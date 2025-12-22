Animais
Peixe-vampiro: grutas abrigam espécie que morre se pegar sol
A descoberta deste peixe foi feita por pesquisadores que trabalham no Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, que tem sede na Alemanha. Foto: Facebook CGTN Africa
Segundo estudo publicado pela revista científica ‘Current Biology’, ao examinar a espécie nomeada como ‘Phreatichthys andruzzii’, os estudiosos identificaram um comportamento inusitado: o animal morre ao ser exposto à luz do sol. Foto: Andrea Margutti, University of Ferrara Itália
Daí o apelido de peixe-vampiro, já que, na lenda sobrenatural, os vampiros não suportam a luz. Só saem à noite. Foto: Reprodução do site Savinarte
Inclusive, as ovas que foram expostas à luz em testes nos aquários resultaram em peixes que morreram rapidamente. Foto: Hectonichus - Wikimédia Commons
Além da aversão à luz, os vampiros se caracterizam por sugar o sangue das vítimas. E também por este motivo (entre outros), alguns animais levam a alcunha de vampiro. Veja casos curiosos: Foto: Imagem de Sabine Kroschel por Pixabay
O Tentilhão Vampiro é um pássaro que habita as Ilhas Wolf, no arquipélago de Galápagos, no Oceano Pacífico. O animal se diferencia dos outros pássaros pela sua alimentação. Ele gosta de sangue. Foto: Reprodução do Twitter @AsombroVerde
Ele ataca suas presas, inclusive pássaros maiores, ao saltar em suas costas, abrindo um buraco com o bico para beber o sangue. Incrivelmente, os animais atacados não esboçam reação. De acordo com cientistas, a teoria é que eles acreditam que o tentilhão esteja somente em busca de piolhos. Foto: Reprodução/Canal no Youtube Greg's Galapagos
Alimentar-se de sangue possibilita ao animal vampiro não sofrer nos meses mais secos do ano. Além disso, por serem os pássaros dominantes na ilha, é comum vê-los enfileirados para atacar uma vítima Foto: Reprodução do Twitter @AsombroVerde
O ‘Inseto Assassino’ é uma espécie de percevejo que vive em florestas tropicais. Sua alimentação é bem variada: abelhas, aranhas, formigas. Foto: Reprodução do Twitter @ElfaDosInsetos
Natural da Malásia, o inseto assassino injeta na presa enzimas capazes de dissolver os seus tecidos. Com isso, ele suga esse caldo. O inseto também é capaz de carregar várias presas ao mesmo tempo. Foto: Orionmystery - Wikimédia Commons
O Sapo Vampiro Voador vive nas florestas do Vietnã, um dos locais mais úmidos do mundo. Em 2010, a bióloga Jodi Rowley descobriu a espécie e se surpreendeu ao examinar o girino e ver que ele tinha dentes semelhantes aos de vampiros. Foto: Reprodução Twitter @jodirowley
No entanto, em vez de beber sangue, ele se alimenta dos ovos colocados pela sua própria mãe nos buracos das árvores. Ou seja, impede o nascimento dos 'irmãos'. Foto: Divulgação
A Aranha Saltadora do Quênia é fanática por sangue humano, mas não possui presas para conseguir sugá-lo diretamente da pele das pessoas. Assim, são consideradas vampiras 'indiretas' porque se alimentam de mosquitos que atacam humanos. Foto: Kevincollins123 - Wikimédia Commons
O piolho comedor de língua é uma espécie de parasita marinho que se aloja nos peixes, através de suas guelras, pois tem como alvo sua língua para depois consumir o seu sangue. Foto: Marco Vinci - Wikimédia Commons
As Calyptra são mariposas encontradas na Sibéria e possuem uma língua repleta de espinhos. Elas bebem sangue de vertebrados e até mesmo de humanos. Algumas espécies que residem na Ásia têm como alvo animais ainda maiores como, por exemplo, os elefantes. Foto: Dumi - Wikimedia Commons
A bactéria Micavibrio aeruginosavorus recebe a alcunha de menor vampiro do mundo, mas é um título positivo. Isso porque ela se alimenta de outras bactérias. Foto: Reprodução da The University of Medicine and Dentistry of New Jersey
Sua presa favorita é a Pseudonoma aeruginosa, responsável por infecções pulmonares em pacientes com fibrose cística, doença que causa transtorno hereditário com risco de vida por danificar os pulmões e o sistema digestivo. Por isso, cientistas batizaram esse pequeno vampiro de 'antibiótico vivo'. Foto: