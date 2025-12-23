Assine
Cientistas apontam fungo que produz ouro e pode ser cultivado em casa

RF
Redação Flipar
    Essa descoberta foi feita em 2024 por cientistas da Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). Foto: Wikimedia Commons/CSIRO
    O fungo em questão, o Fusarium oxysporum, pode oferecer uma alternativa sustentável e biológica à mineração tradicional. Foto: dmarr515/Pixabay
    A espécie libera enzimas que convertem íons de ouro em partículas metálicas visíveis, sem necessidade de produtos químicos ou alta tecnologia. Foto: Johnny McClung/Unsplash
    O processo integra o ciclo biogeoquímico do ouro e pode ser reproduzido em pequena escala até em ambientes domésticos. Foto: Freepik/kjpargeter
    Além da redução de resíduos e poluição, o método mostra potencial para ser usado em missões espaciais, já que o fungo consegue atuar até sobre poeira de meteoritos. Foto: Rapha Wilde/Unsplash
    Agora, pesquisas futuras buscarão melhorar a eficiência do processo e expandir sua aplicação, incluindo o uso de engenharia genética. Foto: Chokniti Khongchum/Pixabay
    A descoberta abre caminho para uma nova era no setor de mineração, mais ecológica e inovadora. Veja outras curiosidades sobre o fungo! Foto: Shane McLendon/Unsplash
    Fusarium oxysporum é um fungo filamentoso amplamente distribuído no solo e conhecido por sua capacidade de causar doenças em uma grande variedade de plantas. Foto: Wikimedia Commons/Edward L. Barnard
    Esse patógeno pertence ao gênero Fusarium, que engloba diversas espécies capazes de provocar podridões de raízes, hastes e frutos, além de produzir micotoxinas prejudiciais à saúde humana e animal. Foto: Wikimedia Commons/Jerzy Opio?a
    Uma de suas características é a capacidade de infectar o sistema vascular das plantas, provocando a chamada "murcha de Fusarium", uma doença que afeta culturas como tomate, banana, algodão e batata, entre outras. Foto: Flickr arek ziemba
    O fungo invade as raízes e se propaga pelos vasos condutores de seiva, bloqueando o fluxo de água e nutrientes, o que leva à murcha, amarelamento e, eventualmente, à morte da planta. Foto: Wikimedia Commons/Roswitha Ulrich
    O controle da murcha de fusarium é complexo devido à capacidade de sobrevivência do fungo no solo. As principais estratégias incluem a rotação de culturas, o manejo do solo e o uso de fungicidas. Foto: Wikimedia Commons/ Jerzy Opio?a
    Apesar de seu papel como patógeno, algumas cepas de Fusarium oxysporum são estudadas por seu potencial em biotecnologia e no controle biológico de outras pragas e doenças. Foto: Wikimedia Commons/Gabenitez
    Em contextos específicos, ele pode atuar como antagonista a fungos mais perigosos ou como agente de biotransformações. Foto: Wikimedia Commons/Ed Kurtz, Bugwood.org
    Em ambientes hospitalares, o fungo pode — ainda que raramente —, causar infecções em humanos imunocomprometidos, como onicomicoses ou infecções sistêmicas mais graves. Foto: Adhy Savala/Unsplash
    Devido ao seu impacto na agricultura e à sua adaptabilidade genética, o Fusarium oxysporum continua sendo objeto de intensa pesquisa. Foto: Roman Synkevych/Unsplash
