Gestos comuns no Brasil que causam rejeição de estrangeiros

Redação Flipar
  • Veja gestos e sinais comuns no Brasil que devem ser evitados em alguns países.
  • Joinha - Fazer sinal de positivo com o polegar significa que está tudo bem ou que você gostou de algo.
  • Mas...No Irã e no Iraque, o joinha pode ser ofensivo da mesma forma que o dedo do meio no Brasil
  • Paz e Amor - O sinal com os dois dedos (indicador e médio) representa que você deseja tudo de bom para a pessoa. E também significa o V da vitória
  • Mas...Na Austrália e na Nova Zelândia, é preciso cuidar para que a palma da mão esteja virada para fora. Se a palma estiver virada pra dentro, é sinal que indica disposição para briga.
  • Dedo mindinho para o alto - É comum o dedo levantar quando a pessoa está tomando café numa xícara, por exemplo. Para alguns, é sinal de refino e etiqueta.
  • Mas...em muitos lugares isso é considerado falta de educação. E o pior: na China, significa que a bebida é ruim, de baixa qualidade.
  • Mas...nos EUA, este gesto está associado ao
  • E na França esse mesmo gesto significa que a coisa não tem valor, pois os dedos formam um zero.
  • Fazer figa - Significa que você torce muito por algo e deseja que aconteça. Também é interpretado como um gesto de proteção.
  • Mas...na Turquia e na Itália, a figa é um gesto considerado obsceno.
  • E na Rússia, é um gesto que significa negar algo a alguém ou rir porque a pessoa não conseguiu o que queria.
  • Aperto de mãos - Muito comum em várias partes do mundo, como símbolo de cordialidade ou disposição para acordo.
  • Mas... No Japão não se usa aperto de mãos. O cumprimento chamado Ojigi é feito se curvando diante da outra pessoa. Quanto mais se curvar, mais respeito tem pelo outro.
  • Já nas Ilhas Fiji, é o contrário. O aperto de mãos tem que ser longo. Se a pessoa tirar logo a mão, é considerada deselegante.
  • E na Rússia não se deve apertar a mão de alguém na porta. É considerado gesto de azar.
  • Cruzar os braços - Gesto normal que não tem nenhum significado especial na maioria dos lugares.
  • Mas...Na Finlândia, isso é interpretado como sinal de arrogância e desrespeito. Pode até ser visto como disposição para briga. Vai encarar?
  • Olhar o relógio - Significa simplesmente que você precisa saber da hora.
  • Mas...no Oriente Médio isso é interpretado como pressa para encerrar uma conversa, o que indica atitude rude e falta de educação.
  • E então? Na próxima viagem, se liga nos gestos! Até!
