Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Pelourinho: pérola de patrimônio brasileiro no Centro Histórico de Salvador

RF
Redação Flipar
  • Declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO em 1985, o Pelourinho fica no centro histórico de Salvador, Bahia. É um dos pontos turísticos mais visitados da cidade e do Brasil.
    Declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO em 1985, o Pelourinho fica no centro histórico de Salvador, Bahia. É um dos pontos turísticos mais visitados da cidade e do Brasil. Foto: Paul R. Burley wikimedia commons
  • Durante o Carnaval, o Pelourinho é sempre um dos principais pontos de celebração da festa na cidade, atraindo muitos foliões.
    Durante o Carnaval, o Pelourinho é sempre um dos principais pontos de celebração da festa na cidade, atraindo muitos foliões. Foto: Reprodução/@secultba
  • É no Pelourinho, inclusive, que fica a Casa do Carnaval, um museu que conta a história do Carnaval de Salvador, um dos mais animados e folclóricos do Brasil.
    É no Pelourinho, inclusive, que fica a Casa do Carnaval, um museu que conta a história do Carnaval de Salvador, um dos mais animados e folclóricos do Brasil. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
  • No bairro, acontecem diversos blocos e eventos carnavalescos, como o Batatinha, o Olodum e o Cortejo Afro.
    No bairro, acontecem diversos blocos e eventos carnavalescos, como o Batatinha, o Olodum e o Cortejo Afro. Foto: Reprodução/@olodum_oficial
  • Além do Carnaval, o Pelourinho é palco de diversos eventos culturais ao longo do ano, como festivais de música, dança e teatro.
    Além do Carnaval, o Pelourinho é palco de diversos eventos culturais ao longo do ano, como festivais de música, dança e teatro. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
  • A rica história do Pelourinho remonta ao século 16, quando Salvador foi fundada pelos exploradores portugueses.
    A rica história do Pelourinho remonta ao século 16, quando Salvador foi fundada pelos exploradores portugueses. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
  • O bairro era o centro político, econômico e cultural da cidade, e abrigava os edifícios mais importantes, como o Palácio do Governo (foto) e a Igreja da Sé.
    O bairro era o centro político, econômico e cultural da cidade, e abrigava os edifícios mais importantes, como o Palácio do Governo (foto) e a Igreja da Sé. Foto: domínio público
  • Originalmente, o Pelourinho era o nome dado a uma coluna de pedra onde os escravos ficavam presos para serem castigados.
    Originalmente, o Pelourinho era o nome dado a uma coluna de pedra onde os escravos ficavam presos para serem castigados. Foto: wikimedia commons RickMorais
  • O Pelourinho começou a se deteriorar no século 19, com o declínio da economia da Bahia. No século 20, o bairro estava em ruínas e era considerado um lugar perigoso.
    O Pelourinho começou a se deteriorar no século 19, com o declínio da economia da Bahia. No século 20, o bairro estava em ruínas e era considerado um lugar perigoso. Foto: wikimedia commons Francesco Bandarin
  • No entanto, a partir da década de 1970, o governo brasileiro deu a largada para um processo de revitalização do local histórico.
    No entanto, a partir da década de 1970, o governo brasileiro deu a largada para um processo de revitalização do local histórico. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
  • Hoje em dia, as charmosas ruas de paralelepípedos do Pelourinho são repletas de lojas de artesanato, restaurantes e bares.
    Hoje em dia, as charmosas ruas de paralelepípedos do Pelourinho são repletas de lojas de artesanato, restaurantes e bares. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
  • Com uma mistura de história, cultura e música, o bairro foi se tornando um importante destino turístico, atraindo visitantes de todo o mundo.
    Com uma mistura de história, cultura e música, o bairro foi se tornando um importante destino turístico, atraindo visitantes de todo o mundo. Foto: wikimedia commons Lalaisca
  • É lá que ficam o Museu da Cidade, que conta a história de Salvador, e o Museu Afro-Brasileiro, que explora as origens da cultura afro-brasileira.
    É lá que ficam o Museu da Cidade, que conta a história de Salvador, e o Museu Afro-Brasileiro, que explora as origens da cultura afro-brasileira. Foto: wikimedia commons Cramunhao
  • O bairro é um lugar vibrante e colorido, onde a música e a dança estão presentes em todos os cantos.
    O bairro é um lugar vibrante e colorido, onde a música e a dança estão presentes em todos os cantos. Foto: freepik wirestock
  • Entre outros pontos turísticos importantes do Pelourinho está a Igreja e Convento de São Francisco, um dos maiores e mais importantes conjuntos arquitetônicos barrocos do Brasil.
    Entre outros pontos turísticos importantes do Pelourinho está a Igreja e Convento de São Francisco, um dos maiores e mais importantes conjuntos arquitetônicos barrocos do Brasil. Foto: wikimedia commons Túllio F
  • Outro lugar importante é a Catedral Basílica de Salvador, uma das maiores e mais belas igrejas da Bahia.
    Outro lugar importante é a Catedral Basílica de Salvador, uma das maiores e mais belas igrejas da Bahia. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
  • Nas últimas décadas, houve esforços significativos para a restauração e revitalização do Pelourinho, visando a preservar seu patrimônio histórico e cultural, além de impulsionar o turismo.
    Nas últimas décadas, houve esforços significativos para a restauração e revitalização do Pelourinho, visando a preservar seu patrimônio histórico e cultural, além de impulsionar o turismo. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
  • O local costuma ser constantemente referenciado na cultura popular, como em mÃºsicas, filmes, livros, etc.
    O local costuma ser constantemente referenciado na cultura popular, como em mÃºsicas, filmes, livros, etc. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley
  • Na música, por exemplo, “Menino do Pelô”, da cantora Daniela Mercury, “Ladeira do Pelô”, da Banda Mel e “Protesto do Olodum”, do próprio Olodum, são algumas das mais lembradas.
    Na música, por exemplo, “Menino do Pelô”, da cantora Daniela Mercury, “Ladeira do Pelô”, da Banda Mel e “Protesto do Olodum”, do próprio Olodum, são algumas das mais lembradas. Foto: Divulgação
  • Foi também no Pelourinho que foram gravadas diversas cenas do filme “Ó Paí, ó” (2007), protagonizado por Lázaro Ramos.
    Foi também no Pelourinho que foram gravadas diversas cenas do filme “Ó Paí, ó” (2007), protagonizado por Lázaro Ramos. Foto: reprodução
  • Vários clipes de artistas nacionais e internacionais também já foram gravados no Pelourinho, como “Me Gusta”, da Anitta, “The Obvious Child”, de Paul Simon, “Haiti”, de Caetano Veloso e Gilberto Gil e “Apaixonadinha”, de Marília Mendonça e Léo Santana.
    Vários clipes de artistas nacionais e internacionais também já foram gravados no Pelourinho, como “Me Gusta”, da Anitta, “The Obvious Child”, de Paul Simon, “Haiti”, de Caetano Veloso e Gilberto Gil e “Apaixonadinha”, de Marília Mendonça e Léo Santana. Foto: reprodução youtube
  • Isso sem falar no emblemático videoclipe da canção “They Don't Care About Us”, do rei do pop, Michael Jackson.
    Isso sem falar no emblemático videoclipe da canção “They Don't Care About Us”, do rei do pop, Michael Jackson. Foto: reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay