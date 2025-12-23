Assine
Bandas históricas da década de 1970; veja quais você curte

Redação Flipar
    A banda Kiss não só fez muito sucesso na década de 1970 como impactou diretamente em tendências e na cultura norte-americana do período. Além das músicas empolgantes, as vestimentas e as maquiagens marcantes se tornaram uma marca do grupo musical. Foto: Divulgação
    Mesmo quem não é fã de rock provavelmente conhece o Pink Floyd. A banda entrou para a história da música com suas apresentações criativas, letras bem elaboradas e combinações de sons brilhantes. Foto: Divulgação
    O Iron Maiden é mais uma banda que fez enorme sucesso nos anos 70 e que manteve o nível de excelência nas décadas seguintes, principalmente nos anos 80. A energia no palco, principalmente do vocalista Bruce Dickinson, é uma das principais marcas do grupo. Foto: Divulgação
    É provavelmente a maior banda de rock da década de 1970. Canções como "Starway to Heaven" e " Whole Lotta Love" estão na história da música e representam muito bem o sucesso do Led Zeppelin. Foto: Divulgação
    Os Ramones surgiram em 1976 e é o grande nome do punk rock americano. Como foram precursores no gênero, suas músicas influenciaram diretamente diversas bandas que surgiram depois. Foto: Divulgação
    O Black Sabbath surgiu em 1968, na cidade inglesa de Birmingham, e pouco tempo depois se tornou o principal símbolo do heavy metal. O destaque da banda fica por conta do famoso vocalista Ozzy Osbourne. Foto: Divulgação
    Outro grupo que surgiu no final da década de 1960 e que teve impacto positivo nos anos 70. As habilidades instrumentais dos membros da banda Rush eram um dos motivos para entrar nesse seleto grupo. Foto: Divulgação
  • "Hotel California", "New Kid in Town" e " I Can't Tell You Why" são alguns dos principais sucessos da primorosa banda Eagles, formada em 1971. Foto: Divulgação
    A banda britânica 'The Who' surgiu no ano de 1964 e se tornou um símbolo do rock dos anos 70. O estilo único e o dinamismo das apresentações são alguns dos motivos do sucesso do grupo ao redor do mundo. Foto: Divulgação
    Fechando esse seleto grupo de bandas históricas do rock mundial está o Deep Purple, grupo que é considerado como um dos pioneiros do heavy metal. Eles surgiram em 1968 e ao longo dos anos passaram por diversas mudanças de formação. Foto: Divulgação
