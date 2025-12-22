Assine
Ave considerada extinta se reproduz após quatro décadas

  • O anúncio foi feito pelo Jardim Zoológico de Londres e pela The Nature Conservancy, uma das maiores organizações ambientais do mundo ( fundada em 1951 nos Estados Unidos eexistente hoje em mais de 70 países).
  • São essas organizações que lideram o projeto de recuperação da espécie, o guarda-rios-de-Guam, conhecido como sihek.
  • O local escolhido para a soltura foi o Atol de Palmyra, uma ilha remota do Oceano Pacífico, livre de predadores exóticos e com um ecossistema rigorosamente protegido.
  • Essa decisão estratégica permitiu que os siheks tivessem um ambiente seguro para viver e se reproduzir, longe da cobra-arbórea-castanha, responsável por sua extinção em Guam, na década de 1940.
  • Nove aves criadas em cativeiro no zoológico londrino foram soltas no atol em setembro de 2024, para que pudessem interagir e se reproduzir.
  • O planejamento deu certo. Desde então, casais se formaram, construíram ninhos e botaram ovos, abrindo espaço para ampliar o número de aves.
  • É um marco ecológico que simboliza o renascimento da espécie em vida livre, após um período de baixa por causa das ameaças constantes.
  • Originalmente, o declínio do guarda-rios-de-Guam começou quando a serpente invasora chegou à ilha, dizimando suas populações nativas.
  • Por décadas, a espécie sobreviveu apenas em zoológicos e centros de conservação, com uma população global estimada em menos de 150 indivíduos.
  • O Programa de Recuperação do Sihek é uma iniciativa global que envolve o U.S. Fish & Wildlife Service, o Departamento de Agricultura de Guam, a The Nature Conservancy e o Jardim Zoológico de Londres.
  • A meta é consolidar uma colônia estável em Palmyra e, futuramente, reintroduzir a ave em Guam, assim que a ameaça das cobras for neutralizada.
  • Para cientistas e conservacionistas, a reprodução bem-sucedida na natureza é um sinal promissor.
  • “O sucesso da reprodução dos siheks em Palmyra representa uma luz de esperança na luta contra a extinção de espécies
  • Segundo a instituição, o projeto
  • O Atol de Palmyra é uma área protegida administrada pelo U.S. Fish and Wildlife Service e The Nature Conservancy.
  • Localizado ao sul do Havaí, o atol é composto por pequenas ilhas rodeadas por recifes de corais, oferecendo um ambiente isolado e seguro para espécies ameaçadas
  • A biodiversidade marinha e terrestre do atol o torna um importante laboratório natural para a pesquisa e a conservação.
