Árvores de Natal pelo mundo: origem e popularização

De acordo com a tradição católica, a árvore de Natal deve ser montada no primeiro domingo do Advento, que marca o início da preparação para o Natal. A desmontagem ocorre em 6 de janeiro, dia da Epifania (Dia de Reis), quando se encerra oficialmente o tempo litúrgico do Natal. Foto: Imagem de 7244907 por Pixabay