Entretenimento
‘Maldição’ do Atuk: Filme nunca foi rodado porque os protagonistas sempre morrem na vida real
-
A ideia surgiu na década de 1970, quando produtores em Hollywood planejaram transformar o livro "The Incomparable Atuk", do canadense Mordecai Richler, em filme. Foto: Reprodução IMDb
-
No enredo, o incomparável Atuk é o protagonista, que se sente um peixe fora d'água. Ele pertence à etnia Inuit (chamada de esquimó), deixa sua terra natal totalmente rural, e vai em direção a Toronto, no Canadá. Foto: Wikimedia Commons
-
Por lá, Atuk encontra personagens e cenários que mexem com sua vida. Era retratada a presença de um esquimó em uma metrópole e todo contexto que essa contradição poderia acarretar. O filme seria retratado através da sátira. Uma comédia. Foto: Imagem de Rosy Nguyen por Pixabay
-
Autor da obra, Mordecai Richler (1931-2001) foi indicado ao Oscar em 1975, pelo roteiro de "O grande vigarista". Em 1977, foi responsável por escrever "Adivinhe Quem vem para Roubar", que foi refilmado em 2005 com Jim Carrey no papel principal e um novo título: "As Loucuras de Dick & Jane". Foto: Wikimedia Commons
-
-
Os atores chamados para aasumir o protagonismo do filme foram morrendo um a um: John Belushi, Sam Kinison, John Candy e Chris Farley. Todos estavam no auge da carreira. Foto: Wikimedia Commons
-
John Belushi, que já era conhecido por papéis no programa "Saturday Night Live" e em filmes como "Clube dos Cafajestes" (1978), foi escolhido para viver o protagonista Atuk no cinema e as gravações teriam início em 1982. Foto: Divulgação
-
Contudo, o ator morreu no dia 5 de março de 1982, aos 33 anos, em virtude de uma overdose no hotel Chateau Marmont, em Los Angeles. Foto: Wikimedia Commons
-
-
Seis anos depois, outro comediante se interessou pela história. Sam Kinison, revelado em shows de stand-up, participou de alguns dias da filmagem. Foto: Wikimedia Commons
-
Conhecido por seu humor intenso e politicamente incorreto, Sam Kinison foi visto como sucessor de John Belushi, porém morreu em um acidente automobilístico em 1992. Foto: Wikimedia Commons
-
Ao ser questionado sobre as trágicas coincidências, em entrevista ao "Los Angeles Time", o roteirista Tod Carroll disse: "Não sou uma pessoa supersticiosa e isso não tem significado para mim. Com o ator e o tom certos, pode ser um bom filme." Foto: Sohrob Tahmasebi por Pixabay
-
-
Mesmo o projeto sendo considerado amaldiçoado, o texto chamou a atenção de outro famoso humorista: John Candy. Foto: Reprodução IMDb
-
No dia 4 de março de 1994, entretanto, o ator de clássicos da comédia sofreu um ataque cardíaco em Durango, no México, durante as gravações do filme 'Dois Contra o Oeste'. Foto: Mike F Campbell - Wikimédia Commons
-
Depois de mais uma morte, o nome de Chris Farley foi ventilado para viver o protagonista de Atuk, o Incomparável, nos cinemas. Foto: Divulgação
-
-
Farley faleceu em circunstâncias semelhantes a John Belushi. O ator morreu em dezembro de 1997, por causa de uma overdose em Chicago. Foto: Divulgação
-
No momento, o roteiro segue abandonado em Hollywood em virtude de uma série de coincidências. Quase todos os possíveis protagonistas tinham problemas com drogas ou com sobrepeso, e as mortes deixaram uma carga negativa à comédia. Foto: Divulgação / Pixabay