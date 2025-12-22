Curiosidades de Tonga, país vulcânico insular da Oceania!

Assine
  • Trata-se de Tonga, um país insular localizado na Polinésia, no Oceano Pacífico Sul.
    Trata-se de Tonga, um país insular localizado na Polinésia, no Oceano Pacífico Sul. Foto: domínio público
  • Segundo dados da
    Segundo dados da "World Obesity Federation" (WOF, na sigla em inglês), em Tonga 80% dos homens e 87% das mulheres são obesos — o tema foi aprofundado em uma galeria do FLIPAR. Foto: Reprodução Youtube
  • No entanto, apesar de ser pouco falado, Tonga reserva muitas histórias curiosas e igualmente fascinantes. Conheça mais sobre este país da Oceania!
    No entanto, apesar de ser pouco falado, Tonga reserva muitas histórias curiosas e igualmente fascinantes. Conheça mais sobre este país da Oceania! Foto: au?olunga - wikimedia commons
  • Tonga Ã© o Ãºnico reino soberano na regiÃ£o e compreende um arquipÃ©lago de 177 ilhas, das quais apenas 36 sÃ£o habitadas.
    Tonga Ã© o Ãºnico reino soberano na regiÃ£o e compreende um arquipÃ©lago de 177 ilhas, das quais apenas 36 sÃ£o habitadas. Foto: Msdstefan wikimedia commons
  • A capital, Nucualofa, com cerca de 23 mil habitantes, é o centro comercial, social e de transportes mais importante de Tonga.
    A capital, Nucualofa, com cerca de 23 mil habitantes, é o centro comercial, social e de transportes mais importante de Tonga. Foto: Preetam Rai wikimedia commons
  • A história de Tonga remonta a cerca de 3.000 anos, com a chegada dos primeiros povos austronésios.
    A história de Tonga remonta a cerca de 3.000 anos, com a chegada dos primeiros povos austronésios. Foto: Tau?olunga - wikimedia commons
  • Apesar de ter recebido influências estrangeiras ao longo dos séculos, Tonga conseguiu preservar grande parte de sua rica cultura, marcada por tradições ancestrais, danças típicas, e uma profunda conexão com a natureza.
    Apesar de ter recebido influências estrangeiras ao longo dos séculos, Tonga conseguiu preservar grande parte de sua rica cultura, marcada por tradições ancestrais, danças típicas, e uma profunda conexão com a natureza. Foto: reprodução
  • Durante séculos, Tonga foi um importante centro cultural e político na Polinésia. No século 19, o país se tornou uma monarquia constitucional e adotou o cristianismo, que ainda é a religião predominante por lá.
    Durante séculos, Tonga foi um importante centro cultural e político na Polinésia. No século 19, o país se tornou uma monarquia constitucional e adotou o cristianismo, que ainda é a religião predominante por lá. Foto: Tau?olunga - wikimedia commons
  • Desde 2012, o rei Tupou VI é quem ocupa o poder em Tonga.
    Desde 2012, o rei Tupou VI é quem ocupa o poder em Tonga. Foto: wikimedia commons
  • O país foi um protetorado britânico até 1970, quando conquistou a independência total. Apesar disso, mantém relações estreitas com o Reino Unido e outros países da Commonwealth.
    O país foi um protetorado britânico até 1970, quando conquistou a independência total. Apesar disso, mantém relações estreitas com o Reino Unido e outros países da Commonwealth. Foto: Simmo Simpson - Flickr
  • A cultura tonganesa é rica em tradições, incluindo danças, músicas, e o kava, uma bebida cerimonial feita da raiz de uma planta nativa.
    A cultura tonganesa é rica em tradições, incluindo danças, músicas, e o kava, uma bebida cerimonial feita da raiz de uma planta nativa. Foto: reprodução/youtube
  • Além da kava, outras comidas tradicionais de Tonga incluem o pulu'lu (carne cozida em folhas de taioba com cebola e leite de coco) e o vai'siaine (sopa feita de banana e coco - foto).
    Além da kava, outras comidas tradicionais de Tonga incluem o pulu'lu (carne cozida em folhas de taioba com cebola e leite de coco) e o vai'siaine (sopa feita de banana e coco - foto). Foto: reprodução
  • As ilhas variam entre atóis de coral e ilhas vulcânicas. O clima é tropical, com um período mais chuvoso de novembro a abril.
    As ilhas variam entre atóis de coral e ilhas vulcânicas. O clima é tropical, com um período mais chuvoso de novembro a abril. Foto: Reprodução do site Pixabay
  • A ilha de Tongatapu é a maior e mais populosa (75 mil habitantes), enquanto outras ilhas, como Vava'u, são conhecidas por sua beleza natural.
    A ilha de Tongatapu é a maior e mais populosa (75 mil habitantes), enquanto outras ilhas, como Vava'u, são conhecidas por sua beleza natural. Foto: reprodução/youtube
  • A vida em Tonga segue um ritmo mais lento, em harmonia com a natureza. A pesca e a agricultura são as principais atividades econômicas, e os moradores locais são famosos pela hospitalidade.
    A vida em Tonga segue um ritmo mais lento, em harmonia com a natureza. A pesca e a agricultura são as principais atividades econômicas, e os moradores locais são famosos pela hospitalidade. Foto: wikimedia commons David Broad
  • Produtos como coco, bananas e baunilha são cultivados tanto para consumo interno quanto para exportação.
    Produtos como coco, bananas e baunilha são cultivados tanto para consumo interno quanto para exportação. Foto: Imagem de Tongpradit Charoenphon por Pixabay
  • O turismo também desempenha um papel crescente na economia, com visitantes atraídos pelas paisagens paradisíacas e cultura marcante do país.
    O turismo também desempenha um papel crescente na economia, com visitantes atraídos pelas paisagens paradisíacas e cultura marcante do país. Foto: Tony Bowden wikimedia commons
  • Outra curiosidade sobre Tonga é que o rugby é o esporte mais popular por lá. Apesar de pequeno, o país chegou a participar quatro vezes da Copa Mundial de Rugby, a primeira delas em 1987.
    Outra curiosidade sobre Tonga é que o rugby é o esporte mais popular por lá. Apesar de pequeno, o país chegou a participar quatro vezes da Copa Mundial de Rugby, a primeira delas em 1987. Foto: flickr - paddynapper
  • Por estar localizada no cinturão de fogo do Pacífico, o arquipélago de Tonga se torna suscetível a atividade vulcânica, tsunamis e terremotos.
    Por estar localizada no cinturão de fogo do Pacífico, o arquipélago de Tonga se torna suscetível a atividade vulcânica, tsunamis e terremotos. Foto: reprodução JN TV GLobo
  • Em 2022, a erupção do vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai causou devastação no país e foi sentida em várias partes do mundo.
    Em 2022, a erupção do vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai causou devastação no país e foi sentida em várias partes do mundo. Foto: Serviço Meteorológico de Tonga
