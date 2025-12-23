Galeria
A história de Túpac Amaru, o último Imperador Inca, morto pelos espanhóis
Nascido em 1545, em Cusco, Túpac Amaru, também conhecido como Manco Capac II, foi feito sacerdote e guardião do corpo de seu pai. Ele, então, assumiu o título imperial depois que seu meio irmão, Titu Cusi morreu, em 1570. Foto: Imagem de Maik por Pixabay
O peruano assumiu o título de supa inca na época em que o Império já havia perdido sua capital Cusco. Na ocasião, ela resumia-se apenas à região de Vilcabamba, dezenas de quilômetros ao norte de Cusco. Foto: Imagem de Aline Dassel por Pixabay
Em meio à tragédia familiar, os incas acreditavam que seu meio-irmão tinha sido forçado a admitir missionários agostinianos em Vilcabamba e que os espanhóis o haviam envenenado. Foto: Imagem de Bill Kasman por Pixabay
Naquela época, os espanhóis não foram avisados sobre a morte do ex-Inca e enviaram embaixadores para continuar as negociações em curso. Foto: Flickr Lowfill Tarmak
Um deles foi o conquistador Atilano de Anaya, que, depois de atravessar a ponte de Chuquisaca, foi capturado e executado junto com sua escolta pelo general inca Curi Paucar. Foto: Pastor/Wikimédia Commons
Ao ser informado dessa notícia pelo padre de Amaybamba, o novo Vice-rei do Peru, Francisco de Toledo, decidiu submeter à força o Reino de Vilcabamba. Ele deu a justificativa de que "os incas tinham quebrado a lei inviolável de todas as nações do mundo: o respeito aos embaixadores" Foto: Flickr Tricia Gifford
O vice-rei declarou a guerra em 14 de abril de 1572. Para liderar a expedição, foi contratado o conquistador Martín Hurtado de Arbieto. As tropas eram compostas de várias peças de artilharia, 250 soldados espanhóis e 2.500 aliados nativos, entre os quais mil eram Cañaris, inimigos mortais dos Incas rebeldes. Foto: Flickr Carlos
Na defesa de Vilcabamba, TÃºpac Amaru tinha cerca de 2.000 soldados, dos quais 600 ou 700 eram guerreiros antis (intitulados de chunchosÂ pelos incas de Cusco). O falecido Titu Cusi dizia aos espanhÃ³is que o grupo ainda praticavaÂ oÂ canibalismo. Foto: Flickr Carlos
Entre seus generais, estavam Hualpa Yupanqui, Parinango, Curi Paucar e Coya Topa. Eles foram atacados em dois grupos, sendo o primeiro em Chuquichaca, enquanto a segunda coluna, comandada por Arias de Sotelo, atacou por Curahuasi. Foto: Flickr Giuliano Da Zanche
Durante a batalha, os espanhóis estavam prestes a serem dominados pelos guerreiros incas. Contudo, estes abandonaram a luta depois que seus generais Maras Inga e Parinango foram mortos por projéteis de arcabuzes. Foto: Flickr David Lewis
Em 24 de junho, os espanhóis tomaram posse de Vilcabamba. Nesta ocasião, Sarmiento dirigiu as solenidades, levantou o estandarte real. Enquanto isso ocorria, Túpac Amaru, acompanhado por seus guerreiros, rumou a oeste, pelas matas das várzeas. Foto: Flickr Franck Zecchin
Ao chegarem nas terras Momorí, os espanhóis descobriram que Túpac Amaru tinha ancorado e continuado sua fuga por terra. Depois de longa perseguição, eles encontraram o líder e sua esposa e os aprisionaram. Foto: Flickr futtli
Túpac Amaru foi condenado a decapitação pelo assassinato de sacerdotes em Urcos, embora provavelmente fosse inocente. Em 24 de setembro de 1572, foi executado após implorar que a multidão nunca amaldiçoasse seus filhos por mau comportamento. Foto: Flickr Robert Lin
Por meio de seu legado, seu bisneto, Túpac Amaru II conduziu a maior rebelião anticolonial da América no século 18. Além disso, seu nome e sua história inspiraram o movimento revolucionário Tupamaros. Foto: Kaanek/Wikimédia Commons
O Império Inca foi o maior da América pré-colombiana. Com isso, o centro administrativo, político e militar do império ficava na cidade de Cusco. Esta civilização surgiu nas terras altas do Peru em algum momento do início do século 13. Foto: Flickr Tricia Gifford
De 1438 a 1533, os incas incorporaram grande parte do oeste da América do Sul, na Cordilheira dos Andes, utilizando a conquista e a assimilação pacífica. O império juntou o território do Peru, oeste do Equador, oeste e centro-sul da Bolívia, noroeste da Argentina, sudoeste da Colômbia e boa parte do Chile. Foto: Flickr Carsten ten Brink
Viracocha é a divindade invisível, criadora do mundo na cosmovisão inca, considerado como o esplendor original, o Senhor, Mestre do Mundo. Foi o primeiro deus dos antigos tiahuanacos, que provinham do lago Titicaca. Foto: Arthur Posnansky/Wikimédia Commons
Machu Picchu foi uma cidade pré-colombiana construída pelos incas e que está localizada no topo de uma montanha, em uma altitude de cerca de 2400 metros. Essa cidade se localiza no Vale Urubamba, popularmente conhecido como Vale Sagrado dos Incas. Foto: Flickr Mauro Astolfi
Situada a cerca de 4 horas ao norte de Lima, estão as ruínas da civilização mais antiga das Américas, a segunda mais antiga do mundo e declarada como Patrimônio da UNESCO. Foto: Flickr futtli
Llactapata é um dos sítios arqueológicos mais famosos na rota de caminhada da Trilha Inca de 4 dias. Para visitar este local, é necessário caminhar 5 quilômetros desde o início do percurso. Foto: Flickr Tricia Gifford
Vilcabamba foi o último refúgio dos Incas antes que seu império fosse destruído pelos espanhóis. Localizada na sombra da Cordilheira dos Andes, ela ficava escondida sob toneladas de vegetação da floresta amazônica. Foto: Flickr Carlos
Choquequirao é a cidade irmã de Machu Picchu em Cuzco, Peru. Ela foi construída em pedra pelos Incas, a 3.085 metros de altitude. Era importante para o culto político e religioso e cheia de riquezas do mundo antigo. Foto: Flickr Ferran Altimiras
Caral é um sítio arqueológico fascinante localizado no Peru e é amplamente reconhecido como o berço da civilização mais antiga da América. Com uma história que remonta a mais de 5 mil anos, ocupa 66 hectares e abriga várias estruturas impressionantes, incluindo pirâmides, praças e residências. Foto: Håkan Svensson Xauxa/Wikimédia Commons