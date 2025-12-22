Assine
Priscila Fantin engordou 20 quilos e achou que fosse depressão

Redação Flipar
  • Após ganhar 20 quilos e sentir fadiga excessiva, Fantin chegou a pensar que estava enfrentando uma depressão.
  • "Achei que era novamente uma depressão, mas depois percebi um detalhe que faz uma grande diferença: eu tinha vontade de fazer, só que meu corpo não dava conta", comentou a atriz. Para abordar o tema de forma aberta, ela lançou um programa no YouTube. Foto: Reprodução/Instagram
  • Climatério é um período de transição no qual a menstruação se torna irregular e podem surgir sintomas como cansaço, irritabilidade, dificuldade para emagrecer e mudanças na distribuição de gordura corporal.
  • A recomendação médica é que mulheres nessa fase busquem acompanhamento especializado, realizem exames hormonais, mantenham uma alimentação balanceada e pratiquem atividade física.
  • Conhecida principalmente por novelas da Globo, Priscila Fantin nasceu em Salvador, Bahia, em 18 de fevereiro de 1983.
  • Ela estreou na TV em “Malhação”, em 1999, quando interpretou a personagem Tatiana.
  • Depois, emplacou papéis em
  • Também em 2003, Fantin brilhou como Olga Gonçalves em
  • Em 2005, viveu a protagonista Serena em
  • A novela, escrita por Walcyr Carrasco, foi grande sucesso na época e ajudou a consolidar sua imagem junto ao público.
  • Outros trabalhos de Fantin na TV incluem
  • Em 2023, Fantin participou da 20ª temporada da
  • Além da televisão, Priscila também trabalhou no cinema e no teatro, tendo atuado em pelo menos dez peças.
  • Fantin é mãe de Romeo Fantin, fruto de seu relacionamento com Renan Abreu, com quem esteve de 2011 a 2018. Desde 2019, a atriz é casada com o ator Bruno Lopes.
  • Em entrevistas, a artista já revelou que foi diagnosticada com depressão em 2008. Além de fazer um tratamento psicoterápico, ela contou que incluiu exercícios físicos à rotina.
