Saudade de Francisco Cuoco; ator já não andava e pesava 130 kg pouco antes de morrer

Cuoco ganhou três vezes o Troféu Imprensa, pelas novelas “Redenção” (1967), “O Cafona” (1971) e “Selva de Pedra” (1972). E foi indicado outras vezes. Ele também fez cinema e teatro. Entre as peças que encenou está "O Último Bolero", com Chico Tenreiro e Adriana Lessa, em 2005. Foto: Sérgio Savarese/Wikimedia Commons