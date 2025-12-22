Galeria
Gigantes adormecidos: arranha-céus viraram esqueletos em abandono
-
Alguns desses edifícios chegam a estar em estado de deterioração, segundo revelou o site Business Insider. Foto: Liam Andrew/Unsplash
-
Apesar de a revitalização dessas construções ser uma possibilidade, os gastos necessários são exorbitantes, e muitas vezes as administrações públicas não veem justificativa para fazer esse investimento. Foto: Grant Ritchie/Unsplash
-
A seguir, confira uma lista de 10 desses colossos de concreto e aço esquecidos, ordenados do menor para o maior. Foto: montagem/wikimedia commons/reprodução
-
A construção de 40 andares foi parcialmente finalizada antes da eclosão da Guerra Civil Libanesa, em 1975. Foi investido um valor de US$ 15 milhões (cerca de R$ 85,65 milhões) para construir o prédio. Foto: reprodução/instagram
-
-
8) 900 Chestnut, EUA (179 m): Também chamado de One AT&T Center, esse prédio fica localizado em St. Louis, Missouri. Desde sua inauguração, em 1985, foi pensado para ser um centro empresarial de alto padrão. Foto: flickr - Matthew Black
-
Até hoje, a estrutura permanece inacabada, apresentando riscos de segurança, como metais enferrujados e fiações à mostra. O prédio se tornou um símbolo do fracasso de grandes projetos na região. Foto: wikimedia commons/Supanut Arunoprayote.
-
6) Centro Financiero Confinanzas, Venezuela (190 m): Esse arranha-céu, também chamado de Torre de David, tem 45 andares e foi projetado para ser um centro financeiro. Sua construção foi interrompida em 1994, devido à crise econômica e à morte de seu idealizador, David Brillembourg. Foto: wikimedia commons/EneasMx
-
-
Durante anos, cerca de 3 mil pessoas ocuparam o prédio, formando uma comunidade improvisada. No entanto, em 2014, as autoridades removeram os moradores devido às condições precárias do local. Foto: flickr - Saúl Briceño
-
5) 1 Seaport, EUA (204 m): Localizado em Nova York, esse edifício foi projetado como um empreendimento de luxo, mas enfrentou sérios problemas estruturais. Foram investidos US$ 273 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão). Foto: reprodução/Bright Sun Films
-
Em 2020, a construção foi interrompida após as autoridades detectarem que o prédio estava afundando e se inclinando. O projeto segue indefinido, enquanto os responsáveis tentam encontrar uma solução para concluí-lo. Foto: reprodução/Bright Sun Films
-
-
4) Oceanwide Plaza, EUA (206 m): Este complexo de três torres, localizado em Los Angeles, foi projetado para abrigar um hotel de luxo e residências, mas teve sua construção interrompida em 2019 devido a problemas financeiros. Foto: reprodução/Bright Sun Films
-
3) Ryugyong Hotel, Coreia do Norte (330 m): O arranha-céu de 105 andares, que fica em Pyongyang, começou a ser construído em 1987, mas foi abandonado nos anos 1990 devido à crise econômica da Coreia do Norte. Foto: wikimedia commons/Martin Cígler
-
Apesar de retomadas ocasionais, o edifício continua incompleto. Finalizá-lo custaria cerca de US$ 2 bilhões (em torno de R$ 11,42 bilhões), mas, por enquanto, ele permanece como um símbolo da má gestão. Foto: wikimedia commons/Jan Engelhardt
-
-
2) SkyCity, Filipinas (335 m): Planejado para ser o prédio mais alto das Filipinas, teve sua construção iniciada em 1997, mas nunca foi concluído devido a disputas legais e falta de financiamento. Foto: Matthew Gan wikimedia commons
-
Hoje coberto por musgos, o arranha-céu teve um custo estimado de US$ 85 milhões (aproximadamente R$ 485,3 milhões). Foto: Matthew Gan • wikimedia commons
-
1) Goldin Finance 117 Tower, China (598 m): Um dos arranha-céus abandonados mais altos do mundo teve sua construção iniciada em 2008, mas sofreu os impactos da crise financeira global da década de 2010. Foto: wikimedia commons/ KangTyngrwey
-
-
Atualmente, estima-se que seria preciso investir cerca de US$ 10 bilhões (R$ 57,1 bilhões) para finalizar o projeto. O futuro da torre ainda é uma incógnita, já que as obras foram totalmente paralisadas. Foto: reprodução/youtube