Entretenimento

Ritmo que contagia: Chorinho’ é Patrimônio Cultural do Brasil

Redação Flipar
    Criado por volta de 1870 no Rio de Janeiro, esse gênero musical brasileiro teve como principal expoente a canção "Flor Amorosa", de Joaquim Callado. Foto: reprodução g1
    A decisão unânime veio em 29/2/2024 depois de uma reunião entre os 22 membros do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Foto: flickr Governo do Estado de São Paulo
    Ao contrário de objetos ou lugares, o patrimônio imaterial se refere aos conhecimentos culturais transmitidos de uma geração para outra, essenciais para a construção da identidade cultural de uma sociedade. Foto: flickr Governo do Estado de São Paulo
    O pedido foi feito inicialmente pelo Clube do Choro, que fica em Brasília (foto), e ganhou o apoio de outras casas, como o Clube do Choro de Santos e o Instituto Casa do Choro, do Rio de Janeiro. Foto: divulgação
    O choro -- ou chorinho -- é caracterizado por uma formação instrumental flexível, mas geralmente composta por violão, cavaquinho, pandeiro e flauta. Foto: reprodução g1
    O choro tem influências de diversos estilos musicais, como a polca, o lundu, o maxixe e a modinha, e é caracterizado por sua alegria e vivacidade. Foto: reprodução g1
    As rodas de choro, encontros informais onde músicos se reuniam para improvisar e celebrar a música, foram fundamentais para o desenvolvimento do gênero. Foto: reprodução g1
    O bandolim, instrumento de cordas dedilhadas, também é um dos pilares do gênero, com Jacob do Bandolim sendo um dos seus maiores expoentes. Veja alguns dos artistas que foram pioneiros do choro no Brasil! Foto: wikimedia commons Jo Dusepo
    Jacob do Bandolim: Virtuoso do bandolim, Jacob do Bandolim era conhecido por sua técnica impecável e por composições como "Doce de Coco" e "Brasileirinho". Foto: domínio público
    Joaquim Callado: Conhecido como o "Pai do Choro", encantava com sua flauta virtuosa e melodias inesquecíveis. Uma de suas músicas mais famosas é "Flor Amorosa", que é considerada uma das primeiras composições de gênero. Foto: domínio público
    Ernesto Nazareth: Era conhecido como o "Poeta do Piano", com suas valsas e polcas que encantaram o mundo. Algumas de suas composições mais conhecidas incluem "Odeon", "Brejeiro" e "Apanhei-te, Cavaquinho". Foto: wikimedia commons
    Pixinguinha: Considerado um dos maiores compositores e instrumentistas da história do choro, Pixinguinha é conhecido por clássicos como "Carinhoso" e "Um a Zero". Foto: domínio público
  • Waldir Azevedo: Conhecido por popularizar o choro na dÃ©cada de 1950 com sua composiÃ§Ã£o
    Waldir Azevedo: Conhecido por popularizar o choro na dÃ©cada de 1950 com sua composiÃ§Ã£o "Delicado", Waldir Azevedo foi um dos maiores cavaquinistas da histÃ³ria do gÃªnero. Foto: wikimedia commons EduardoAP
  • O gênero teve um papel importante na história da música brasileira, contribuindo para o desenvolvimento de outros estilos, como a Bossa Nova e a Música Popular Brasileira.
    O gênero teve um papel importante na história da música brasileira, contribuindo para o desenvolvimento de outros estilos, como a Bossa Nova e a Música Popular Brasileira. Foto: reprodução g1
