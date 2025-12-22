Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Puro ou combinado, melão hidrata e nutre; veja dicas de uso

RF
Redação Flipar
  • Rico em nutrientes essenciais como vitaminas, minerais e antioxidantes, ele pode ser um aliado importante na promoção do bem-estar geral. Além disso, possui curiosidades interessantes, inclusive o dia internacional do melão, comemorado no dia 9 de agosto.
    Rico em nutrientes essenciais como vitaminas, minerais e antioxidantes, ele pode ser um aliado importante na promoção do bem-estar geral. Além disso, possui curiosidades interessantes, inclusive o dia internacional do melão, comemorado no dia 9 de agosto. Foto: Imagem de Henny Susilowati por Pixabay
  • O melão pertence à família das cucurbitáceas, a mesma família das abóboras e pepinos. Ele é originário da Ásia, mais precisamente do Irã e do Iraque, e foi introduzido na Europa pelos romanos
    O melão pertence à família das cucurbitáceas, a mesma família das abóboras e pepinos. Ele é originário da Ásia, mais precisamente do Irã e do Iraque, e foi introduzido na Europa pelos romanos Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
  • Atualmente, o melão é cultivado em diversos países ao redor do mundo, sendo uma das frutas mais consumidas durante o verão.
    Atualmente, o melão é cultivado em diversos países ao redor do mundo, sendo uma das frutas mais consumidas durante o verão. Foto: Imagem de Ralph Klein por Pixabay
  • Entre as propriedades do melão se destaca o seu baixo teor de açúcar, gordura e calorias e sua riqueza em vitaminas A e E. A composição do melão contém 90% de água, e por isso, pode ser ingerido em grandes quantidades.
    Entre as propriedades do melão se destaca o seu baixo teor de açúcar, gordura e calorias e sua riqueza em vitaminas A e E. A composição do melão contém 90% de água, e por isso, pode ser ingerido em grandes quantidades. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
  • Existem aproximadamente 850 variedades de melão, sendo as mais conhecidas o melão cantalupo, o melão amarelo e o melão orange.
    Existem aproximadamente 850 variedades de melão, sendo as mais conhecidas o melão cantalupo, o melão amarelo e o melão orange. Foto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
  • Graças a esta importante variedade e aos cultivos em estufa podemos ter acesso a essa fruta durante todo o ano, embora sua temporada real se estenda desde maio até setembro.
    Graças a esta importante variedade e aos cultivos em estufa podemos ter acesso a essa fruta durante todo o ano, embora sua temporada real se estenda desde maio até setembro. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
  • Veja quais benefícios tornam o melão uma excelente escolha para incluir na dieta diária, promovendo a saúde e o bem-estar de várias maneiras.
    Veja quais benefícios tornam o melão uma excelente escolha para incluir na dieta diária, promovendo a saúde e o bem-estar de várias maneiras. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
  • O melão é uma fruta muito benéfica para as pessoas que sofrem de ressecamento da pele, na verdade, essa fruta é muito utilizada em máscaras hidratantes.
    O melão é uma fruta muito benéfica para as pessoas que sofrem de ressecamento da pele, na verdade, essa fruta é muito utilizada em máscaras hidratantes. Foto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
  • Além disso, esta vitamina ajuda na manutenção e formação dos dentes e a fortalecer os tecidos ósseos. Rico em potássio, o melão ajuda a regular a pressão arterial e reduzir o risco de doenças cardíacas.
    Além disso, esta vitamina ajuda na manutenção e formação dos dentes e a fortalecer os tecidos ósseos. Rico em potássio, o melão ajuda a regular a pressão arterial e reduzir o risco de doenças cardíacas. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
  • Com baixo teor calórico e alto teor de água e fibras, o melão promove a sensação de saciedade e auxilia na perda de peso?.
    Com baixo teor calórico e alto teor de água e fibras, o melão promove a sensação de saciedade e auxilia na perda de peso?. Foto: Imagem de Dgraph88 por Pixabay
  • As fibras presentes no melão ajudam a evitar prisão de ventre. O melão ainda é rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e ajuda a combater infecções??.
    As fibras presentes no melão ajudam a evitar prisão de ventre. O melão ainda é rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e ajuda a combater infecções??. Foto: Imagem de tove erbs por Pixabay
  • A vitamina C presente no melão ainda é importante para a produção de colágeno, essencial para a saúde da pele, ossos e articulações.
    A vitamina C presente no melão ainda é importante para a produção de colágeno, essencial para a saúde da pele, ossos e articulações. Foto: Reprodução Facebook Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro
  • O melão contém vitamina A e carotenos, que são essenciais para a saúde ocular e ajudam a prevenir doenças como a degeneração macular?.
    O melão contém vitamina A e carotenos, que são essenciais para a saúde ocular e ajudam a prevenir doenças como a degeneração macular?. Foto: Domínio PúblicoWikimédia Commons
  • Também possui uma boa concentração de vitamina E, que proporciona propriedades antioxidantes, ajudando a prevenir o câncer e as doenças cardiovasculares.
    Também possui uma boa concentração de vitamina E, que proporciona propriedades antioxidantes, ajudando a prevenir o câncer e as doenças cardiovasculares. Foto: Captain76/Wikimédia Commons
  • O melão possui propriedades antioxidantes que protegem as células contra danos dos radicais livres, prevenindo doenças crônicas. A fruta cai bem em sucos e vitaminas, combinando com laranja e abacaxi , entre outras frutas.
    O melão possui propriedades antioxidantes que protegem as células contra danos dos radicais livres, prevenindo doenças crônicas. A fruta cai bem em sucos e vitaminas, combinando com laranja e abacaxi , entre outras frutas. Foto:
  • As fibras dietéticas do melão ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL), melhorando a saúde cardiovascular. O alto teor de água e potássio do melão proporciona um efeito diurético, ajudando a eliminar toxinas e prevenir a retenção de líquidos.
    As fibras dietéticas do melão ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL), melhorando a saúde cardiovascular. O alto teor de água e potássio do melão proporciona um efeito diurético, ajudando a eliminar toxinas e prevenir a retenção de líquidos. Foto: Amanda Vick/Unsplash
  • O potássio presente no melão ajuda a equilibrar os níveis de sódio no corpo, contribuindo para a manutenção de uma pressão arterial saudável??. E a fruta é ótima para sobremesas como doces e sorvetes.
    O potássio presente no melão ajuda a equilibrar os níveis de sódio no corpo, contribuindo para a manutenção de uma pressão arterial saudável??. E a fruta é ótima para sobremesas como doces e sorvetes. Foto: Imagem de Daniel Mena por Pixabay
  • A presença de eletrólitos como potássio e magnésio no melão ajuda a prevenir cãibras musculares?. Já o cálcio, magnésio e fósforo são essenciais para a saúde e fortalecimento dos ossos??.
    A presença de eletrólitos como potássio e magnésio no melão ajuda a prevenir cãibras musculares?. Já o cálcio, magnésio e fósforo são essenciais para a saúde e fortalecimento dos ossos??. Foto: Imagem de Seksak Kerdkanno por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay