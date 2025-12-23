Djavan lança novo álbum e revela canção feita para Michael Jackson

Em 1975, Djavan começou a chamar atenção com a música “Fato Consumado”, segundo lugar no Festival Abertura. O sucesso abriu caminho para seu primeiro álbum, “A voz, o violão, a música de Djavan”, de 1976, produzido por Aloysio de Oliveira e que trazia “Flor de Lis”, que se tornaria um clássico do repertório do artista. Foto: Reprodução do Instagram @djavanoficial