Galeria
Mais empresas do que pessoas, país mais rico do mundo e não tem exército nem bombeiros: conheça Liechtenstein
Com uma população de 39 mil habitantes, Liechtenstein é uma monarquia constitucional, mas não tem rei. Foto: jorono/Pixabay
Atualmente, o Estado é comandado pelo príncipe Hans-Adam II, que exerce um poder político mais amplo do que o de muitos monarcas europeus contemporâneos. Foto: Wikimedia Commons/GuentherZ
"Espremido" entre a Suíça e a Áustria, Liechtenstein tem uma extensão de apenas 160 km² — área menor do que muitos bairros de grandes cidades brasileiras. Foto: Reprodução/Google Maps
Embora esteja geograficamente integrado ao continente europeu, o país não faz parte da União Europeia. Foto: Pexels/Rodrigo Curi
Desde 1924, o país adotou o Franco suíço como moeda oficial, considerada uma das mais estáveis do mundo ao lado do dólar e do euro. Foto: Claudio Schwarz/Unsplash
Ainda que não faça parte do principal bloco europeu, Liechtenstein mantém estreitas relações econômicas e diplomáticas com seus vizinhos. Foto: Ondrej Bocek/Unsplash
Apesar da população de menos de 40 mil habitantes, o país abriga aproximadamente 75 mil empresas registradas, tornando-se conhecido por ter mais companhias do que moradores. Foto: Wikimedia Commons/A.Savin
Essa peculiaridade reflete sua economia altamente desenvolvida, baseada em serviços financeiros, indústria de alta tecnologia e um ambiente favorável aos negócios. Foto: Flickr - Kecko
Uma curiosidade que chama a atenção é que o país não tem exército desde 1868, quando aboliu suas forças armadas. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
O país também não tem aeroporto ou corpo de bombeiros profissional, contando com a neutralidade e alianças diplomáticas para sua proteção. Foto: Pexels/Sergio Zhukov
O acesso ao território é feito geralmente por via terrestre através de seus vizinhos, a Suíça e a Áustria. Foto: M. X./Unsplash
A relação com os vizinhos é tão próxima que, em 2007, soldados suíços chegaram a invadir o território acidentalmente durante um exercício militar após se perderem na neblina. Foto: Dario Gartmann/Unsplash
Sua capital, Vaduz, reflete esse clima de exclusividade, abrigando apenas 6 mil moradores. Foto: Henrique Ferreira/Unsplash
Com atmosfera de cidade pequena, Vaduz concentra museus, centros culturais e o castelo que domina a paisagem alpina e serve de residência oficial da família principesca. Foto: Leonhard Niederwimmer/Unsplash
Mesmo diminuto, Liechtenstein mantém tradições culturais próprias, incluindo a produção de vinhos locais e cervejas artesanais, como as da histórica Liechtensteiner Brauhaus. Foto: Divulgac?a?o
Em 2011, Liechtenstein chamou a atenção ao oferecer a possibilidade de “alugar” o país por um dia para eventos corporativos e celebrações privadas. Foto: Pexels/Helena Jankovi?ová Ková?ová
Pequeno em território, mas gigantesco em personalidade, Liechtenstein virou um exemplo de como um país minúsculo pode exercer grande fascínio global. Foto: Randy Jost/Pixabay