Galeria
Conheça a empresária iraniana que está remodelando o negócio dos direitos musicais
Golnar Khosrowshahi negociou para adquirir a maior parte dos direitos musicais do espólio de Miles Davis, considerado um dos mais influentes músicos do século 20. Foto: Divulgação/Sony Music Entertainment
Khosrowshahi é fundadora e CEO da Reservoir Media, uma das principais empresas independentes de gestão de direitos musicais. Foto: Domínio Público
Ela ganhou notoriedade por ser uma das raríssimas mulheres que chegaram ao topo da indústria musical. Foto: Reprodução/@golnar_khosrowshahi
Seu acordo pelos direitos musicais do espólio de Davis inclui 90% das suas composições e receitas, além da gestão de nome e imagem do lendário jazzista. Foto: William P. Gottlieb/Wikimedia Commons
Esse negócio se soma a outros movimentos estratégicos da Reservoir, que já controla os catálogos de outros artistas icônicos. Foto: israel palacio/Unsplash
Joni Mitchell, Snoop Dogg, Sheryl Crow, The Isley Brothers e o saxofonista Sonny Rollins são alguns dos artistas que têm suas obras gerenciadas pela empresa de Khosrowshahi. Foto: Jørund Føreland Pedersen/Wikimedia Commons
Nascida no Irã em 1971, Golnar Khosrowshahi é pianista clássica com MBA pela Columbia Business School. Foto: Reprodução/YouTube
Ela entrou no mercado durante a crise digital da música, nos anos 2000, quando os catálogos eram negócios subvalorizados. Foto: Reprodução/@golnar_khosrowshahi
Hoje, sua empresa tem participações em clássicos como "Ring of Fire", de Johnny Cash, e "Take Me Home, Country Roads", de John Denver. Foto: Reprodução/@golnar_khosrowshahi
A companhia também é dona dos selos Chrysalis e Tommy Boy, fundamentais para o gênero do hip-hop. Foto: Alphacolor/Unsplash
Em 2023, a Reservoir foi responsável por destravar os direitos das gravações do grupo De La Soul, permitindo que chegassem aos serviços de streaming. Foto: Divulgação
“Ter conseguido fazer o impossível com o De La Soul foi um cartão de visitas incrível para a Reservoir”, declarou Bill Werde, diretor do programa de negócios musicais Bandier, da Universidade de Syracuse. Foto: Divulgação
Khosrowshahi credita parte de seu sucesso ao fato de ser uma "outsider" em um setor historicamente fechado, no qual mulheres dificilmente alcançam posições de liderança. Foto: Reprodução
“Você praticamente não vê ninguém que cresceu dentro da indústria musical e chegou à liderança sendo mulher”, disse a CEO. Foto: Reprodução
Atualmente, Khosrowshahi é consolidada como uma das executivas mais influentes da música mundial. Foto: Reprodução
Ela transformou a Reservoir em uma potência, capaz de fechar acordos históricos com ícones da música e garantir que legados artísticos sejam preservados e modernizados. Foto: Divulgação
