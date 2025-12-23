Galeria
Pelourinho: pérola de patrimônio brasileiro no Centro Histórico de Salvador
Declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO em 1985, o Pelourinho fica no centro histórico de Salvador, Bahia. É um dos pontos turísticos mais visitados da cidade e do Brasil. Foto: Paul R. Burley wikimedia commons
Durante o Carnaval, o Pelourinho é sempre um dos principais pontos de celebração da festa na cidade, atraindo muitos foliões. Foto: Reprodução/@secultba
É no Pelourinho, inclusive, que fica a Casa do Carnaval, um museu que conta a história do Carnaval de Salvador, um dos mais animados e folclóricos do Brasil. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
No bairro, acontecem diversos blocos e eventos carnavalescos, como o Batatinha, o Olodum e o Cortejo Afro. Foto: Reprodução/@olodum_oficial
Além do Carnaval, o Pelourinho é palco de diversos eventos culturais ao longo do ano, como festivais de música, dança e teatro. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
A rica história do Pelourinho remonta ao século 16, quando Salvador foi fundada pelos exploradores portugueses. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
O bairro era o centro político, econômico e cultural da cidade, e abrigava os edifícios mais importantes, como o Palácio do Governo (foto) e a Igreja da Sé. Foto: domínio público
Originalmente, o Pelourinho era o nome dado a uma coluna de pedra onde os escravos ficavam presos para serem castigados. Foto: wikimedia commons RickMorais
O Pelourinho começou a se deteriorar no século 19, com o declínio da economia da Bahia. No século 20, o bairro estava em ruínas e era considerado um lugar perigoso. Foto: wikimedia commons Francesco Bandarin
No entanto, a partir da década de 1970, o governo brasileiro deu a largada para um processo de revitalização do local histórico. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
Hoje em dia, as charmosas ruas de paralelepípedos do Pelourinho são repletas de lojas de artesanato, restaurantes e bares. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
Com uma mistura de história, cultura e música, o bairro foi se tornando um importante destino turístico, atraindo visitantes de todo o mundo. Foto: wikimedia commons Lalaisca
É lá que ficam o Museu da Cidade, que conta a história de Salvador, e o Museu Afro-Brasileiro, que explora as origens da cultura afro-brasileira. Foto: wikimedia commons Cramunhao
O bairro é um lugar vibrante e colorido, onde a música e a dança estão presentes em todos os cantos. Foto: freepik wirestock
Entre outros pontos turísticos importantes do Pelourinho está a Igreja e Convento de São Francisco, um dos maiores e mais importantes conjuntos arquitetônicos barrocos do Brasil. Foto: wikimedia commons Túllio F
Outro lugar importante é a Catedral Basílica de Salvador, uma das maiores e mais belas igrejas da Bahia. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
Nas últimas décadas, houve esforços significativos para a restauração e revitalização do Pelourinho, visando a preservar seu patrimônio histórico e cultural, além de impulsionar o turismo. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
O local costuma ser constantemente referenciado na cultura popular, como em mÃºsicas, filmes, livros, etc. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
Na música, por exemplo, “Menino do Pelô”, da cantora Daniela Mercury, “Ladeira do Pelô”, da Banda Mel e “Protesto do Olodum”, do próprio Olodum, são algumas das mais lembradas. Foto: Divulgação
Foi também no Pelourinho que foram gravadas diversas cenas do filme “Ó Paí, ó” (2007), protagonizado por Lázaro Ramos. Foto: reprodução
Vários clipes de artistas nacionais e internacionais também já foram gravados no Pelourinho, como “Me Gusta”, da Anitta, “The Obvious Child”, de Paul Simon, “Haiti”, de Caetano Veloso e Gilberto Gil e “Apaixonadinha”, de Marília Mendonça e Léo Santana. Foto: reprodução youtube
Isso sem falar no emblemático videoclipe da canção “They Don't Care About Us”, do rei do pop, Michael Jackson. Foto: reprodução
