura ao jardim sem necessidade de podas frequentes. Foto: Joshua Mayer wikimedia commons
  • O gênero Yucca compreende plantas robustas dentro da família Asparagaceae, naturais da América do Norte, da América Central até o Canadá meridional .
    O gênero Yucca compreende plantas robustas dentro da família Asparagaceae, naturais da América do Norte, da América Central até o Canadá meridional . Foto: KENPEI wikimedia commons
  • Outras fontes apontam a Mesoamérica (El Salvador, Guatemala e México) como centro de origem para determinadas espécies como Yucca gigantea .
    Outras fontes apontam a Mesoamérica (El Salvador, Guatemala e México) como centro de origem para determinadas espécies como Yucca gigantea . Foto: Alejandro Bayer Tamayo wikimedia commons
  • Caracterizada por folhas rígidas e pontiagudas e espiga floral marcante, a Yucca é resistente à seca e tolera geadas moderadas — qualidades que a tornam ornamentação ideal com pouca manutenção .
    Caracterizada por folhas rígidas e pontiagudas e espiga floral marcante, a Yucca é resistente à seca e tolera geadas moderadas — qualidades que a tornam ornamentação ideal com pouca manutenção . Foto: Alejandro Bayer Tamayo wikimedia commons
  • O Agracejo ‘Sunjoy Todo’ (Barberry Sunjoy Todo) é um arbusto semi-perene de porte compacto, valorizado por sua folhagem roxa intensa e pequenos frutos vermelhos que contrastam visualmente no jardim .
    O Agracejo ‘Sunjoy Todo’ (Barberry Sunjoy Todo) é um arbusto semi-perene de porte compacto, valorizado por sua folhagem roxa intensa e pequenos frutos vermelhos que contrastam visualmente no jardim . Foto: Famartin - wikimedia commons
  • É também resistente à seca, pragas e fácil de manter, ideal para locais com bastante sol e solo drenado.
    É também resistente à seca, pragas e fácil de manter, ideal para locais com bastante sol e solo drenado. Foto: Gmihail wikimedia commons
  • Cactos e suculentas constituem um grupo diversificado de plantas xerófitas adaptadas a ambientes áridos e secos. Os cactos pertencem à família Cactaceae, com quase 2?mil espécies nativas da América do Norte e do Sul — especialmente México — e cultivadas mundialmente .
    Cactos e suculentas constituem um grupo diversificado de plantas xerófitas adaptadas a ambientes áridos e secos. Os cactos pertencem à família Cactaceae, com quase 2?mil espécies nativas da América do Norte e do Sul — especialmente México — e cultivadas mundialmente . Foto: Cacto Zebra - Cactos exóticos - Reprodução Youtube
  • Já as suculentas incluem muitas outras famílias, originárias de regiões áridas como África do Sul e Madagascar .
    Já as suculentas incluem muitas outras famílias, originárias de regiões áridas como África do Sul e Madagascar . Foto: Snapdragon66 wikimedia commons
  • Sua capacidade de armazenar água nas folhas ou caules os torna extremamente resistentes à seca, com estética variada e manutenção quase zero — uma ótima escolha para um jardim “preguiçoso” e funcional.
    Sua capacidade de armazenar água nas folhas ou caules os torna extremamente resistentes à seca, com estética variada e manutenção quase zero — uma ótima escolha para um jardim “preguiçoso” e funcional. Foto: Robert Couse-Baker wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay