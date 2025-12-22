Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separam

Paolla Oliveira repercutiu em novembro ao ser citada em uma questão de Linguagens do Enem 2025. Na prova, seu nome apareceu em paralelo ao de Margot Robbie em um texto sobre padrões de beleza. A atriz destacou a honra de estar presente em um exame tão importante para os estudantes. Foto: Reprodução/@paollaoliveirareal