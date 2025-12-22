Estilo de Vida
Índice de ardência revela as pimentas mais fortes do mundo
-
Em recente pesquisa, algumas pimentas foram avaliadas na escala Scoville (criada por Wilbur Scoville, em 1912), e consideradas as mais ardidas do mundo, pela concentração de capsaicina, o composto responsável pela sensação de ardor. Foto: Imagem Freepilk
-
Vamos explorar as pimentas mais ardidas do mundo, suas variedades, origens e a medida em SHU (Scoville Heat Unit - ou Unidade de Calor Scoville), ou seja, o índice que aponta a intensidade da ardência do produto. Foto: Jastrow wikimedia commons
-
Para ter uma base de comparação e compreender o quanto as pimentas mais fortes são intensas, leve em consideração que a popular pimenta malagueta, bastante consumida no Brasil (especialmente em pratos no Nordeste) tem entre 50.000 e 100.000 shu, dependendo do caso. Foto: CostaPPPR - wikimedia commons
-
E o conhecido molho Tabasco, muito apreciado por quem gosta de pratos picantes, não passa da faixa de 30.000 a 50.000 SHU. Veja agora as pimentas mais ardidas do planeta! Foto: DJM wikimedia commons
-
-
Red Habanero Savina (500.000 SHU)- Essa pimenta - Capsicum chinense - é originaria da Califórnia-EUA, e era a mais ardida do mundo quando a escala Scoville foi criada. Foto: Flickr/Santeri Kyröhonka
-
A pimenta habanero é conhecida por suas notas frutadas. Considerada um pimentão, adiciona sabores e aromas aos pratos, sendo uma das queridinhas dos amantes da culinária. Foto: Flickr/Piera Ventre
-
7 Red Pot Gigante (1.000.000 SHU)- Oriunda de Trinidad Tobago, ganhou esse nome devido à sua capacidade de aquecer sete potes de ensopado em pouco tempo. Rara e difícil encontrar, possui cores diversas. Foto: Flickr/Galina Chernova
-
-
Os habitantes dos locais onde ela é cultivada acreditam que o consumo desta pimenta traz boa sorte e proteção contra energias negativas. Foto: Flickr/Galina Chernova
-
7 Pot Barrackpore (1.000.000 SHU)- Também de Trinidad e Tobago, essa pimenta da cidade de Chaguanas apresenta diferentes formas, aparências, tamanhos e cores, sendo um pouco maior e mais amarga. Foto: Flickr/chilliwizards
-
A pimenta foi produzida através de variações híbridas, o que inspira colecionadores e produtores de espécies exóticas de pimentas ao redor do mundo. Foto: Flickr/Existential2012
-
-
Bhut Jolokia (1.041.427 SHU)- Originária da Índia, conhecida como pimenta fantasma, é considerada 400 vezes mais quente que o tabasco. Seu efeito ardente inicia na língua. Foto: Flickr/Sudip Basu
-
Uma curiosidade sobre essa pimenta é que Bhut Jolokia é utilizada em rituais religiosos em algumas regiões da Índia devido à sua natureza ardente. Foto: Asit K.Ghosh/Wikimédia Commons
-
Naga Viper (1.349.000 SHU)- Resultado da mistura de diferentes pimentas, já conquistou o título de pimenta mais quente do mundo pelo Guinness World Record em 2011. Foto: Flickr/Tyrone Adams
-
-
A Naga foi desenvolvida como parte de uma competição para criar a pimenta mais ardida, unindo três variedades para atingir o resultado final. Foto: Flickr/SON NGUYEN
-
Trinidad Scorpion Butch T (1.463.700 SHU)- Nativa de Trinidad e Tobago, semelhante a um escorpião, é tão pungente que requer luvas de proteção e pode causar cegueira temporária. Foto: Flickr/madhatter769
-
O nome "Butch T" foi dado em homenagem a Butch Taylor, o cultivador original desta variedade intensamente picante. Também é utilizada na produção do popular spray de pimenta. Foto: Oliver Feiler/Wikimédia Commons
-
-
7 Pot Primo (1.469.000 SHU)- Cruzamento entre Naga Morich e Trinidad 7 Pot, criada por Troy Primeaux na Louisiana (EUA), apresenta pele irregular e espinhosa. Foto: Flickr/madhatter769
-
A 7 Pot Primo é apreciada não apenas por sua picância, mas também por suas características únicas de sabor que a tornam popular entre os apaixonados por culinária. Foto: Flickr/madhatter769
-
7 Pot Douglah (1.853.936 SHU)- Com origem em Trinidad, esta pimenta é considerada uma das melhores em sabor. Pode ser consumida sólida ou em pó. A cor da pele torna-se marrom no amadurecimento. Foto: Flickr/Michael Hampton
-
-
A pimenta Douglah é conhecida por seu perfil de sabor complexo, com nuances de chocolate e fumaça que a diferenciam no mundo das pimentas. Foto: Flickr/Viktor Gatin
-
Trinidad Moruga Scorpion (2.009.231 SHU)- Descoberta recentemente em Moruga, Trinidad, provoca coceira na boca ao ser consumida. Foto: Flickr/Ricardo Pinto
-
É reconhecida pela sua aparência única e extrema picância. A Moruga Scorpion atrai a atenção de produtores de molhos picantes de todo o mundo. Foto: Flickr/Jim Duffy
-
-
Carolina Reaper (2.200.000 SHU)- Reconhecida como a pimenta mais ardida do mundo, conquistou o primeiro lugar no ranking do Guinness World Record em 2017. Criada por Ed “Smokin” Currie na Carolina do Sul, nos EUA, é cultivada no Brasil por Fábio Tuma, que tem canal no YouTube sobre pimentas. Foto: Flickr/Kerry Myers
-
Além de seu título de pimenta mais picante, a Carolina Reaper é frequentemente utilizada em desafios culinários e é uma celebridade no mundo das pimentas. Foto: Magnolia677/Wikimedia Commons