Onda de sorvetes exóticos se alastra pelo mundo; e é sensação no Brasil

    Segundo a Granado, a ideia é proporcionar uma experiência sensorial única. O sabor “Bossa” leva leite de coco e é recheado com pedaços de cocada de maracujá. Já o de “Limão Tahiti e Néroli” é descrito com “sabor refrescante e azedinho, feito com polpa e raspas das cascas de limão Taiti, limão siciliano e laranja”. Foto: divulgação
    Há também opções veganas como “Rosa damascena”, feito com geleia de morango e um toque de água de rosas e o Époque tropical, feito à base de polpa de caju com leve toque de cardamomo. Achou estranho? Então veja só essa lista com os sabores de sorvete mais inusitados! Foto: reprodução instagram
    Algodão doce: Feito com chantilly (ou creme de leite fresco), leite condensado, essência de algodão-doce e corante alimentício, o sabor costuma atrair a atenção com suas cores vibrantes. Foto: divulgação / ana maria brogui
    Wasabi: Apesar de ser bem apimentado, essa iguaria japonesa faz sucesso no mundo todo. Se a ideia te deixou curioso, saiba que alguns restaurantes no Brasil já contam com esse sabor nos menus. Foto: divulgação
    Azeite: Uma gelateria em Toscana, na Itália, teve a ideia de pegar um dos ingredientes mais consumidos da região e transformá-lo em sabor de sorvete! Foto: Adriana-GF360 / Flickr / Divulgação
    Queijo parmesão com pimenta: Ok, agora tem gente se revirando lendo isso. Esse sabor não só é uma realidade como já ganhou prêmio na Irlanda do Norte em um concurso de “sabores estranhos de sorvete”! Foto: Paul Moane / Divulgação
    Bacon: Essa mistura pode parecer estranha no começo, mas experimentar a primeira colherada pode te surpreender. Isso porque sabor salgado e gorduroso do bacon destaca a cremosidade do sorvete. Até o Burger King já teve seu sundae de bacon! Foto: divulgação / burger king
    Cheddar: Quem ama queijo e sorvete tá feito com essa lista. Criado por Molly Neitzel, proprietário da sorveteria Molly Moon, o sorvete de cheddar costuma bombar no verão de Seattle, nos Estados Unidos. Foto: David Berkowitz / Flickr / Divulgação
    Mostarda: O britânico Heston Blumenthal criou esse sabor, que pode ser encontrado nas geladeiras de supermercado na Inglaterra e hoje em dia faz muito sucesso na Ásia! Foto: reprodução
    Alho: É difícil imaginar o sabor, mas o sorvete de alho é comum em festivais nos Estados Unidos. Há quem diga que é supercremoso. Será que dá mau hálito? Foto: divulgação
    Guinness: O chef australiano Greigor Caisley teve a ideia de misturar a tradicional cerveja irlandesa com sorvete e o resultado foi um sucesso em um pub de São Paulo. Não é difícil encontrar a receita pela internet… Foto: reprodução
    Bacalhau: O ‘Fish n' Chips’ é um dos pratos mais tradicionais da Inglaterra, mas além da versão quente, há também uma opção gelada… Foto: Davey Gravy Unsplash
    Isso porque o restaurante George's Portobello Fish Bar, em Londres, resolveu oferecer uma alternativa inusitada: creme de bacalhau coberto por uma camada de massa de pimenta de baunilha frita, acompanhado de sorvete de batata no lugar das batatas fritas. Foto: reprodução
    Arroz e manga: Na Tailândia, durante o verão, a manga é a estrela, e praticamente todos os restaurantes locais e vendedores de rua oferecem um prato que combina a fruta com arroz. O mais exótico é o fato de que o prato é servido quente! Foto: orangebrompton / Flickr / Divulgação
    Tomate: Cuidado, ele só parece de morango! Para fazer sorvete de tomate, é preciso fazer uma geleia com o fruto e depois misturá-la à massa do sorvete. Quem ficou com água na boca? Foto: divulgação
    Caviar: A receita mistura creme de baunilha com ovas de peixe. O sabor é muito popular na França e no Japão. Alguns lugares tem até a opção de salmão defumado... Foto: divulgação
    Cobra: O que é um sorvetinho de alho ou de bacon perto de um de cobra, não é mesmo? No Japão, a receita foi inventada usando uma das cobras mais venenosas, a Mamushi. Foto: wikimedia commons Alpsdake
    Os japoneses acreditam que a serpente tem propriedades afrodisíacas, por isso é comum encontrar esse sorvete por lá. Quem experimentou, diz que o gosto é muito ruim. E aí, teria coragem? Foto: reprodução
    Na onda de sorvetes exóticos, uma iguaria que costuma ser consumida bem quente virou picolé. É a paleta de tacacá, lançada numa sorveteria no bairro de Pedreira, em Belém do Pará. Foto: Reprodução Instagram donzelitto
