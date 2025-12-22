Galeria
Casa isolada em montanha serviu de abrigo durante 1ª Guerra
Localizada a cerca de 2.700 metros de altitude, em meio aos grandiosos Alpes italianos, a Buffa di Perrero é uma construção que desafia a gravidade. Foto: Reprodução do Instagram @jessexfeinman
A casa fica cravada nas escarpas do Monte Cristallo, na região das populares Dolomitas. Foto: Reprodução do Instagram @jessexfeinman
O local só é acessível a alpinistas experientes por meio de cordas — não há escadas, nem qualquer estrutura convencional de acesso. Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
Construída durante a Primeira Guerra Mundial, essa estrutura serviu como abrigo militar estratégico. Foto: Reprodução do Instagram @jessexfeinman
Erguida em um local quase inacessível, tinha o objetivo de proteger os soldados italianos tanto do inimigo quanto das condições climáticas extremas. Foto: Reprodução do Instagram @jessexfeinman
Alguns especialistas dizem que a localização da pedra foi escolhida para aproveitar a altitude e a dificuldade de acesso como defesa natural. Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
Assim, a casa funcionou como um posto estratégico onde armas eram armazenadas e soldados buscavam refúgio. Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
Os materiais precisaram ser içados com cordas e guindastes rudimentares — uma tarefa extremamente arriscada para os padrões da época, motivo pelo qual o local foi apelidado por estudiosos de "arquitetura da morte". Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
Em 2020, alpinistas alcançaram o local e encontraram resquícios do passado, como botões de uniformes militares e latas de comida. Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
O teto da casa, que chegou a desabar por conta do peso da neve, já precisou ser reconstruído. Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
O interior é simples e apertado, com uma beliche, duas portas e pequenas janelas, além de uma mesa e algumas cadeiras. Foto: Reprodução/YouTube
No entanto, a vista que se tem da casa é espetacular e compensa o esforço físico exigido para chegar até lá. Foto: Reprodução/YouTube
A trilha mais conhecida até o abrigo é a Via Ferrata Ivano Dibona, considerada uma das rotas mais difíceis dos Alpes. Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
O trajeto exige experiência técnica em escalada e o uso de equipamentos profissionais. Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
O Monte Cristallo é uma das montanhas mais imponentes das Dolomitas italianas, localizado na região do Vêneto, próximo à cidade de Cortina d'Ampezzo. Foto: Morscht /Wikimédia Commons
É muito procurado por alpinistas e esquiadores, além de famoso por suas trilhas desafiadoras. Foto: Morscht /Wikimédia Commons
Já as Dolomitas, Patrimônio Mundial da UNESCO, são uma cadeia montanhosa nos Alpes italianos, conhecidas por seus picos recortados e paredes verticais. Foto: Wolfgang Moroder/Wikimédia Commons
Esse lugar espetacular atrai turistas o ano inteiro, com atividades que vÃ£o do esqui e snowboard no inverno ao alpinismo, ciclismo e trilhas no verÃ£o. Foto: kallerna /WikimÃ©dia Commons