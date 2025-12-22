Estrela de ‘The Last of Us’, Isabela Merced é nova sensação de Hollywood

Em 2018, participou de "SicÃ¡rio: Dia do Soldado" e de "De Repente Uma FamÃ­lia". Os filmes foram bem recebidos pela crÃ­tica e ampliaram sua visibilidade. No ano seguinte, quando mudou o sobrenome para Merced devido Ã sua avÃ³, teve o primeiro papel como protagonista ao liderar "Dora e a Cidade Perdida". Foto: reproduÃ§Ã£o