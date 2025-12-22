Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Mais empresas do que pessoas, país mais rico do mundo e não tem exército nem bombeiros: conheça Liechtenstein

RF
Redação Flipar
  • Com uma população de 39 mil habitantes, Liechtenstein é uma monarquia constitucional, mas não tem rei.
    Com uma população de 39 mil habitantes, Liechtenstein é uma monarquia constitucional, mas não tem rei. Foto: jorono/Pixabay
  • Atualmente, o Estado é comandado pelo príncipe Hans-Adam II, que exerce um poder político mais amplo do que o de muitos monarcas europeus contemporâneos.
    Atualmente, o Estado é comandado pelo príncipe Hans-Adam II, que exerce um poder político mais amplo do que o de muitos monarcas europeus contemporâneos. Foto: Wikimedia Commons/GuentherZ
  • "Espremido" entre a Suíça e a Áustria, Liechtenstein tem uma extensão de apenas 160 km² — área menor do que muitos bairros de grandes cidades brasileiras. Foto: Reprodução/Google Maps
  • Embora esteja geograficamente integrado ao continente europeu, o país não faz parte da União Europeia.
    Embora esteja geograficamente integrado ao continente europeu, o país não faz parte da União Europeia. Foto: Pexels/Rodrigo Curi
  • Desde 1924, o país adotou o Franco suíço como moeda oficial, considerada uma das mais estáveis do mundo ao lado do dólar e do euro.
    Desde 1924, o país adotou o Franco suíço como moeda oficial, considerada uma das mais estáveis do mundo ao lado do dólar e do euro. Foto: Claudio Schwarz/Unsplash
  • Ainda que não faça parte do principal bloco europeu, Liechtenstein mantém estreitas relações econômicas e diplomáticas com seus vizinhos.
    Ainda que não faça parte do principal bloco europeu, Liechtenstein mantém estreitas relações econômicas e diplomáticas com seus vizinhos. Foto: Ondrej Bocek/Unsplash
  • Apesar da população de menos de 40 mil habitantes, o país abriga aproximadamente 75 mil empresas registradas, tornando-se conhecido por ter mais companhias do que moradores.
    Apesar da população de menos de 40 mil habitantes, o país abriga aproximadamente 75 mil empresas registradas, tornando-se conhecido por ter mais companhias do que moradores. Foto: Wikimedia Commons/A.Savin
  • Essa peculiaridade reflete sua economia altamente desenvolvida, baseada em serviços financeiros, indústria de alta tecnologia e um ambiente favorável aos negócios.
    Essa peculiaridade reflete sua economia altamente desenvolvida, baseada em serviços financeiros, indústria de alta tecnologia e um ambiente favorável aos negócios. Foto: Flickr - Kecko
  • Uma curiosidade que chama a atenção é que o país não tem exército desde 1868, quando aboliu suas forças armadas.
    Uma curiosidade que chama a atenção é que o país não tem exército desde 1868, quando aboliu suas forças armadas. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
  • O país também não tem aeroporto ou corpo de bombeiros profissional, contando com a neutralidade e alianças diplomáticas para sua proteção.
    O país também não tem aeroporto ou corpo de bombeiros profissional, contando com a neutralidade e alianças diplomáticas para sua proteção. Foto: Pexels/Sergio Zhukov
  • O acesso ao território é feito geralmente por via terrestre através de seus vizinhos, a Suíça e a Áustria.
    O acesso ao território é feito geralmente por via terrestre através de seus vizinhos, a Suíça e a Áustria. Foto: M. X./Unsplash
  • A relação com os vizinhos é tão próxima que, em 2007, soldados suíços chegaram a invadir o território acidentalmente durante um exercício militar após se perderem na neblina.
    A relação com os vizinhos é tão próxima que, em 2007, soldados suíços chegaram a invadir o território acidentalmente durante um exercício militar após se perderem na neblina. Foto: Dario Gartmann/Unsplash
  • Sua capital, Vaduz, reflete esse clima de exclusividade, abrigando apenas 6 mil moradores.
    Sua capital, Vaduz, reflete esse clima de exclusividade, abrigando apenas 6 mil moradores. Foto: Henrique Ferreira/Unsplash
  • Com atmosfera de cidade pequena, Vaduz concentra museus, centros culturais e o castelo que domina a paisagem alpina e serve de residência oficial da família principesca.
    Com atmosfera de cidade pequena, Vaduz concentra museus, centros culturais e o castelo que domina a paisagem alpina e serve de residência oficial da família principesca. Foto: Leonhard Niederwimmer/Unsplash
  • Mesmo diminuto, Liechtenstein mantém tradições culturais próprias, incluindo a produção de vinhos locais e cervejas artesanais, como as da histórica Liechtensteiner Brauhaus.
    Mesmo diminuto, Liechtenstein mantém tradições culturais próprias, incluindo a produção de vinhos locais e cervejas artesanais, como as da histórica Liechtensteiner Brauhaus. Foto: Divulgac?a?o
  • Em 2011, Liechtenstein chamou a atenção ao oferecer a possibilidade de “alugar” o país por um dia para eventos corporativos e celebrações privadas.
    Em 2011, Liechtenstein chamou a atenção ao oferecer a possibilidade de “alugar” o país por um dia para eventos corporativos e celebrações privadas. Foto: Pexels/Helena Jankovi?ová Ková?ová
  • Pequeno em território, mas gigantesco em personalidade, Liechtenstein virou um exemplo de como um país minúsculo pode exercer grande fascínio global.
    Pequeno em território, mas gigantesco em personalidade, Liechtenstein virou um exemplo de como um país minúsculo pode exercer grande fascínio global. Foto: Randy Jost/Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay