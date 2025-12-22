Celebridades e TV
Priscila Fantin engordou 20 quilos e achou que fosse depressão
Após ganhar 20 quilos e sentir fadiga excessiva, Fantin chegou a pensar que estava enfrentando uma depressão. Foto: Reprodução/Redes Sociais
"Achei que era novamente uma depressão, mas depois percebi um detalhe que faz uma grande diferença: eu tinha vontade de fazer, só que meu corpo não dava conta", comentou a atriz. Para abordar o tema de forma aberta, ela lançou um programa no YouTube. Foto: Reprodução/Instagram
Climatério é um período de transição no qual a menstruação se torna irregular e podem surgir sintomas como cansaço, irritabilidade, dificuldade para emagrecer e mudanças na distribuição de gordura corporal. Foto: i yunmai/Unsplash
A recomendação médica é que mulheres nessa fase busquem acompanhamento especializado, realizem exames hormonais, mantenham uma alimentação balanceada e pratiquem atividade física. Foto: Myriams-Fotos/Pixabay
Conhecida principalmente por novelas da Globo, Priscila Fantin nasceu em Salvador, Bahia, em 18 de fevereiro de 1983. Foto: Edu Moraes/Divulgação
-
Ela estreou na TV em “Malhação”, em 1999, quando interpretou a personagem Tatiana. Foto: Reprodução
Depois, emplacou papéis em "As Filhas da Mãe", em 2001, e "Esperança", em 2002. Foto: Reprodução/TV Globo
Também em 2003, Fantin brilhou como Olga Gonçalves em "Chocolate com Pimenta". Foto: Reprodução/TV Globo
Em 2005, viveu a protagonista Serena em "Alma Gêmea", considerado um dos maiores papéis de sua carreira. Foto: Reprodução/TV Globo
A novela, escrita por Walcyr Carrasco, foi grande sucesso na época e ajudou a consolidar sua imagem junto ao público. Foto: Márcio de Souza/TV Globo
Outros trabalhos de Fantin na TV incluem "Sete Pecados", em 2007, "Tempos Modernos", em 2010, e "Êta Mundo Bom!", de 2016. Foto: Reprodução/TV Globo
Em 2023, Fantin participou da 20ª temporada da "Dança dos Famosos" e sagrou-se campeã. Foto: João Miguel Júnior/Divulgação/Globo
Além da televisão, Priscila também trabalhou no cinema e no teatro, tendo atuado em pelo menos dez peças. Foto: Divulgação/Globo
Fantin é mãe de Romeo Fantin, fruto de seu relacionamento com Renan Abreu, com quem esteve de 2011 a 2018. Desde 2019, a atriz é casada com o ator Bruno Lopes. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Em entrevistas, a artista já revelou que foi diagnosticada com depressão em 2008. Além de fazer um tratamento psicoterápico, ela contou que incluiu exercícios físicos à rotina. Foto: Reprodução/Instagram