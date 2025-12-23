Assine
Superiate de R$ 4 bilhões impressiona em Mônaco

  • O Obsidian Horizon, como é chamado, foi revelado no Monaco Yacht Show, um dos maiores encontros do mercado náutico mundial.
  • Num primeiro olhar, a embarcação impressiona por suas dimensões (84,2 metros de comprimento), acabamento em preto fosco e toques elegantes de madeira aquecida.
  • O projeto interior privilegia sofisticação e conforto. Um salão espaçoso tem vistas privilegiadas para o mar.
  • Os ambientes foram meticulosamente planejados para oferecer o máximo em conforto e entretenimento.
  • Há desde um cinema privativo, uma piscina interna com luz ambiente, até um bar lounge exclusivo.
  • Um dos pontos mais inusitados — e impressionantes — é a galeria de automóveis, onde está exposto um Bugatti Chiron, um dos carros mais caros do mundo.
  • Os espaços de convívio são amplos e privilegiam a conexão com o mar, com enormes janelões que garantem vistas panorâmicas.
  • Destaque para a espaçosa sala de jantar, que abriga uma mesa para até 15 convidados.
  • O Monaco Yacht Show é uma feira anual que acontece desde 1991 em Mônaco, um microestado situado ao sul da França conhecido mundialmente por seu glamour e riqueza.
  • Com pouco mais de 2 km² de extensão e 38 mil habitantes, Mônaco é o segundo menor país do mundo, atrás apenas do Vaticano.
  • A história de Mônaco está intimamente ligada à Casa de Grimaldi, que governa o território desde 1297.
  • Atualmente, o Chefe de Estado é o Príncipe Alberto II, que ascendeu ao trono em 2005, dando continuidade a uma linhagem secular.
  • O país é conhecido por sua estabilidade política, ausência de imposto de renda para residentes e forte economia baseada no turismo de luxo, no setor imobiliário e nas finanças.
  • Consequentemente, Mônaco possui uma das maiores rendas per capita do mundo. A infraestrutura é moderna e de alta qualidade.
  • A capital, Monaco-Ville, abriga a residência oficial do príncipe-soberano.
  • O distrito mais famoso é Monte Carlo, centro da vida glamorosa do principado, com cassinos, hotéis sofisticados, restaurantes estrelados e o renomado circuito urbano de Fórmula 1.
  • É lá que se encontra o renomado Cassino de Monte Carlo, inaugurado em 1863, que foi crucial para o desenvolvimento econômico do principado.
  • A cultura é bastante influenciada pela França, sendo o francês o idioma oficial, embora o italiano e o monegasco (um dialeto da língua lígure) também sejam falados.
