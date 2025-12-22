Assine
Cidade do Maranhão está desmoronando por causa das voçorocas

RF
Redação Flipar
  • Trata-se de Buriticupu, cidade localizada a 417 km da capital do Maranhão, São Luís.
  • A cidade fica no centro-oeste do Maranhão, numa área de 2.445 km² que vem sendo devastada pelos desmoronamentos.
  • Aa terra que cai provoca imensas crateras que assustam os 71 mil habitantes. Há casas na beira de precipícios.
  • Esta foto de 2013 mostra um.trecho da cidade sem destruição.
  • Mas as primeiras crateras começaram a surgir há 30 anos causando espanto nos moradores e ganhando as primeiras repercussões.
  • A situação vem se agravando com as fortes chuvas que atingem a região.Áreas onde a vegetação não consegue mais proteger o solo ficam mais suscetíveis a desmoronamentos.
  • A região de mata , além das crateras já existentes, tem muitos trilhos de perda de vegetação que podem ceder de forma mais abrangente nas próximas chuvas intensas.
  • Dezenas de buracos gigantescos avançam sobre os terrenos impedindo o acesso de moradores a diversas partes da cidade.
  • Nos últimos dez anos, uma voçoroca, sozinha, engoliu três ruas e mais de 50 casas em Buriticupu. Ruas passam à margem do abismo.
  • Parte da Vila Santos Dumont despareceu completamente e as casas que ainda não desabaram estão próximas aos barrancos e foram abandonadas
  • Pessoas que tinham comprado terrenos e construíram casas para alugar perderam o patrimônio, pois não se consegue mais interessados em certos pontos.
  • Da mesma forma é grande o prejuízo para quem adquiriu imóveis para residência ou comércio nos trechos mais afetados da cidade.
  • Nos últimos anos, dezenas de famílias foram retiradas se onde viviam por estarem em áreas de risco
  • Uma decisão judicial obriga a Prefeitura de Buriticupu a garantir moradia segura e desenvolver ações para conter o avanço das voçorocas.
  • Mas a situação é tão grave que a prefeitura diz que já fugiu do controle. O município faz monitoramento dos terrenos, obras paliativas e realocação de moradores,mas reconhece que não é possível conter o avanço das crateras.
  • Resta saber se a cidade ainda tem salvaÃ§Ã£o ou se, de fato, vai desaparecer do mapa, afundada pelos deslizamentos de terra.
